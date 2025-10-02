Priam Lecomte dévoile sa nouvelle invention pour rouler sur la neige en quelques secondes

Qui n’a jamais juré en essayant de monter des chaînes sur le bord d’une route enneigée, sous un vent glacial, digne d’une scène de Game of Thrones ? L’hiver, la galère est la même pour des millions d’automobilistes. Si les chaussettes à neige proposent une alternative plus simple, elles restent fastidieuses à poser et à retirer, et je vous parle en connaissance de cause. C’est là qu’intervient le géotrouvetout Priam Lecomte, inventeur français, qui a imaginé un dispositif automatique très ingénieux pour équiper ses pneus en moins de 30 secondes. Après une première version déjà prometteuse, dévoilée dans cet article, il lance aujourd’hui une évolution encore plus aboutie, ergonomique et universelle, le Snow Grip Car. Son objectif ? Rendre obsolètes les chaînes traditionnelles et faciliter la vie des automobilistes. Découverte !

Un système automatique et universel

L’invention repose sur un mécanisme très malin : un appareil compact qui se plaque directement contre la roue. Son diamètre est réglable, tout comme la largeur de pneu. Concrètement, si vous changez de voiture, il vous suffit d’ajuster les paramètres et le dispositif reste compatible. Un verrouillage par gâchette, contrôlé par un bouton de sécurité, assure le maintien parfait du système. Une fois enclenché, plus besoin de vérifier toutes les deux minutes : tout est plaqué, stable, et vous pouvez rouler sereinement. Là où les chaînes à neige imposent une gymnastique pénible et les chaussettes demandent un enfilage minutieux, le système de Priam Lecomte se distingue par sa simplicité d’utilisation. Un clic, un verrouillage et le tour est joué.

Pourquoi cette invention est différente ?

Contrairement aux accessoires classiques, ce dispositif se veut entièrement automatique. Il suffit de le poser, de verrouiller et de repartir. Pas besoin de manipuler sous la neige, pas de salissure sur les gants, et surtout pas de perte de temps. Autre atout : il est conçu pour s’adapter à tous les diamètres de pneus, rendant l’investissement pérenne même en cas de changement de véhicule. C’est un détail, mais il change tout : un petit bouton de contrôle indique si le verrouillage est correctement effectué. Pas de doute, pas d’approximation, la sécurité est vérifiée avant de prendre la route.

Un enjeu lié à la Loi Montagne

Depuis novembre 2021, la Loi Montagne impose à de nombreux automobilistes de s’équiper en dispositifs antidérapants (chaînes, pneus neige, etc.) dans 48 départements français. Or, si les chaînes restent la référence réglementaire, elles sont souvent jugées peu pratiques. L’innovation de Priam Lecomte pourrait donc devenir une alternative intéressante, à condition d’obtenir les homologations nécessaires. La normalisation en matière de dispositifs antidérapants relève de normes internationales strictes, comme la NF EN 16662-1 qui définit les essais pour chaînes à neige. Le dispositif devra donc prouver sa conformité pour convaincre les autorités et entrer officiellement dans la liste des équipements autorisés.

Un géotrouvetout qui bouscule les codes

Priam Lecomte n’est pas un industriel : c’est un inventeur indépendant, passionné, qui a déjà fait parler de lui sur les réseaux sociaux et dans la presse. Son premier prototype avait suscité l’enthousiasme, mais aussi l’interrogation : robustesse, durabilité, résistance au froid et au sel… autant de défis techniques qui reviennent à chaque nouvelle innovation dans l’automobile. La version 2025 apporte des améliorations notables : repères ergonomiques, verrouillage plus intuitif, et un dispositif renforcé mécaniquement. L’inventeur semble avoir pris en compte les retours des premiers tests, afin de présenter une version « grand public » plus fiable.

Quels défis pour convaincre ?

Pour que ce dispositif s’impose sur le marché, plusieurs conditions devront être réunies :

Convaincre les autorités de sa conformité aux normes (ISO, TÜV, UTAC en France).

(ISO, TÜV, UTAC en France). Démontrer sa durabilité face au froid, au sel et aux contraintes mécaniques.

face au froid, au sel et aux contraintes mécaniques. Proposer un prix crédible face aux chaînes (30-150 €) et aux chaussettes (50-100 €).

Assurer une production fiable et industrialisable.

Une invention qui pourrait changer notre façon de rouler en hiver

Si Priam Lecomte réussissait son pari, il pourrait transformer l’expérience des automobilistes en hiver. Plus besoin de s’énerver au bord de la route, les mains gelées, la lampe frontale coincée entre les dents… Le système promet simplicité, rapidité et sécurité. Et avouons-le, il serait temps qu’une alternative moderne remplace les chaînes conçues il y a plus d’un siècle.

Conclusion

L’invention de Priam Lecomte illustre une tendance forte : l’innovation venue de passionnés peut parfois bousculer des habitudes solidement ancrées. Cette nouvelle version de son dispositif automatique pourrait bien devenir l’alliée des automobilistes hivernaux, si elle passe l’épreuve des tests et des homologations. Alors, gadget ou révolution ? L’hiver prochain pourrait bien nous le dire. Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .