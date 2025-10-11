« Plusieurs mégawatts », la Chine teste son éolienne volante S1500 en forme de dirigeable

Porté par Beijing SAWES Energy Technology, en partenariat avec l’Université Tsinghua et l’Académie chinoise des sciences, ce projet repousse les limites de l’énergie éolienne. Il ouvre la voie à une nouvelle ère d’exploitation des vents de haute altitude pour produire une électricité plus verte. Effectivement, ce n’est pas la première fois que nous entendons parler d’un tel concept. En octobre 2024, l’éolienne volante de la même entreprise, baptisée S500 et remplie d’hélium, s’est élevée dans les airs à 500 mètres d’altitude lors d’un test dans la province du Hubei, produisant plus de 50 kW. Nous lui avions d’ailleurs consacré un article que je vous invite à consulter. Comme si cela ne suffisait pas, une autre version, portant l’appellation de S1000, a surgi plusieurs mois plus tard. Comme son nom l’indique, celle-ci est conçue pour voler à 1000 mètres d’altitude. C’est désormais un modèle plus imposant qui est dévoilé, le S1500.

Un « zeppelin » générant de l’électricité verte

Le S1500 se distingue par ses dimensions plus imposantes. Il mesure 60 mètres de long pour 40 mètres de large et 40 mètres de haut. Flottant dans les airs, à 1500 mètres d’altitude, comme un gigantesque zeppelin, cette éolienne révolutionnaire ne nécessite ni tour ni fondation profonde. Cela permet, selon son développeur, de réduire de 40 % l’utilisation de matériaux et de diminuer les coûts de production d’électricité de 30 %. Concrètement, le S1500 arbore une conception caractérisée par l’intégration d’une gigantesque aile annulaire à l’intérieur de laquelle sont installées 12 turbines génératrices dont le rôle est de convertir l’énergie cinétique du vent en électricité. Chacune d’entre elles est en mesure de produire 100 kW, soit au total plus d’un mégawatt.

China’s home-designed megawatt-scale commercial buoyant airborne turbine, the S1500, has successfully completed its maiden flight in northwest China’s Hami after passing tests including full desert assembly and continuous high-wind deployment and retrieval. At 60 meters long, 40… pic.twitter.com/5BGHIZMX8Q — People’s Daily, China (@PDChina) September 23, 2025

Une technologie de pointe pour capter les vents de haute altitude

Grâce à sa mobilité, cette nouvelle éolienne aéroportée est idéale pour les zones isolées comme les déserts, les îles ou les sites miniers. En effet, elle est capable d’exploiter les vents stables et puissants en haute altitude. Elle peut ainsi produire assez d’énergie pour répondre aux besoins de centaines, voire de milliers de foyers que ce soit en cas de catastrophe ou au quotidien. Il convient de noter que l’électricité produite est transférée vers le sol au moyen d’un câble haute tension. Le S1500 hérite de la conception des S500 et S1000. Son récent vol inaugural représente l’aboutissement de décennies de recherche. Avec cette technologie, la Chine redéfinit les limites de ce que l’on croyait possible en matière d’énergie éolienne.

Un concept prometteur

Le potentiel énergétique des éoliennes volantes est impressionnant. Lorsque la vitesse du vent double, l'énergie disponible est multipliée par huit. Si celle-ci triple, la production est multipliée par vingt-sept selon le chercheur Gong Zeqi de l'Institut de recherche en information aérospatiale. Cette croissance exponentielle explique pourquoi les turbines aéroportées comme le S1500 peuvent surpasser les systèmes terrestres traditionnels en termes de rendement. Outre leur efficacité énergétique, ces plateformes volantes ont l'avantage de pouvoir être déployées rapidement.