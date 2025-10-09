« Plus léger qu’un trombone », un nano drone espion chinois de la taille d’un moustique

Mesurant moins de 2 cm de long, ce nanodrone est le fruit de plusieurs années de recherche et développement menés par l’Université nationale de technologie de la défense (NUDT) dans la province du Hunan, en Chine. Grâce à sa taille minuscule, il est pratiquement indétectable à l’œil nu. À cela s’ajoute le fait que sa structure bionique, inspirée de l’anatomie du moustique, lui permet de se fondre dans la nature. Cette conception en fait un dispositif adapté à différents types de missions, qu’il s’agisse de collecter des renseignements, de suivre des individus ou d’infiltrer des zones sensibles.

Des capacités impressionnantes en dépit de sa taille

Malgré ses dimensions réduites, le robot bionique miniature embarque une série d’équipements sophistiqués. Il serait notamment équipé de micro-caméras, de capteurs sonores et de dispositifs capables de détecter des mouvements. Toutefois, en raison de la taille minuscule de sa batterie, son autonomie reste limitée, ce qui limite pour l’instant son usage à des missions de courte durée. Il faut savoir que les détails techniques du nanodrone demeurent pour l’heure inconnus. On ignore ainsi sa portée et sa vitesse. Les experts s’accordent cependant à dire que ce type de machine pourrait révolutionner les opérations de surveillance dans les environnements complexes, là où les drones conventionnels ne peuvent accéder.

The Chinese military unveils a tiny drone the size of a mosquito. The creators believe such a drone is nearly impossible to detect, making it ideal for reconnaissance. A compact handheld device is all that’s needed for control. China is ahead of the rest of the world… pic.twitter.com/thfCzIcchy — Alexeï (@jeanlol67573289) June 21, 2025

Un concept loin d’être nouveau

La présentation de ce drone révolutionnaire entre dans le cadre de la stratégie de la Chine visant à affirmer sa supériorité dans le domaine de la robotique militaire. Le pays ambitionne effectivement de dépasser les États-Unis et l’Europe dans ce secteur. Dans cette course, rappelons que la société norvégienne Prox Dynamics a développé un drone du même type baptisé Black Hornet. Celui-ci est d’ailleurs déjà utilisé par plusieurs armées occidentales. Toutefois, le concurrent chinois se distingue par sa taille encore plus réduite, renforçant sa discrétion et sa capacité d’infiltration.

Des utilités dans le domaine civil

Bien que conçus à des fins militaires, les nanodrones comme celui mis au point par les chercheurs de l'Université nationale de technologie de la défense de Chine pourraient faire leurs preuves dans le domaine civil. Ils pourraient être utilisés dans les secteurs médicaux et environnementaux, notamment pour la collecte de données sur le changement climatique. Cependant, cette innovation suscite également des interrogations sur le plan éthique et en matière de sécurité. La capacité de ces appareils à opérer en toute discrétion pourrait être détournée à des fins malveillantes. Il est donc crucial que leur usage soit encadré par des réglementations strictes afin d'éviter les dérives.