Quelle est la meilleure alternative au Thermomix en 2026 ?

Selon un communiqué officiel de Vorwerk, le lancement du Thermomix TM7 est tout simplement « le plus réussi de l’histoire de la marque », avec 860 000 unités commandées depuis février 2025. Une performance impressionnante, qui confirme l’aura quasi mystique du robot culinaire le plus célèbre du marché. Son prix, lui, reste tout aussi spectaculaire : environ 1 599 €, sans promotions particulières, et toujours vendu en direct ou lors des fameuses démonstrations à domicile. Mais voilà : en 2026, beaucoup de foyers cherchent des alternatives plus abordables, plus simples ou tout simplement mieux adaptées à leur rythme de vie. Personnellement, j’ai déjà choisi mon alternative : le CookExpert de Magimix ! Quant à ma belle-fille Sibylle, elle a opté pour le Monsieur Cuisine Connect de Lidl ! Alors, que vaut le marché actuel face au TM7 ? Et surtout : quelle est la meilleure alternative sans se ruiner ? Décryptage sans langue de bois !

Le Thermomix TM7 : un monument… mais pas indispensable

Si le Thermomix fascine encore autant en 2026, c’est parce qu’il est devenu un véritable héritage industriel. Nous vous en parlions déjà dans cet article passionnant : Thermomix, un robot fabriqué en France depuis plus de 60 ans. On y découvre notamment que certaines pièces sont effectivement produites en France et que la marque s’appuie sur un réseau solide de conseillères pour maintenir son statut haut de gamme. Le TM7, lui, apporte un grand écran, des recettes guidées très intuitives, un moteur amélioré et une interface modernisée. Sur le papier, il coche toutes les cases du robot parfait : cuisson vapeur, saisie, pétrissage, mijotage, émulsion, balance intégrée… Mais, entre nous, quand je parle tarifs avec mes voisins ou mes collègues, je vois immédiatement la moue du « ah oui quand même ». Disons que le Thermomix est quelque peu réservé aux foyers financièrement à l’aise. 1 599 €, c’est plus qu’un SMIC en France, qui est à moins de 1 400 € à l’heure où j’écris ces lignes ! Et, en plus, il possède tout de même quelques limites à ne pas négliger.

Les limites du Thermomix TM7 (qu’on oublie souvent de mentionner)

Le TM7 est brillant, oui… mais il n’est pas exempt de défauts. Et certains sont même étonnamment fréquents lorsque l’enthousiasme des démonstrations à domicile retombe un peu. Nous les avions détaillés dans cet article complet : les inconvénients du Thermomix TM7 que les conseillères Vorwerk oublient de mentionner. Voici un rappel des principaux inconvénients que nous avions mentionnés :

Une cuve parfois trop petite pour les familles nombreuses,

Un moteur encore bruyant malgré les améliorations,

Une dépendance forte à l’abonnement Cookidoo pour profiter pleinement du robot,

pour profiter pleinement du robot, Un prix qui dépasse largement celui de toutes les alternatives du marché,

Et une communauté qui peut intimider ceux qui veulent juste… cuisiner sans entrer dans une secte culinaire.

Et, je dois l’avouer : même si j’aime les belles innovations, j’apprécie encore plus les solutions qui s’adaptent à mon quotidien. Et, parfois, lever un couvercle qui pèse une tonne à 7 h du matin, ce n’est pas ce que j’appellerai un plaisir culinaire. Il me faut également souligner l’abonnement payant à Cookidoo pour obtenir les recettes… Cela représente un coût supplémentaire pour un appareil vendu déjà très cher !

Les 10 meilleures alternatives au Thermomix

Selon l’analyse du Parisien Le Guide, voici les 10 meilleures alternatives crédibles au Thermomix en 2025, toujours pertinentes en 2026 :

RobiCook

Moulinex Click Chef

Monsieur Cuisine Smart

STARLYF Chef Tony Kitchen Robot

Moulinex I-Companion XL

Ufesa TotalChef RK7

LIVOO Super Cooker

Cecotec Mambo Touch

Klarstein GrandPrix

Kenwood kCook Multi CCL401WH

On le voit immédiatement : le marché est vaste, les prix beaucoup plus abordables et les fonctionnalités étonnamment proches.

Les concurrents sérieux qui font trembler Vorwerk en 2026

Au-delà de ces dix modèles, certains robots cuiseurs se distinguent particulièrement, au point de devenir de vrais challengers du TM7. Voici les trois alternatives les plus prometteuses selon nos récents articles :

Un nouveau venu présenté à l’IFA, jugé capable de rivaliser avec les modèles premium : Chiere One Biz

Le Cookeo Infinity, véritable succès français et souvent qualifié de « meilleur concurrent » du TM7 : Moulinex Cookeo Infinity

Le Monsieur Cuisine Smart, toujours aussi redoutable et proposé à un prix défiant toute concurrence : Lidl Monsieur Cuisine Smart

Dans ma cuisine, j’imagine assez bien l’un de ces robots prendre place à côté de mon poêle à bois, sans la légère angoisse de renverser un appareil à 1 600 € en nettoyant mon meuble de cuisine !

Alors… quelle est la meilleure alternative au Thermomix en 2026 ?

Soyons honnêtes : il n’y a pas une réponse universelle. Le meilleur robot sera celui qui correspond :

À votre budget , parce que tous les foyers n’ont pas envie ni la possibilité de consacrer plus de 1 500 € à un robot, même s’il promet de transformer chaque repas en performance culinaire.

, parce que tous les foyers n’ont pas envie ni la possibilité de consacrer plus de 1 500 € à un robot, même s’il promet de transformer chaque repas en performance culinaire. À votre façon de cuisiner , que vous soyez adepte des plats mijotés qui demandent de la douceur, des recettes express dignes d’un soir de semaine chaotique, ou des expérimentations créatives du dimanche matin.

, que vous soyez adepte des plats mijotés qui demandent de la douceur, des recettes express dignes d’un soir de semaine chaotique, ou des expérimentations créatives du dimanche matin. Au nombre de bouches à nourrir , qu’il s’agisse d’une grande famille affamée, de deux gourmands raisonnables, ou de quelques compagnons à quatre pattes qui tournent autour du plan de travail en espérant une dégustation privilégiée.

, qu’il s’agisse d’une grande famille affamée, de deux gourmands raisonnables, ou de quelques compagnons à quatre pattes qui tournent autour du plan de travail en espérant une dégustation privilégiée. À votre besoin réel de connectivité , qu’il soit essentiel pour suivre des recettes pas à pas depuis une application… ou totalement secondaire si vous préférez cuisiner sans être piloté par une tablette.

, qu’il soit essentiel pour suivre des recettes pas à pas depuis une application… ou totalement secondaire si vous préférez cuisiner sans être piloté par une tablette. Et à votre patience face au bruit et au nettoyage, parce qu’entre un moteur qui rugit comme un petit avion et un bol qu’on doit frotter dix minutes.

Mais s’il fallait dégager trois profils types, voici ce que je vous conseillerais :

Pour un équivalent complet mais moins cher : Monsieur Cuisine Smart, c’est clairement l’alternative la plus proche du Thermomix , pour un prix 3 fois inférieur.

, pour un prix 3 fois inférieur. Pour la robustesse et la fabrication française : Moulinex I-Companion XL qui reste un excellent choix si vous aimez les marques nationales fiables.

Pour la modernité et la connectivité : RobiCook ou Chiere One Biz, deux modèles étonnamment performants, évolutifs et accessibles.

Et, pour ceux qui, malgré tout, rêvent encore du Thermomix TM7, vous pouvez consulter toutes ses caractéristiques sur la fiche officielle de Vorwerk. Et vous, quelle alternative choisiriez-vous pour cuisiner plus facilement en 2026 sans payer le prix fort du fameux Thermomix TM7 ?