« Plus difficile à maitriser », 6 inventions pour éteindre un feu de voiture électrique

Les incendies de voitures électriques font régulièrement la une des journaux, souvent accompagnés d’images spectaculaires qui semblent tout droit sorties d’un film catastrophe. Mais, la réalité est moins dramatique qu’on ne le pense. Selon une analyse détaillée du Service national des pompiers polonais, et comme nous l’avions déjà évoqué dans cet article sur NeozOne, les chiffres sont clairs : en Pologne, sur le premier semestre 2025, seuls 23 incendies concernaient des voitures électriques, soit moins de 0,5 % du total. Rapporté au nombre de véhicules en circulation, le taux est identique à celui des voitures thermiques : 0,23 incendie pour 1 000 véhicules. En clair, les voitures électriques ne s’embrasent pas plus souvent que les autres. En revanche, quand elles prennent feu, éteindre l’incendie peut vite devenir un casse-tête pour les pompiers… et un spectacle qu’on préférerait éviter. Voici donc six inventions ingénieuses pour dompter les flammes les plus coriaces. Découverte.

Invention n° 1 : la Poseidon Nozzle : la douche ciblée pour batteries en surchauffe

Imaginée par deux pompiers américains, cette buse ultra-légère (moins de 8 kg) se glisse sous le châssis d’un véhicule électrique pour refroidir la batterie directement à la source. Grâce à ses 170 petits trous, elle arrose de manière uniforme, un peu comme une douche tropicale… mais pour batteries lithium-ion. La Poseidon Nozzle réduit l’exposition des pompiers aux flammes, se déploie en quelques secondes et s’utilise aussi sur des véhicules thermiques. Dans un parking souterrain ou un espace confiné, elle devient l’arme fatale pour éviter un embrasement généralisé. Sa conception permet un gain de temps considérable lors d’une intervention, évitant de devoir démonter des éléments pour atteindre la batterie. En prime, elle peut être connectée à différentes sources d’eau, ce qui la rend utilisable même dans des environnements isolés. La Poseidon Nozzle sous toutes les coutures ? C’est par ici que cela se passe !

Invention n° 2 : le Fireman Access de Renault : l’orifice qui change tout

Renault a développé un système aussi simple qu’ingénieux : un disque adhésif scellant un orifice d’accès à la batterie. En cas d’incendie, le jet d’une lance à incendie peut le percer pour inonder directement les cellules. Résultat : extinction en quelques minutes, avec dix fois moins d’eau qu’avec les méthodes classiques. Et, cerise sur la batterie, la marque propose cette technologie en licence gratuite, accessible à tous les constructeurs. Ce dispositif a aussi l’avantage de limiter les dégâts collatéraux sur le reste du véhicule, puisque seule la zone critique est arrosée. Les pompiers peuvent ainsi intervenir plus rapidement, même dans des zones difficiles d’accès comme un parking couvert. En savoir davantage sur l’innovation Fireman Access, de Renault ? Notre article ici, vous dit tout sur ce nouveau dispositif.

Invention n° 3 : le TTRC : un cylindre qui crache jusqu’à 3 000 litres/minute

Le Tactical Thermal Reducing Cylinder est l’arrosoir XXL des pompiers modernes. Auto-stabilisé et manipulable à distance, il diffuse un cône d’eau gigantesque sous la voiture. Plus besoin de ramper sous un véhicule en feu façon cascade hollywoodienne : le TTRC se positionne et arrose, refroidissant les batteries en quelques secondes. Multi-usage, il s’attaque aussi aux feux de sous-sol ou aux véhicules thermiques. Sa capacité de débit impressionnante permet de maîtriser des incendies importants sans avoir besoin de repositionner le dispositif en permanence. De plus, sa manipulation à distance réduit fortement le risque pour les équipes sur le terrain. Le Tactical Thermal Reducing Cylinder vous intrigue ? Retrouvez tous les détails dans cet article dédié à ce dispositif innovant.

Invention n° 4 : le Gerry Pipe : le jet massif venu du Massachusetts

Inventé par un capitaine de pompiers à la retraite, ce tuyau en acier muni d’une buse se glisse sous la batterie tout en gardant les pompiers à bonne distance. Capable de projeter jusqu’à 3 400 litres d’eau par minute, le Gerry Pipe refroidit rapidement la batterie pour éviter l’emballement thermique. Même si cela ne garantit pas que la batterie ne se rallumera pas, c’est un atout précieux pour limiter la casse. Sa robustesse lui permet d’être utilisé dans des conditions extrêmes, y compris sous une chaleur intense ou sur des terrains accidentés. Certains corps de pompiers l’utilisent déjà comme solution standard pour les interventions sur véhicules électriques. En savoir davantage, notre article détaillé sur le Gerry Pipe est disponible en cliquant ici.

Invention n ° 5 : Impervio : l’ange gardien invisible des batteries

Développée par la start-up 24M, cette technologie de séparateur empêche la formation de dendrites dans les cellules lithium-ion. En clair : elle prévient le court-circuit interne qui peut provoquer un incendie. Mieux encore, elle détecte les défauts et coupe automatiquement la cellule en cas de problème. Ce bouclier invisible pourrait drastiquement réduire les incendies avant même qu’ils ne se déclenchent. En agissant de manière préventive, Impervio permet aussi d’allonger la durée de vie des batteries, et donc de réduire les coûts à long terme. Si cette innovation venait à se généraliser, elle pourrait devenir un standard de sécurité pour tous les véhicules électriques. Retrouvez notre article détaillé sur le dispositif Impervio.

Invention n° 6 : Seesaw : le levier qui perce et éteint en 30 secondes

Imaginé par un étudiant sud-coréen, ce dispositif portable se glisse sous la batterie, perce le boîtier grâce à un système de levier, puis injecte de l’eau sous haute pression. Deux coups de marteau suffisent pour percer un alliage d’aluminium de 5 mm, et l’extinction commence en moins de 30 secondes. Léger, réglable et peu coûteux, il pourrait devenir un standard dans les interventions d’urgence. Sa conception simple permet une utilisation intuitive, même par des équipes peu expérimentées. Son faible encombrement facilite aussi son transport dans n’importe quel véhicule d’intervention. Retrouvez notre article complet sur le dispositif Seesaw.

Un petit mot pour conclure ?

En résumé, toutes ces innovations montrent que la lutte contre les incendies de batteries lithium-ion progresse à grands pas. Mais, elles rappellent aussi l’importance de la prévention des risques : mieux vaut anticiper un départ de feu que d’y faire face dans l’urgence. Les pompiers doivent désormais être formés spécifiquement à ce type d’incendie, qui ne réagit pas comme un feu « classique ». Ils doivent aussi disposer en permanence des outils adéquats, prêts à être déployés sur le terrain, afin de maximiser leurs chances d’intervention rapide et efficace.

C’est un investissement en matériel, mais également en sécurité, qui peut sauver des vies et des véhicules. Néanmoins, et contrairement aux idées reçues, les chiffres sont clairs : les voitures électriques ne s’enflamment pas plus souvent que les thermiques. Mais, quand cela arrive, il faut des outils adaptés, rapides et sûrs. De la buse ultralégère Poseidon Nozzle au système préventif Impervio, ces six inventions montrent que l’innovation peut sauver des vies, des batteries et prévenir des incendies géants ! Et vous, laquelle de ces solutions vous paraît la plus prometteuse pour éteindre un feu de voiture électrique ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez aussi nous en faire part !