Polar Night Energy met en service la plus grande batterie de sable au monde (100 MWh)

La batterie de sable développée par Polar Night Energy pour le compte de la société finlandaise de chauffage urbain Loviisan Lämpö est désormais opérationnelle. Pour rappel, cette infrastructure énergétique à grande échelle, mesurant 15 mètres de large pour 13 mètres de haut, se trouve dans la municipalité de Pornainen, dans le sud de la Finlande. La nouvelle a été annoncée via un communiqué de presse publié sur le site web de Polar Night Energy. La batterie thermique est alimentée par de l’électricité provenant de sources renouvelables. Comme vous l’aurez compris, elle emmagasine l’énergie sous forme de chaleur à très haute température, jusqu’à 600 °C.

Une batterie thermique ultra puissante

Grâce à sa taille impressionnante, l’accumulateur pourra répondre aux besoins en chauffage des quelque 5 000 habitants de la municipalité. En plus de fournir de l’énergie au réseau de chauffage urbain, elle servira de source d’énergie thermique pour plusieurs usines locales. Il faut savoir que la batterie de sable géante possède une capacité de stockage de 100 MWh et affiche une puissance de 1 MW. Elle est donc beaucoup plus imposante que le modèle déployé dans la ville finlandaise de Kankaanpää en 2022. Grâce à sa grande capacité, la nouvelle installation pourra, avec une seule charge complète, chauffer toute la ville de Pornainen pendant une semaine en hiver, ou un mois entier en été lorsque la demande baisse. Il faut environ quatre jours pour la recharger complètement.

Réduire les émissions de gaz à effet de serre

En termes d’impact environnemental, la batterie de sable aidera la municipalité finlandaise à diminuer ses émissions annuelles de carbone liées au chauffage de près de 70 %, soit environ 160 tonnes d’équivalent CO2. Sa mise en service permettra à Pornainen de renoncer à l’utilisation du fioul dans l’alimentation de son réseau de chauffage.

Les parties prenantes prévoient également une réduction de 60 % de la consommation de copeaux de bois, habituellement brûlés lors des périodes de forte demande. Selon le PDG de Loviisan Lämpö, la petite ville finlandaise ambitionne d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2035.

Un projet de grande envergure

Pour stocker l’énergie électrique sous forme de chaleur, l’impressionnante batterie de sable utilise environ 2 000 tonnes de stéatite concassée. Il s’agit d’un sous-produit de l’industrie du BTP. Ce qui est également intéressant avec cette technologie, c’est que les ingénieurs de Polar Night Energy ont prévu une fonction qui permet au système de suivre l’évolution des prix de l’électricité et d’optimiser ainsi son fonctionnement. Enfin, sachez que la construction de l’accumulateur thermique géant a impliqué plusieurs dizaines de sous-traitants et une centaine d’ouvriers. Le projet a été révélé pour la première fois au public en mars 2024. Que pensez-vous de cette bnatterie au sable ? Plus d’infos : polarnightenergy.com.