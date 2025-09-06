Presque aussi rapide qu’un avion, le nouveau TGV chinois CR450 roulera à plus de 450 km/h

Le 12 juin 2025, le CR450 a quitté la gare de Yichang Nord pour rejoindre Wuhan, parcourant la section Wuhan-Yichang de la ligne ferroviaire à grande vitesse Shanghai-Chongqing-Chengdu. Cette portion de 313 km de long, située dans la province du Hubei et conçue pour une vitesse de 350 km/h, sert désormais de terrain d’essai pour ce train révolutionnaire dont nous vous parlions dans cet article en mars dernier. Selon les informations partagées par les autorités chinoises, lors de ce premier test, le CR450 a atteint une vitesse de pointe de 450 km/h. À noter toutefois que la vitesse commerciale prévue est de 400 km/h. Ces performances dépassent largement celles du CR400, actuellement en service, dont la vitesse maximale est de 350 km/h.

Le TGV le plus rapide au monde

Avec un tel bond technologique, le CR450 se positionnera comme le « TGV » le plus rapide au monde une fois qu’il entrera en service. Au-delà de sa rapidité, l’engin est censé incarner une série de progrès en termes de sécurité, d’efficacité et d’aérodynamisme. Selon les informations officielles, il est 10 % plus léger que ses prédécesseurs, avec une réduction de 22 % de la résistance opérationnelle. Son nez profilé, ses pare-brises incurvés et ses bogies carénés contribueraient à une meilleure pénétration dans l’air. Grâce à cela, la stabilité serait au rendez-vous même à des vitesses extrêmes.

Plus performant, plus confortable

On sait aussi que les ingénieurs responsables du développement de ce TGV chinois ont prévu d’autres améliorations pour garantir une expérience de voyage inédite. Il serait notamment question de cabines plus spacieuses, de sièges ergonomiques et d’une ambiance sonore maitrisée. Bref, le CR450 promet d’être plus confortable par rapport aux modèles opérationnels. D’ailleurs, le choix du tronçon Wuhan-Yichang pour les tests ne découle pas du hasard. Celui-ci fait partie d’un axe horizontal majeur du réseau ferroviaire chinois, reliant les grandes métropoles de l’est à l’ouest du pays. En intégrant son nouveau « TGV » à cette ligne, la Chine réaffirme sa volonté de moderniser ses infrastructures de transport tout en renforçant la connectivité régionale.

Un projet pour le moins ambitieux

Ce projet fait partie d’une initiative nationale visant à promouvoir l’innovation technologique tout en renforçant les engagements en matière de développement durable. Alors que de nombreux pays peinent à concrétiser leurs ambitions en matière de trains à grande vitesse, l’Empire du Milieu multiplie donc les réalisations concrètes. Malheureusement, la date de mise en service du nouveau train demeure incertaine, les autorités chinoises ayant simplement évoqué un lancement commercial prévu « dans les plus brefs délais ».

