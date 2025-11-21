Pourquoi ne devons-nous pas nous moquer du robot humanoïde russe, mais plutôt nous en inquiéter ?

La Russie a récemment levé le voile sur un robot humanoïde baptisé Aidol. Comme son nom l’indique, la machine est dotée d’intelligence artificielle. La démonstration, organisée à Moscou, a néanmoins tourné au fiasco. Après quelques pas maladroits, le robot a perdu l’équilibre et s’est effondré sous les yeux du public. Les ingénieurs, pris de court, ont tenté de dissimuler l’appareil derrière un drap noir, accentuant encore le caractère burlesque de la scène. La vidéo de cet incident, largement relayée sur les réseaux sociaux, a suscité une avalanche de moqueries.

L’intérêt croissant des Russes pour la robotique humanoïde

Pour beaucoup, cette scène pour le moins cocasse prouve que la Russie est loin de pouvoir rivaliser avec des pays comme les États-Unis et le Japon en termes de robotique humanoïde. Cette interprétation risque toutefois de nous tromper, nous les Européens, en nous empêchant de voir la réalité. Autrement dit, l’Europe devrait réagir au lieu de ricaner sous peine de prendre du retard dans ce domaine en pleine expansion. Malgré l’échec de la présentation d’Aidol, je dois dire que son existence prouve que la Russie est bien décidée à prendre part dans la révolution des humanoïdes. Comme la Chine, le pays ambitionne de mettre au point des machines autonomes capables de transformer l’industrie, la défense et même la vie quotidienne.

Plusieurs centaines de millions d’humanoïdes en perspective

La particularité des humanoïdes réside dans leur structure physique et leurs capacités qui leur permettent d’évoluer dans des environnements conçus pour l’Homme. Les prototypes actuels manquent certes de finesse, mais l’évolution est rapide. La banque suisse UBS avance par exemple que le monde comptera près de 300 millions de robots humanoïdes opérationnels d’ici la moitié du siècle.

Côté conception et performance, l’Aidol utiliserait majoritairement des composants russes. Il serait capable de se déplacer à 6 km/h. Ses mains en silicone lui permettraient de transporter jusqu’à 10 kg de charge. Par ailleurs, il disposerait d’une dizaine de servomoteurs au niveau de son visage pour reproduire des expressions faciales humaines.

Russia presented its human-like AI robot. It fell down as it walked onto the stage. pic.twitter.com/YAk7w2SsWV — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 11, 2025

Un nouveau fiasco

Quoi qu’il en soit, ce n’est pas la première fois que la Russie fait l’objet d’une moquerie dans le domaine de la robotique. Plusieurs années auparavant, en décembre 2018, lors d’un évènement local, un humanoïde présenté comme une prouesse technologique avait attiré l’attention. Des observateurs ont cependant remarqué des détails troublants, notamment des proportions humaines trop parfaites, des mouvements trop naturels et même la présence visible d’une zone permettant à une personne de respirer à l’intérieur. Il s’est avéré finalement que ce « robot » n’était rien d’autre qu’un homme portant une combinaison sophistiquée conçue pour imiter un humanoïde… Simple couac ou bien technologie pas encore au point ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .