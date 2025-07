QUIET, l’invention d’une vaisselle « silencieuse » et résistante qui pourrait tout changer

Si vous avez déjà travaillé en restauration, vous savez que le bruit est omniprésent ! Ce dernier, catégorisé comme risque professionnel par le ministère du Travail, est inévitable dans un restaurant ! Eh oui, dans les cuisines de restauration collective, ce n’est pas le silence qui règne. Entre le cliquetis incessant des couverts, les assiettes qui s’entrechoquent à la plonge et les plateaux qui glissent façon curling, il y a de quoi sortir du service avec les nerfs en compote. C’est là qu’intervient QUIET, une vaisselle pensée pour réduire la pénibilité au travail, tout en préservant le confort des convives. À 8 € l’unité (hors taxes), ou 1 300 € pour une expérimentation de 21 jours, cette assiette en bi-matériaux (verre trempé et silicone) promet 85 % de bruit en moins, deux fois moins de poids, et une tranquillité d’esprit inédite. Une innovation bien réelle, qui pourrait même jouer sur le stress, le sommeil… et la cohésion d’équipe. Présentation de cette innovation, essentielle pour le bien-être au travail.

Quand la vaisselle fait du bruit… et pas qu’un peu

On ne s’en rend pas toujours compte, mais l’environnement sonore en restauration est l’un des plus agressifs du monde professionnel. Les assiettes empilées, les couverts qui s’entrechoquent, les plateaux qui glissent bruyamment sur les surfaces. Tout cela génère un fond sonore stressant, usant, presque violent à la longue. Or, contrairement à nos yeux, nos oreilles ne peuvent pas se fermer : elles subissent en continu. Résultat ? Fatigue, irritabilité, difficultés de concentration, voire troubles du sommeil. QUIET s’attaque à cette problématique en transformant un objet banal, l’assiette, en outil de bien-être. Grâce à sa conception en verre trempé sur le dessus (pour le confort d’usage) et en silicone sur le dessous (pour atténuer le bruit à l’empilage), elle limite drastiquement les nuisances sonores sans priver l’utilisateur du petit « cling » agréable qui ouvre l’appétit. Subtil dosage entre efficacité acoustique et plaisir des sens !

Moins de stress, plus d’énergie… et pas une assiette cassée

QUIET, ce n’est pas seulement une assiette silencieuse : c’est aussi un équipement de travail plus léger et plus sûr. Elle pèse seulement 340 g, soit le poids d’un paquet de céréales, et son revêtement façon « peau de pêche » empêche qu’elle glisse du plateau au moindre virage. Résultat : moins de fatigue pour les agents, moins de casse, et une meilleure sécurité dans les déplacements. Et, ça ne relève pas du simple argument marketing : plus de 100 000 repas ont été servis avec cette vaisselle sans une seule casse. Mais, QUIET agit aussi en profondeur. Moins de bruit, c’est moins de stress. Moins de stress, c’est un meilleur sommeil, une meilleure récupération mentale, une ambiance de travail plus agréable. À long terme, cela peut même diminuer le risque d’accidents, renforcer la motivation et améliorer la cohésion d’équipe. Qui aurait cru qu’une simple assiette pouvait avoir autant d’effets bénéfiques ?

Une innovation discrète, mais bien pensée

QUIET, c’est un peu l’anti-gadget par excellence : on ne la remarque pas à l’œil nu, cependant ses effets se ressentent dès le premier service. Moins de fatigue, plus de sérénité, des gestes plus sûrs… c’est toute une chaîne de travail qui gagne en confort. Et, dans un secteur dans lequel les conditions peuvent être éprouvantes, ce n’est pas un luxe. C’est presque une révolution silencieuse. Alors, oui, ça ne fait pas de bruit… mais cela change tout.

Pour en savoir davantage sur le concept, rendez-vous sur le site officiel : getquiet.co.