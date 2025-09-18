Quelles sont les différences entre un Airfryer (friteuse à air chaud) et une friteuse ?

L’airfryer promet « light » et polyvalence, la friteuse garantit le croustillant. Dans ma cuisine, les deux cohabitent, mais pas pour les frites !

Méline Kleczinski Envoyer un courriel 18 septembre 2025
3 minutes de lecture
Des frites de friteuse et un airfryer.
Qui de la friteuse ou de l'airfryer fait les meilleures frites ? Crédit photo : N. Kleczinski, M. Moignet pour NeozOne

Entre airfryer (friteuse à air chaud) et friteuse à huile, mon plan de travail a parfois des airs de ring de boxe. Côté prix, on trouve des airfryers de 50 à 200 € (et souvent –20 à –30 % en promo) quand les friteuses à huile démarrent vers 30–80 €. Techniquement, la différence est nette : bain d’huile d’un côté, chaleur pulsée de l’autre. Dans la vraie vie, c’est plus nuancé… et très personnel. J’ai les deux à la maison : je cuisine pain, légumes, poisson, gâteaux dans l’airfryer (super ! Mais, tiroirs trop petits pour 4 !) et je reste fidèle à ma friteuse pour les frites à la graisse de bœuf, les acras, bugnes et tout ce qui est pané. Spoiler : les frites à l’airfryer, c’est non pour moi.

Airfryer : le couteau suisse (presque) sain

Un airfryer fonctionne comme un mini-four turbo : de l’air monte à 180–200 °C et circule vite autour des aliments. Résultat : croustillant dehors, moelleux dedans, avec peu ou pas d’huile. J’adore y lancer une poêlée de légumes maison, un dos de cabillaud en 12 minutes chrono, ou même un banana bread (format mini, hélas). Côté entretien, c’est simple : pas d’huile à filtrer, bacs au lave-vaisselle (enfin pas tous) et surtout, pas l’odeur de friture qui s’incruste. Nos tests d’airfryers ainsi que ceux de consommateurs confirment qu’on réduit la teneur en graisses par rapport à une friture classique, comme dans cet article de Test Achats ou de Que Choisir. En clair : c’est polyvalent, rapide, et globalement plus « light »… mais pas magique.

Le match airfryer vs friteuse.
Le match airfryer contre friteuse, lequel est le moins calorique pour une portion de frites ? Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock / A. Bonazzi pour NeozOne

Friteuse à huile : l’inimitable crousti-fondant

La friteuse, c’est la tradition : un bain d’huile (ou graisse de bœuf, team assumée ✋) pour un croustillant et un goût qu’aucun airfryer ne reproduit à 100 %. Pour les frites, les acras, les bugnes, ou encore les beignets, c’est imbattable en texture. Elle enchaîne les grandes quantités, parfaite quand la tablée s’agrandit et chauffe vite. En échange : odeurs, huile à changer (toutes 5–6 utilisations), nettoyage plus sport, et une cuisson naturellement plus grasse. Question santé, la friteuse n’est pas hors-la-loi. En revanche, si votre priorité n° 1, c’est d’alléger, l’airfryer marque des points.

Cuisson des frites.
La cuisson des frites dans la graisse de bœuf se fait en deux bains. Crédit photo : N. Kleczinski pour NeozOne

Airfryer vs friteuse : le comparatif express

Critère Airfryer (air chaud) Friteuse (huile/gras)
Goût/texture Très correct, mais différent Signature crousti-fondant inimitable
Quantité Limité par la cuve/tiroirs Idéal pour gros volumes
Polyvalence Large (griller, rôtir, pâtisser) Plutôt fritures
Odeurs Faibles Présentes
Entretien Facile, pas d’huile Filtrer/vider l’huile, plus long
“Sain” Moins gras en moyenne Plus gras par nature
Prix d’achat 50–200 € (promos fréquentes) 30–80 € (entrée/milieu)
Mon vécu Top pour pain, légumes, poisson, gâteaux (format mini) Frites & panés toujours ici (graisse de bœuf)

Airfryer ou friteuse : qui gagne, et pourquoi ?

Chez moi, c’est match nul mais avec chacun ses spécialités ! L’airfryer a gagné son droit de cité pour tout ce qui n’est pas de la vraie friture : pain croustillant (surprenant !), légumes rôtis, poisson express, petits gâteaux. C’est propre, rapide, pratique, et j’évite l’odeur qui s’invite au salon. Son défaut ? La capacité : trop juste pour quatre quand on veut tout cuire d’un coup. La friteuse, je ne la lâcherai jamais : les frites à l’air chaud ne m’ont pas convaincue (question de goût et de texture), et pour les acras/bugnes/panés, la friteuse reste reine.

Un méli-mélo de légumes.
Un méli-mélo de légumes. Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Si je devais conseiller : famille nombreuse et amour des vraies fritures : friteuse ; cuisine variée, envie d’alléger et d’éviter les odeurs : airfryer. Et si l’espace le permet… gardez les deux, chacun excelle dans son registre. Alors, dans votre cuisine, qui remportera la mise : l’airfryer polyvalent ou la friteuse au croustillant imbattable ? Une remarque, une expérience à raconter ou un complément à ajouter ? Cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Méline Kleczinski

