Robotin R2, le premier robot aspirateur et laveur de tapis au monde est sur Kickstarter

Il y a près d’un siècle que l’aspirateur est devenu progressivement un objet incontournable du quotidien. Jusqu’à nos jours, il a bien évolué au point de se transformer en aspirateur robot. D’ailleurs, si vous êtes fan d’aspirateur et d’efficacité, vous allez tomber amoureux de cette nouveauté. Imaginez un robot aspirateur qui fait tout, mais vraiment tout, tout seul. C’est le rêve du « main-libre» qui se réalise. Plus besoin de passer l’aspirateur, il le fait littéralement pour vous. Le Robotin R2 a conquis les contributeurs sur Kickstarter, et il a explosé son objectif de financement en un rien de temps. Parti pour 10 000 dollars, il affiche aujourd’hui près de 50 000 dollars ! On peut dire avec certitude que votre futur « agent de nettoyage personnel » est en route, avec des livraisons prévues pour mars.

Présentation du Robotin R2

C’est le tout premier robot domestique capable non seulement de laver vos tapis, mais également de les sécher. Si vous avez des tapis ou de la moquette, vous savez à quel point c’est la galère de les entretenir. Avec le R2, fini, la corvée ! Plus besoin de déplacer le tapis pour un nettoyage en profondeur, il s’en charge. C’est une bénédiction pour les parents et les propriétaires d’animaux qui composent souvent avec les taches tenaces. Et si vous voulez savoir à quel point le Robotin est utile, souvenez de ce que vous faites pour enlever une tache. Vous êtes souvent obligé de frotter avec une brosse en étant plié en deux, et cette odeur d’humidité qui s’ensuit faute de bon séchage… Alors que les aspirateurs robots classiques ne font qu’aspirer, le Robotin, lui, sèche également. Il vous offre une liberté totale. Grâce à sa cartographie intelligente, il repère les zones sales et y repasse tant qu’il le faut. De plus, il n’assure pas que la propreté des tapis, mais aussi de tous types de revêtements.

Une intelligence artificielle au service de la propreté

Compact et modulaire, le Robotin combine aspiration en profondeur, lavage et séchage intelligent. Il utilise une navigation avancée par IA, avec 12 capteurs, pour analyser le type de sol, faire la carte de votre maison et choisir le chemin le plus efficace. D’ailleurs, si vous avez des coins que vous voulez laisser tranquilles, vous pouvez ajouter des « zones interdites » dans l’application. Il s’attaque clairement à ce qui était jusqu’ici le point noir des robots domestiques : le nettoyage efficace des tapis. Il vous promet un résultat de qualité professionnelle, sans que vous ayez à lever le petit doigt. Vous le contrôlez via une application, il cartographie, et alterne seul entre lavage, séchage et aspiration selon la surface.

Performance et autonomie : un nettoyeur surpuissant

Malgré sa taille compacte d’environ 40,6 × 39,9 × 15,2 cm, ce petit bijou est conçu pour ramener des performances dignes d’un pro chez vous. Pour le lavage, son système en trois étapes est capable d’éliminer les pires taches, nettoyant jusqu’à 37 m² de moquette par heure. Il utilise la technologie RapidHeat pour chauffer l’eau à 60 °C en 10 minutes, ce qui accélère l’élimination des taches. Côté aspiration, les concepteurs ont mis le paquet avec un moteur de qualité industrielle et une puissance d’aspiration de 115 AW pour déloger la saleté et les poils d’animaux incrustés. Il a même des brosses anti-emmêlement et un capteur qui le force à s’acharner sur les zones les plus sales jusqu’à ce qu’elles soient impeccables. Et le séchage ? Il s’en charge comme promis ! Après le lavage, il fait circuler de l’air chaud (43 °C) pour sécher jusqu’à 37 m² de moquette en deux heures environ. Pour garantir un séchage uniforme, il est doté de capteurs d’humidité.

Oubliez la corvée du vidage

Ce qui est souvent le plus pénible avec les robots, c’est de devoir vider et remplir les réservoirs. Mais là, la station d’accueil du R2 fait tout toute seule : remplissage et vidange. Elle vous offre jusqu’à 60 jours de tranquillité sans que vous n’ayez à vous occuper des réservoirs ! Le bac à poussière peut contenir jusqu’à deux mois de saleté. Et sa batterie ? 10 000 mAh qui se recharge à 80 % en seulement 24 minutes. Le robot retourne se vider et se recharger en toute autonomie quand les sessions sont longues. Si cette solution miracle vous fait de l’œil, le Robotin R2 est actuellement à seulement 799 $ US (environ 691 €), soit une sacrée économie sur son prix de vente conseillé. Encore une trentaine de jours pour passer commande au prix de la campagne. Alors, séduit par cet aspirateur robot « main-libre » ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .