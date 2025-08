« Presque 2 fois moins cher », il transforme des containers en magnifiques piscines

L’idée paraît folle, mais elle est bien réelle : transformer d’anciens containers maritimes en piscines design et abordables, c’est le pari de Didier Groison, entrepreneur à Chalon-sur-Saône. Il propose ses bassins pour 13 000 € tout compris (installation et terrassement), soit un gain de 7 000 à 12 000 € par rapport à une piscine traditionnelle de 20 à 25 000 € selon les cas. Démarré en 2021, ce projet s’inscrit aussi dans une démarche écoresponsable en « recyclant » des containers robustes en acier Corten. Moi qui rêve depuis des années d’une piscine à la maison, je dois avouer que ce concept me titille sérieusement. Avec un prix pareil et une installation en seulement quelques semaines, je vois déjà mes étés transformés. Et puis, l’idée de donner une seconde vie à un conteneur maritime me plaît beaucoup, cela présente un petit côté industriel-chic qui me parle ! Découverte.

Des eaux éco‑conscientes à prix mini

Didier Groison s’est inspiré de modèles nord-américains, mais lui ajoute sa touche personnelle : au lieu de liner classique fragile, il utilise une résine époxy bi-composant, qui se rénove par simple ponçage et dure des années. L’acier du conteneur est renforcé, les zones de portes doublées, et une filtration monobloc intégrée évite un local technique manuel : il suffit d’un raccordement à l’eau et à l’électricité, et hop, on plonge. Le bassin se pare d’une terrasse en bois exotique pour l’esthétique et le confort. Chez SNG (Société Nouvelle Groison), on propose une offre modulable du 10 pieds au 40 pieds, adaptée aux particuliers ou collectivités.

Comparatif rapide

Atout Piscine conteneur Piscine maçonnée classique Prix ~ 13 000 € 20 000 € à 25 000 € Délai de mise en service Environ 7 semaines 3 à 6 mois Mobilité Déplaçable facilement Fixe Maintenance/rénovation Résine époxy réparable Liner à remplacer Impact environnemental Recyclage + modularité Excavation lourde, béton

Mobilité et modularité : une piscine nomade ?

Quelle innovation ! Une piscine hors‑sol en conteneur peut suivre un locataire en déménagement. Imaginez : vous rebouchez le trou, vous glissez la piscine sur un camion et vous la replantez ailleurs ! Le concept séduit par sa praticité et la rapidité d’installation (à peine un mois) est un argument de taille pour ceux qui veulent vite nager. Et, cerise sur le gâteau : une piscine mobile est souvent considérée comme non imposable (tant qu’elle reste hors du terrain), un vrai plus fiscal pour les locataires et résidents secondaires.

Un marché à construire… mais prometteur

Même si ce concept semble séduisant, Didier Groison est encore en phase de prospection locale : flyers, annonces en ligne, visite sur rendez-vous pour découvrir la piscine-témoin à Saint-Marcel. Malgré la nouveauté, les retours sont encourageants et les contacts se sont multipliés durant l’été. L’entrepreneur examine aussi l’option béton préfabriqué : un bassin plus lourd, plus cher à l’achat, mais tout aussi rapide à poser et qui pourrait rivaliser en coût global avec le conteneur selon la configuration finale.

Pourquoi adopter une piscine conteneur ?

La piscine conteneur transforme un objet industriel en un sentiment de luxe accessible. À moins de 14 000 €, elle procure un bon compromis entre budget, design et durabilité. Le délai réduit entre commande et baignade (environ 7 semaines), l’absence de gros travaux, la robustesse de l’acier Corten et la possibilité de déplacement en font une alternative séduisante aux piscines traditionnelles. On peut tout personnaliser : dimensions (6 m ou 12 m), revêtement, filtration, plage bois… SNG à Saint-Marcel, que vous pouvez contacter via leur page Facebook, propose justement cette flexibilité via sa marque. Vous auriez envie d’une piscine mobile, jolie, solide et économique qui vous suit même en déménagement ? Moi, j’adorerai ! Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !