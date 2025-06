RELIOS : les plans d’un chauffe-eau solaire fabriqué avec des condenseurs de réfrigérateur

Nous en sommes tous au même point ou presque : nous cherchons à économiser sur nos consommations énergétiques ! Il faut dire que les hausses de tarifs précédentes et l’instabilité géopolitique ambiante n’arrangent rien. Ainsi, en matière d’énergies renouvelables, il y a ceux qui investissent des milliers d’euros dans des panneaux high-tech… et ceux qui récupèrent un vieux frigo, une vitre et trois planches pour faire un miracle. C’est exactement ce qu’a fait Caroline Lepot, une ingénieure belge fraîchement diplômée de l’UCLouvain, en inventant RELIOS (Reuse of Elements for Light Irradiated Operational System), un chauffe-eau solaire en matériaux de récupération, vendu 60 €/m² (contre 4 000 à 6 000 € pour un modèle classique tout compris). Et, comme elle n’est pas là pour faire fortune, elle a tout mis en open source. Oui, vous avez bien lu. Pas de brevet verrouillé, pas de pub agressive : juste un projet durable, partagé avec générosité. Envie d’en savoir plus ? Lisez cet article, c’est la meilleure des choses à faire !

Une invention née d’un frigo, d’une vitre et d’une belle idée

Tout a commencé comme une bonne vieille histoire d’étudiante : un projet de fin d’études, une envie de rendre l’énergie accessible à tous… et une passion pour le bricolage intelligent. Caroline assemble donc des condenseurs de réfrigérateur, une vitre, des lattes de bois, et réalise son premier prototype. Le résultat ? Un capteur thermique capable de chauffer jusqu’à 200 litres d’eau, pour une famille de quatre personnes, et tout cela, sans aucune énergie fossile. Et, comme une bonne idée ne dort jamais seule, RELIOS a très vite attiré l’attention. En 2016, Caroline reçoit le Prix belge de l’énergie et de l’environnement (catégorie jeune). Cerise sur le gâteau : le prince Laurent de Belgique vient voir l’installation de ses propres yeux… et lui demande même de l’exposer chez lui. On a connu pire comme visite de courtoisie royale ! Et, ce n’est pas une histoire belge !

Un chauffe-eau pas cher, écolo et royalement efficace

Si vous hésitez encore, voici de quoi vous faire une idée :

Critère RELIOS Chauffe-eau solaire classique Prix 60 €/m² De 4 à 6 000 € Matériaux Récupération (frigo, vitre, bois) Verre, métal, circuits industriels Eau chauffée Jusqu’à 200 litres Variable selon modèle Mode de diffusion Capteur thermique Capteur + pompe + régulateur Énergie nécessaire Solaire pur Solaire (parfois combiné à électricité) Fabrication Manuelle, open source Industrielle Objectif Accessibilité universelle Rentabilité/performance

Une vision humaniste, zéro profit, 100 % partage

Contrairement à bien des inventions devenues brevetées avant même d’avoir été testées, Caroline Lepot a partagé ses plans sur SlideShare, pour que chacun puisse construire son RELIOS. C’est à la fois un acte militant et une démonstration technique : même avec peu de moyens, on peut produire des solutions écologiques puissantes. Et, le succès ne s’est pas fait attendre. Le projet a séduit bien au-delà de la Belgique : forums Reddit, posts Pinterest, articles spécialisés notamment sur notre site NeozOne en 2023.

Bref, Caroline a mis le doigt sur un besoin universel : pouvoir se chauffer sans se ruiner, sans polluer, et avec fierté. Pour la contacter directement : info@relios.be. Et vous, seriez-vous prêt à bricoler votre propre RELIOS pour 60 € au lieu de payer 6 000 € pour de l'eau chaude solaire ?