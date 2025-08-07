REBIRTH : un étonnant concept d’airbag pour avion sélectionné au James Dyson Award

Le saviez-vous ? Selon des chiffres publiés sur Statista, moins de 0,05 % des accidents d’avion résulte en accidents mortels. Même si ce chiffre a largement baissé depuis les 1970, cela fait toujours de nombreuses victimes. Pour éviter cela, Eshel Wasim et Dharsan Srinivasan du campus BITS Pilani de Dubai ont développé un projet baptisé REBIRTH, un système de survie en cas de crash basé sur l’IA. Leur objectif ? Donner aux passagers une chance de survivre en cas d’accident d’avion, même lorsque tous les systèmes tombent en panne. En effet, contrairement à la plupart des systèmes de sécurité aérienne qui préviennent uniquement les crashs, ce concept est plus axé sur la survie des passagers. Découvrons davantage ce projet sélectionné au James Dyson Award !

Une conception basée sur trois piliers

Le processus de conception de ce système serait basé sur trois piliers, à savoir la réduction de la vitesse de descente, l’amortissement de l’impact et l’absorption d’énergie. Pour réduire la vitesse, l’équipe propose une inversion de poussée via des micro-propulseurs à combustible solide ou des parachutes de traînée. Des airbags (au niveau du nez, du ventre et de la queue de l’avion) déclenchés par l’IA amortiraient, en outre, l’impact. Ils affirment avoir conçu un prototype à l’échelle 1:12 utilisant des cartouches de CO₂, des capteurs Raspberry Pi et une logique de déploiement échelonné. Et pour absorber l’énergie, ils se sont tournés vers des matériaux tels que le Kevlar, le TPU, le Zylon et le STF. « En étudiant les rapports d’accidents d’avions, les systèmes d’atterrissage militaires et les fluides intelligents comme le STF, nous avons constaté que la plupart des décès sont dus à l’impact et non à l’explosion », expliquent les concepteurs.

Utilisation de technologies intelligentes

Selon eux, cinq technologies révolutionnaires sont utilisées dans ce projet, entre autres, pour prédire les accidents, ralentir l’avion, protéger les passagers et aider les sauveteurs. La première est la détection par IA, visant à surveiller certains paramètres tels que la vitesse, l’altitude, l’état des moteurs de l’avion, etc. La seconde est le déclenchement automatique et rapide des airbags, afin d’absorber les chocs et protéger la coque de l’appareil. La troisième est l’activation de propulseurs à gaz pour ralentir la descente en plein vol et pas seulement après l’atterrissage. La quatrième est l’utilisation de revêtements intelligents, tels que des fluides non newtoniens (derrière les parois et les sièges), en vue de minimiser les blessures. La cinquième technologie, quant à elle, est axée sur les signaux de sauvetage (GPS, balises infrarouges, feux de sortie…) pour permettre aux équipes de secours de localiser rapidement le lieu du crash.

Réduction de la force d’impact de plus de 60 %

D’après des simulations effectuées par l’équipe en charge du projet, la force d’impact est réduite de plus de 60 %. Une révolution dans le domaine de l’aviation, selon eux, qui considèrent d’ailleurs REBIRTH comme le premier système de survie basé sur l’intelligence artificielle. Ils indiquent que ce projet est prêt pour des tests à l’échelle, avec des schémas, des simulations et des données sur les matériaux déjà au point. L’équipe prévoit de construire des modèles fonctionnels des principaux composants du système, de les tester en laboratoire avec des experts, mais aussi en soufflerie et lors d’essais de chute.

Et ce n’est pas tout, elle prévoit également de créer une entreprise pour développer davantage l’idée, déposer des brevets et obtenir des financements. « D’ici à cinq ans, nous souhaitons que REBIRTH soit testé, approuvé et utilisé en vol réel, faisant de la survie en cas de crash une norme et non un miracle », concluent les concepteurs. plus d’informations sur le site jamesdysonaward.org. Pensez-vous que ce projet soit réalisable ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .