Polytechnique réinvente le parachute avec un dispositif étonnant inspiré du Kirigami

Si vous ne le savez pas encore, le Kirigami est, dans la culture japonaise, l’art de la découpe et du pliage du papier. Les professeurs David Mélançon et Frédérick Gosselin du département de génie mécanique de Polytechnique Montréal, au Canada, se sont appuyés sur cette technique pour révolutionner la conception des parachutes. L’idée est née lors d’une conférence aux États-Unis, où Gosselin a découvert comment les motifs kirigami pouvaient modifier les propriétés des feuilles plastiques. Il a ensuite collaboré avec la chercheuse française Sophie Ramananarivo, professeure assistant au département de mécanique de l’École Polytechnique.

Une conception ingénieuse

Le concept repose sur l’application de motifs kirigami à une feuille de plastique. En découpant cette dernière selon un schéma en boucle fermée, les chercheurs ont pu modifier ses propriétés mécaniques. Lorsqu’un poids est suspendu au centre de la feuille et qu’elle est lâchée en chute libre, elle se transforme en une cloche inversée, stabilisant instantanément sa trajectoire. Contrairement aux parachutes traditionnels, ce modèle ne nécessite qu’un seul fil de suspension, ce qui réduit les risques d’emmêlement et accélère le déploiement. « Peu importe l’angle de largage, le parachute se stabilise rapidement et suit une trajectoire balistique précise », a expliqué David Mélançon, rapporte notre source.

Une solution peu coûteuse

Selon l’équipe, l’avantage de ce nouveau dispositif de largage réside dans le fait que sa fabrication ne nécessite pas de technologies complexes. Certes, les prototypes ont été découpés au laser, mais une presse à découper classique suffirait pour une production à grande échelle. De plus, le déploiement et l’utilisation du parachute seraient largement facilités par sa conception sans couture. La forme en cloche inversée joue un rôle crucial en permettant aux découpes kirigami de s’ouvrir pendant la chute. De cette façon, de petites fentes se créent, laissant l’air passer de manière ordonnée. Cela évite la formation de turbulences importantes autour du parachute, garantissant un atterrissage prévisible, quelle que soit la trajectoire du vent.

Une vaste possibilité d’utilisation

Pour évaluer l’efficacité de la nouvelle conception, les chercheurs ont réalisé des simulations numériques. Des tests en soufflerie et en plein air ont également été menés. Tous ont confirmé la stabilité et la précision du dispositif révolutionnaire. Les ingénieurs prévoient plusieurs scénarios d’utilisation. Leur solution pourrait notamment servir à la livraison d’aides humanitaires dans des zones difficiles d’accès. Ils envisagent également des applications dans le domaine de la livraison de colis et même dans l’exploration spatiale.

En effet, contrairement aux parachutes classiques qui peuvent dériver, le nouveau système est capable d'atterrir près de la cible, ce qui est important pour les largages sur d'autres planètes. Plus d'infos : nature.com.