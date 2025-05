PressTaMotte, une invention ingénieuse pour dire adieu aux pots à semis en plastique

Les agriculteurs et les jardiniers le savent, pour faire des semis, il faut un terreau (composé de terre, de matières organiques, de tourbe, de compost et d’engrais), des graines et un contenant. Entre autres, des bouteilles en plastique, des pots de yaourt, des barquettes alimentaires ou des gobelets biodégradables. Ce qui n’est pas très écologique, car ils sont pour la plupart en plastique. En 2020, des étudiants français ont conçu un presse-mottes original qui ne nécessite plus l’utilisation de ces types de contenant. Baptisé PressTaMotte, celui-ci permet de compacter le terreau pour faire rapidement des semis écologiques. Sa particularité ? Un cylindre en aluminium et une presse dont la hauteur se régule en fonction de la profondeur du trou voulu.

Comment ça marche ?

L’utilisation du PressTaMotte se fait en toute simplicité. Il suffit de remplir le cylindre de terreau, puis de presser avec la main en appliquant une force verticale. Cela fait sortir l’eau du cylindre, tout en laissant un trou au milieu pour recevoir les graines. L’étape suivante consiste à démouler la motte et à déposer quelques graines dans un semoir. Après quoi, on les met dans la motte et on ajoute un petit peu de terre, avant de déposer celle-ci dans un contenant avec un petit fond d’eau. Pour finir, on place la motte au soleil, en attendant que les graines germent. Hormis son côté écologique, le PressTaMotte a pour avantage d’être facile et rapide à utiliser. Il permet de créer des mottes de terre en seulement quelques secondes.

Un presse-mottes original et écologique

Conçu en aluminium avec une presse réglage, le PressTaMotte est ultra-pratique, résistant et recyclable à l’infini. Ce presse-mottes est durable et écologique, un avantage majeur par rapport aux godets de semis en plastique et aux gobelets biodégradables souvent utilisés par les jardiniers. L’objectif de FoliMotte, l’ancienne start-up des étudiants français, était de bannir l’utilisation de ces contenants particulièrement polluants et, surtout, le plastique. Notons qu’en l’espace de 20 ans, la production mondiale de déchets plastiques a presque doublé, passant de 180 millions de tonnes à plus de 350 millions de tonnes, selon l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques). Un chiffre qui risquerait même de tripler d’ici à 2060.

Le prix Coup de cœur Lycée de Lorraine

Pour information, ce sont 10 jeunes du lycée Georges Baumont à Saint-Dié-des-Vosges qui ont développé le PressTaMotte, accompagnés par un professionnel du monde horticole. Ce sont également ces lycéens qui ont créé la mini-entreprise verte FoliMotte. Celle-ci avait remporté en juin 2020 le prix du Coup de cœur Lycée de Lorraine pour ce presse-mottes écologique, lors du concours régional Grand Est des mini-entreprises organisé par l’association Entreprendre pour apprendre (EPA). Par ailleurs, elle avait également décroché une deuxième place régionale pour le prix du meilleur esprit d’équipe.

Le concept de presse-mottes en aluminium proposé par cette mini-entreprise a suscité l’intérêt de nombreux horticulteurs, par son côté à la fois original, innovant, pratique et écologique. Plus d’informations sur leur page Facebook en suivant ce lien. Que pensez-vous de cet astucieux PressTaMotte pour limiter les déchets plastiques ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .