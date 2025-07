Poop Dash Pro, un composteur qui transforme les crottes de chien et de chat en engrais

À la maison ou au parc tout propriétaire responsable et qui respecte la loi à l’obligation de nettoyer les déjections de son petit compagnon au risque de recevoir une amende comprise entre 35 et 135 €. Mauvaise odeur, pollution de l’environnement, et risque sanitaire, je ne vous apprends rien si je vous dis qu’il n’est pas conseillé de jeter les déjections animales dans une poubelle ordinaire. De même que les laisser dans votre jardin dans l’attente d’une décomposition. Pour nettoyer les déchets et les éliminer durablement, Poop Dash Pro a vu le jour. Voilà qui devrait particulièrement plaire aux propriétaires d’animaux et transformer le compostage en une partie de plaisir.

Une innovation née d’une histoire d’amour

Fan de belles, histoires que je suis, je ne pouvais pas manquer l’occasion de parler de raconter cette histoire à l’origine du Poop Dash Pro. Propriétaire de sept chiens, le concepteur est comme tous les maîtres pas très accros à la corvée de nettoyage des crottes. Mais il adore jouer avec ses compagnons. Et puis il y a sa mère qui adore jardiner et dépense beaucoup pour l’achat d’engrais. Or, les déjections de ses matous sont des engrais si bien compostés et les plantes en ont besoin pour leur développement, et d’une pierre deux coups, Poop Dash Pro germa. Concrètement, c’est un assistant de ramassage de crottes personnel et un composteur particulièrement efficace.

Plus de détails sur cet étrange composteur

Des aspirateurs pour nettoyer les crottes, il en existe, mais aucun ne permet de les éliminer ni de leur donner une seconde vie. Aucun, sauf le Poop Dash Pro qui combine ces fonctionnalités tout en restant simple d’utilisation. La pression d’un bouton unique permet de collecter les déchets, composter et distribuer l’engrais obtenu. Ne vous laissez pas surprendre par sa petite taille. Cet appareil rend tous ces services grâce à : un moteur à couple élevé et d’agitation, un capteur de température, de PH et d’humidité, une pelle télescopique, un élément chauffant ainsi qu’un ventilateur d’aspiration.

Des améliorations à venir ?

Actuellement dans la liste des prétendants du titre James Dyson Award 2025, le Poop Dash Pro devra subir quelques améliorations pour être tout à fait au point selon son concepteur. Il souhaite étendre ses fonctionnalités et sa convivialité en intégrant l’intelligence artificielle. Le but étant de rendre la fonction de compostage intelligente pour détecter les types de déjections et personnaliser le processus. Une application mobile est aussi en prévision pour partager des conseils sur le jardinage.

Peut-être que l'un de ces conseils fera la part belle aux principaux inconvénients des composteurs classiques. Hâte de tenir cet assistant de ramassage de crottes personnel ? Rendez-vous sur le site des James Dyson Award pour en savoir plus.