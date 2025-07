Rewater Box, l’invention d’un boitier qui recycle l’eau de votre douche et de votre lavabo

Ah, l’eau… Cette ressource si précieuse qui coule un peu trop facilement de nos robinets. Pourtant, chaque jour, des litres et des litres d’eau quasi-propre s’envolent dans les canalisations, notamment celle issue des lavabos ou des douches, qu’on appelle eaux grises. C’est face à ce constat que Rebecca Tavola, étudiante italienne à l’IUAV, a imaginé la Rewater Box, une invention aussi ingénieuse que compacte, destinée à réutiliser cette eau « presque propre » pour des usages secondaires. Encore au stade de prototype, ce dispositif malin a été repéré aux James Dyson Awards, ces concours où les idées brillantes prennent souvent vie. Le recyclage des eaux grises est un sujet majeur en France, et fait même l’objet d’un article de l’Anses, qui aborde les enjeux sanitaires liés à cette pratique en France. Je vous présente cette petite invention géniale, imaginée par une étudiante. C’est parti.

Une idée simple, pratique et (presque) prête à s’installer dans nos salles de bain

La Rewater Box, c’est une petite boîte qui s’installe discrètement sous votre évier ou votre douche. Son rôle ? Récupérer les eaux grises, les filtrer, puis les stocker pour un usage futur. Son fonctionnement repose sur une filtration en deux étapes :

Un filtre mécanique qui piège les cheveux et les résidus solides.

Un filtre à charbon actif qui réduit les odeurs et les impuretés.

Une fois filtrée, l’eau est stockée dans un petit réservoir intégré. L’utilisateur peut ensuite la réutiliser pour remplir la chasse d’eau, arroser les plantes ou nettoyer les sols, grâce à un simple tuyau ou une pompe intégrée. Mieux encore : la boîte dispose d’un indicateur de niveau et d’un rappel pour changer les filtres. Pratique, non ? De plus, ce qui distingue la Rewater Box des autres systèmes, c’est sa simplicité : elle ne nécessite aucun gros travaux, aucun réseau spécifique et reste compacte. Et, pour ne rien gâcher, elle est conçue en bioplastique ou plastique recyclé, avec des filtres en inox et charbon naturel. Un petit bijou de durabilité et d’ingéniosité !

L’avenir de la réutilisation des eaux grises

La Rewater Box soulève évidemment une question essentielle : peut-on réellement réutiliser les eaux grises à la maison ? Si certains pays comme l’Australie ou Israël l’encouragent déjà, la France reste prudente. L’Anses, dans son rapport, précise que cette pratique ne doit être envisagée qu’en cas de pénurie d’eau durables et avec de nombreuses précautions : double réseau distinct, traitement rigoureux, traçabilité… Bref, ce n’est pas encore pour demain dans nos logements standards ! Cela dit, l’innovation a toujours un train d’avance, et la Rewater Box montre que des solutions simples et abordables peuvent émerger.

Elle s’inscrit dans une tendance de fond : celle du recyclage de l’eau en circuit court, comme en témoigne également l’invention SeaGBin, un aspirateur de déchets pour les rivières, sélectionné aux James Dyson Awards et dont nous vous parlions ici dans cet article. Autre exemple dans la même veine, cet autre projet sélectionné aux James Dyson Awards : un purificateur d’eau sans électricité, preuve que la récupération et la filtration de l’eau deviennent de plus en plus centrales dans les projets d’innovation.

Vers un avenir où chaque goutte d’eau comptera…

Rebecca Tavola et sa Rewater Box posent une question de fond : serions-nous prêts à intégrer ces systèmes dans nos foyers, malgré les contraintes actuelles ? Si la réglementation évoluait, ce type d’invention pourrait bien devenir incontournable dans les zones soumises aux sécheresses ou dans les habitats écologiques. Et vous, seriez-vous prêt à installer une Rewater Box chez vous pour recycler l’eau de votre douche tout en allégeant votre consommation d’eau potable ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !