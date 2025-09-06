Presque aussi rapide qu’un avion, le nouveau TGV chinois CR450 roulera à plus de 450 km/h

La Chine a franchi une nouvelle étape dans la course mondiale à la vitesse ferroviaire avec le lancement des tests du CR450. Il s’agit d’un prototype de train à grande vitesse capable d’atteindre 450 km/h.

Marc Odilon Envoyer un courriel 6 septembre 2025
Le train chinois CR450 capable de rouler à 400 km/h en vitesse de croisière.
Le train chinois CR450 sera capable de rouler à 400 km/h en vitesse de croisière et deviendra le TGV le plus rapide du monde. Crédit photo : CRRC Corporation Ltd. (capture d'écran vidéo YouTube)

Le 12 juin 2025, le CR450 a quitté la gare de Yichang Nord pour rejoindre Wuhan, parcourant la section Wuhan-Yichang de la ligne ferroviaire à grande vitesse Shanghai-Chongqing-Chengdu. Cette portion de 313 km de long, située dans la province du Hubei et conçue pour une vitesse de 350 km/h, sert désormais de terrain d’essai pour ce train révolutionnaire dont nous vous parlions dans cet article en mars dernier. Selon les informations partagées par les autorités chinoises, lors de ce premier test, le CR450 a atteint une vitesse de pointe de 450 km/h. À noter toutefois que la vitesse commerciale prévue est de 400 km/h. Ces performances dépassent largement celles du CR400, actuellement en service, dont la vitesse maximale est de 350 km/h.

Le TGV le plus rapide au monde

Avec un tel bond technologique, le CR450 se positionnera comme le « TGV » le plus rapide au monde une fois qu’il entrera en service. Au-delà de sa rapidité, l’engin est censé incarner une série de progrès en termes de sécurité, d’efficacité et d’aérodynamisme. Selon les informations officielles, il est 10 % plus léger que ses prédécesseurs, avec une réduction de 22 % de la résistance opérationnelle. Son nez profilé, ses pare-brises incurvés et ses bogies carénés contribueraient à une meilleure pénétration dans l’air. Grâce à cela, la stabilité serait au rendez-vous même à des vitesses extrêmes.

Le poste de pilotage.
Le poste de pilotage du train CR450. Crédit photo : CRRC Corporation Ltd. (capture d’écran vidéo YouTube)

Plus performant, plus confortable

On sait aussi que les ingénieurs responsables du développement de ce TGV chinois ont prévu d’autres améliorations pour garantir une expérience de voyage inédite. Il serait notamment question de cabines plus spacieuses, de sièges ergonomiques et d’une ambiance sonore maitrisée. Bref, le CR450 promet d’être plus confortable par rapport aux modèles opérationnels. D’ailleurs, le choix du tronçon Wuhan-Yichang pour les tests ne découle pas du hasard. Celui-ci fait partie d’un axe horizontal majeur du réseau ferroviaire chinois, reliant les grandes métropoles de l’est à l’ouest du pays. En intégrant son nouveau « TGV » à cette ligne, la Chine réaffirme sa volonté de moderniser ses infrastructures de transport tout en renforçant la connectivité régionale.

Un projet pour le moins ambitieux

Ce projet fait partie d’une initiative nationale visant à promouvoir l’innovation technologique tout en renforçant les engagements en matière de développement durable. Alors que de nombreux pays peinent à concrétiser leurs ambitions en matière de trains à grande vitesse, l’Empire du Milieu multiplie donc les réalisations concrètes. Malheureusement, la date de mise en service du nouveau train demeure incertaine, les autorités chinoises ayant simplement évoqué un lancement commercial prévu « dans les plus brefs délais ».

Les deux prototypes de trains à grande vitesse baptisés CR450AF et CR450BF.
Les deux prototypes de trains à grande vitesse baptisés CR450AF et CR450BF. Crédit photo : CRRC Corporation Ltd. (capture d’écran vidéo YouTube)

Plus d’infos : huangpi.gov.cn, à noter que ce train est développé par des filiales de CRRC Corporation Ltd. Que pensez-vous de ce TGV Chinois qui promet de se déplacer à 400 km/h ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Marc Odilon

J'ai rejoint Neozone en 2020. Avant de me lancer dans le journalisme en 2014, j'ai suivi des études universitaires en gestion d'entreprise et en commerce international. Mon baccalauréat technique en mécanique industrielle m'a permis de me familiariser avec l'univers de la tech. Installateur de panneaux solaires et électronicien autodidacte, je vous fais découvrir tous les jours les principales actualités des nouvelles technologies. Curieux de nature et grand amoureux du web, je suis un rédacteur polyvalent et ma plume n'a pas de limites. Quand je ne travaille pas, je fais du jogging !
