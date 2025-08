ReWater, l’invention d’un système intelligent qui exploite les eaux grises et la pluie

ReWater est une entreprise américaine basée dans la ville de Thousand Oaks, en Californie. Depuis plus de trois décennies, elle conçoit des systèmes d’irrigation qui recyclent les eaux grises et collectent l’eau de pluie pour l’arrosage des plantes. Ceux-ci fonctionnent suivant un principe à la fois simple et efficace. Cela consiste à récupérer l’eau provenant de la douche, du lavabo ou de la machine à laver et la filtrer pour s’en servir à des fins d’irrigation. Les systèmes ReWater ont l’avantage d’être entièrement automatisés. Ils démarrent et s’arrêtent en fonction de la disponibilité de l’eau. De plus, ils filtrent cette dernière en temps réel pour éviter qu’elle ne devienne septique et la distribue de manière équilibrée en fonction des besoins.

Une conception révolutionnaire

Chaque système est équipé d’un filtre à sable robuste, d’un contrôleur intelligent et de dispositifs ingénieux conçus pour prévenir l’obstruction du circuit hydraulique. ReWater ne cible pas uniquement les eaux grises provenant des bâtiments. Comme indiqué plus haut, l’entreprise propose également des systèmes de récupération d’eau de pluie. Ces installations comprennent des réservoirs de grande capacité et des sources artificielles d’UV pour prévenir la prolifération bactérienne. Elles promettent d’être aussi efficaces que les solutions dédiées au recyclage des eaux grises. Il est intéressant de noter que ces appareils innovants sont dotés d’un dispositif de séparation qui évite que les eaux traitées ne se mélangent accidentellement à l’eau du robinet.

Un déploiement facile

Les solutions proposées par ReWater sont conçues pour s’intégrer facilement dans les configurations de plomberie existantes. Grâce à leur modularité et leur fiabilité, elles s’adaptent aussi bien aux maisons individuelles qu’aux grands bâtiments résidentiels. Comme l’explique la société sur son site web, ses produits sont loin d’être de simples systèmes d’évacuation des eaux usées déguisés en solutions d’irrigation. Ils ont été conçus dès le départ pour recycler l’eau de manière sûre et efficace, avec un impact environnemental minimal et une longévité exceptionnelle.

Une solution pour économiser l’eau douce

Alors que l'eau douce est devenue une ressource précieuse à l'échelle mondiale en raison du changement climatique, les innovations comme celle-ci pourraient aider à atténuer l'impact des pénuries. En valorisant des ressources souvent négligées telles que les eaux grises et la pluie, ReWater aide à réduire la dépendance à l'eau potable pour l'irrigation et renforce la capacité des communautés à faire face aux défis environnementaux actuels. En d'autres termes, ces solutions innovantes aident à prévenir le gaspillage de l'eau douce. Plus d'infos : rewater.com.