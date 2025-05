Primée au Lépine, l’invention d’Evena résout tous les inconvénients du mangeoire à poules

Et si vos poules mangeaient mieux, sans gaspiller, ni nourrir les rats ? C’est le pari réussi de Bruno et Liliane Brunel, les fondateurs d’Evena, une petite entreprise d’Indre-et-Loire qui a décroché deux médailles au concours Lépine 2024 pour leurs mangeoires verticales ingénieuses. Vendues de 35 à 50 €, ces mangeoires sont conçues pour être sélectives, anti-gaspillage et ultra durables, avec une durée de vie estimée à dix ans. Elles sont fabriquées en impression 3D à Esvres-sur-Indre, testées dans leur propre jardin et plébiscitées en salon. Rien de moins qu’une petite révolution pour les passionnés d’aviculture de loisir. Découverte.

Une invention née dans un jardin… et dans un contexte bien particulier

L’histoire commence pendant le confinement. Comme beaucoup, Bruno et Liliane adoptent quelques poules. Très vite, la passion prend le dessus, et les cinq cocottes deviennent… cent cinquante gallinacés ! Mais, avec elles, viennent les désagréments : rats, moineaux, graines éparpillées. Bruno, designer d’intérieur et bricoleur dans l’âme, se met alors en tête de concevoir une mangeoire qui résout tous les problèmes à la fois : éviter les nuisibles, réduire le gaspillage, protéger les aliments et… rendre la vie plus simple aux éleveurs. Il s’équipe d’imprimantes 3D et teste ses prototypes directement dans son jardin. Résultat ? Des modèles suspendus à 38 cm du sol, inaccessibles aux rongeurs, économes en graines et faciles à nettoyer. L’idée séduit immédiatement les visiteurs du concours Lépine, et aujourd’hui, les ventes s’envolent.

Un succès artisanal devenu presque industriel

Loin des chaînes de production massives, Evena fonctionne avec dix imprimantes 3D et une gestion 100 % familiale. Et pourtant, le succès est au rendez-vous : de 40 à plus de 400 mangeoires vendues par mois, en France, en Belgique… et bientôt en Suisse.

Le couple a même élargi sa gamme avec 30 nouveaux produits en un an : abreuvoirs, accessoires anti-frelons, et même des collaborations avec la LPO (Ligue de protection des oiseaux). Liliane s’occupe de la gestion, des dépôts de brevets à l’INPI et du suivi des commandes, pendant que Bruno invente, fabrique, teste et améliore ses modèles. Un vrai duo de choc, passionné et complémentaire.

Ce qu’il faut retenir de la mangeoire Evena

Avantages Détail Anti-rats et anti-oiseaux Hauteur pensée pour empêcher l’accès aux nuisibles Évite le gaspillage Les poules mangent proprement sans renverser Fabrication locale 100 % fait maison à Esvres-sur-Indre Durable et robuste Conçue pour durer au moins 10 ans Déclinée pour poussins et autres animaux Plus de 30 références disponibles Testée par les “Plumes d’EVENA” L’élevage personnel du couple sert de laboratoire grandeur nature

Une passion devenue solution pour toute une communauté

Ce que Bruno et Liliane ont réussi à faire en si peu de temps force le respect. En alliant expérience personnelle, savoir-faire technique et écoute des besoins des éleveurs, ils ont su transformer une idée toute simple en réponse concrète à un problème courant. Aujourd’hui, leur jardin abrite encore quelques poules (et deux chiens vigilants), mais c’est surtout leur atelier d’impression 3D qui tourne à plein régime.

Leur fierté ? Proposer un produit utile, durable, et qui améliore la qualité de vie de leurs congénères… à plumes. Pour découvrir leurs produits, rendez-vous sur leur site : evena-france.com.