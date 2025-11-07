ReVaD, un matériau isolant et adaptatif capable d’ajuster sa conductivité thermique

Le marché mondial de l’isolation thermique des bâtiments tend à croître, en raison du réchauffement climatique et de la sensibilisation accrue aux questions environnementales. D’après des chiffres publiés sur Global Market Insights, il devrait connaître une croissance de 6,6 % entre 2025 et 2034. Pour de nombreux acteurs du secteur, réduire les émissions de carbone est un défi important. En Allemagne, trois instituts de recherche (l’IGTE de l’Université de Stuttgart, le DLR et le DITF) travaillent depuis 2022 sur un projet baptisé ReVaD. Leur objectif ? Développer un système d’isolation qui s’adapte aux variations des conditions thermiques.

Comment fonctionne ce système d’isolation thermique adaptative ?

Une assistante de recherche à l’Institut de thermodynamique de l’ingénierie du DLR Jonina Felbinger, précise que le principe de fonctionnement de cette technologie repose sur l’effet Knudsen. « Plus la pression du gaz à l’intérieur d’un panneau d’isolation fermé est faible, plus la conductivité thermique est faible, et inversement […] En contrôlant donc la pression du gaz, il est possible de réguler exactement la quantité de chaleur transportée à travers l’élément isolant » explique-t-elle. Le système d’isolation thermique développé par les chercheurs est ainsi doté d’un dispositif de régulation de la pression du gaz. Plus précisément, il est composé de deux éléments : un panneau sous vide à base de matériaux textiles et un réacteur servant d’unité de contrôle de la pression du gaz. Le chauffage ciblé de ce dernier entraînerait une augmentation de la pression et, par conséquent, du transfert de chaleur dans le panneau. À l’inverse, son refroidissement provoquerait une réduction de la pression et une diminution de la conductivité thermique.

De nombreux avantages estimés par les chercheurs

Les chercheurs en charge du projet ReVaD soulignent que cette technologie peut réduire les besoins en climatisation, grâce à une gestion ciblée des flux de chaleur. D’après eux, grâce au contrôle précis de ces derniers, ce système procurerait un effet de refroidissement passif pendant les nuits d’été, tout en garantissant une capacité d’isolation maximale pendant les heures chaudes de la journée. Leon Pauly de l’Institut allemand de recherche sur les textiles et les fibres de Denkendorf (DITF) explique que durant la journée, une quantité importante de chaleur est accumulée dans un bâtiment. Entre autres, provenant des équipements, des occupants, de l’éclairage ou des serveurs. Pour évacuer cette chaleur, on utilise généralement une climatisation active et énergivore. Alors pour pallier cela, ils ont développé ce système d’isolation adaptative.

Des essais en laboratoire et sur terrain prévus

Selon les chercheurs, des essais pratiques du système d’isolation sont prévus dans les laboratoires de l’IGTE pour, d’une part, évaluer l’isolation contrôlable en tant qu’enveloppe de bâtiment adaptative. Et d’autre part, pour tester l’activation thermique des composants du bâtiment grâce au panneau contrôlable. En outre, ces tests vont servir de démonstration pratique, mais aussi de base de données pour des études de simulation menées en parallèle à l’IGTE. Jonina Felbinger indique que, hormis le potentiel de la technologie, ces données permettent de quantifier ses effets sur le bilan énergétique des bâtiments et, éventuellement, identifier les limites opérationnelles et les pistes d’optimisation.

Elle ajoute que si les tests sont prometteurs, le laboratoire prévoit de passer à la prochaine étape : les bâtiments d’essai. D’après elle, des essais en laboratoire ont déjà été menés auparavant, notamment au DLR, visant à déterminer l’interaction des principaux composants. Plus d’informations sur dlr.de. Et vous, quelles sont vos solutions pour améliorer l’isolation de votre logement ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .