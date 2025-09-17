Pifilt, un filtre de canalisation pour réutiliser les eaux grises, finaliste du concours Dyson

Après une fructueuse campagne qui s’est déroulée du 12 mars au 16 juillet 2025, le célèbre concours James Dyson Awards a annoncé ses heureux finalistes. Parmi eux, un projet a particulièrement retenu notre attention : Pifilt, une solution ingénieuse du Turc Metin Özen pour filtrer les eaux grises directement dans la canalisation. Ce projet s’inscrit dans un objectif de développement durable, à un moment où l’eau se fait de plus en plus rare et est paradoxalement très utilisée. Forcément, mon âme d’écolo a envie d’en savoir un peu plus. En attendant le classement officiel des lauréats en octobre prochain, présentation.

James Dyson Awards : Plongée au cœur d’un finaliste 2025

Derrière cette innovation au nom qui ressemble à une expression française, on peut dire que le concepteur a eu une véritable intuition. Mais pas tout à fait, car comme la plupart des porteurs de projets, cette solution est inspirée d’une histoire marquante. Metin est parti du constat que le niveau d’eau dans les barrages de son pays et dans le monde a considérablement diminué à cause du réchauffement climatique et d’une baisse des précipitations. À côté de cela, les ménages ne cessent de consommer toujours plus d’eau, qui est souvent gaspillée en eaux grises. Comment préserver cette ressource qui se raréfie ? La solution est la réutilisation de ces eaux dites souillées pour un nouvel usage. Une démarche à la fois durable et économique.

Fonctionnement de Pifilt, ce filtre spécial

Pifilt, le filtre de canalisation, se raccorde au tuyau d’évacuation des éviers. Un filtre est fixé au tuyau et un tuyau d’arrosage est raccordé à la sortie du filtre et à l’entrée de la pompe à eau. Le tuyau de sortie de la pompe à eau est ensuite raccordé à l’entrée du second filtre. Une fois les raccordements effectués, l’eau utilisée est d’abord légèrement épurée des grosses impuretés lors de son écoulement dans la canalisation. Ensuite, elle passe par le premier filtre, puis est acheminée vers le réservoir d’eau par la pompe, où elle est filtrée une seconde fois. L’eau accumulée dans le réservoir ainsi débarrassée de ses impuretés et de diverses bactéries est de nouveau prête à être utilisée. Ce système de filtration multiple est particulièrement rassurant, car on sait que les eaux souillées sont destinées à des déchetteries.

Pifilt, au-delà de la réutilisation d’eaux grises

Les systèmes de purification traditionnels traitent l’eau non utilisée du réseau, ce qui n’est pas le cas de Pifilt. Ce filtre ingénieux empêche l’eau de devenir un déchet en la purifiant pour qu’elle puisse être réutilisée. En temps normal, les eaux usées sont acheminées vers des centres de filtration, ce qui génère des coûts importants pour l’économie (main-d’œuvre, électricité, taxes, etc.). Pifilt prévient ce gaspillage et réduit ces coûts. Étant donné que les purificateurs d’eau sont alimentés par le réseau, ils ne fonctionnent pas en cas de coupure d’eau. Pifilt, lui, filtre l’eau que nous avons déjà utilisée et la rend disponible en cas de besoin.

Même en cas de coupure, il continue de purifier l’eau que nous recyclons en circuit fermé. Contrairement à d’autres appareils de purification, il est également bien plus économique à l’usage. Plus d’informations sur cette invention jamesdysonaward.org. Alors, oseriez-vous réutiliser de l’eau ainsi filtrée ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .