Roof dévoile le DJAGGER, un casque de moto intégral à ouverture occipitale, sans jugulaire

Depuis 1973, et selon ce document de l’ONISR, rouler à moto sans casque est une infraction, et un danger pour votre vie. Pour rappel, porter un casque homologué lorsque l’on est motard, c’est une obligation légale, je n’ai pas besoin de vous faire un dessin ! Dans ce monde assez fermé des casques de moto, l’entreprise Roof lancera probablement en 2026 l’un des modèles les plus étonnants que j’ai rencontrés en 20 ans de pratique : le Roof DJAGGER. Concrètement, c’est un casque intégral à ouverture occipitale, sans jugulaire traditionnelle, présenté par la marque française ROOF lors de l’EICMA 2025 et attendu en 2026. Côté prix, rien n’a encore été officialisé, mais le modèle fait déjà parler de lui grâce à son système totalement repensé. Il n’est pas encore commercialisé, mais vous pouvez suivre son actualité sur le site officiel roof.fr. Alors, entre innovation française, design futuriste et confort annoncé, ce DJAGGER deviendra-t-il la coqueluche des motards ? Présentation.

Un casque intégral repensé pour un confort inédit

Si vous cherchez un casque plus simple à enfiler, plus silencieux et pensé pour les porteurs de lunettes, le DJAGGER pourrait bien vous surprendre. Le Roof DJAGGER fait sa petite révolution. Ce casque ne s’enfile pas comme un intégral traditionnel : il s’ouvre par l’arrière, permettant de glisser la tête sans tirer sur les oreilles ni se battre avec une mousse trop serrée. Pour un motard à lunettes, c’est presque une bénédiction. Cette ouverture occipitale, soutenue par une mécanique automatique, vient remplacer la jugulaire classique par un collier ergonomique qui se positionne sous la mâchoire. Un choix audacieux, mais logique quand on connaît l’histoire de ROOF et son goût pour l’innovation. Et, du côté de la sécurité, on vise clairement le haut de gamme avec un maintien annoncé comme renforcé et une meilleure réduction sonore. Rappelons que porter un casque homologué diminue par six les risques de décès, comme nous vous en parlions dans cet article. Ce DJAGGER semble vouloir renforcer encore cette idée d’un casque protecteur, intuitif et simple à enfiler.

Une technologie d’inspiration Iron Man

Il faut l’avouer : la première fois que j’ai vu son système « coque arrière qui se déploie », j’ai pensé à un casque d’Iron Man. Cette structure en quatre parties, imaginée pour offrir une ouverture totale du crâne, donne une allure futuriste que l’on croise rarement sur route. Mais au-delà du look, ROOF promet un vrai gain en insonorisation, en ventilation maîtrisée et en confort de port prolongé : ce qui n’est jamais un luxe quand on roule longtemps. J’avoue que j’aimerais bien le tester, comme j’ai pu le faire, par exemple, avec le Dark Side Carbon de Mârkö, un casque que j’avais vraiment apprécié pour son confort. Le DJAGGER, lui, mise sur une approche encore plus radicale, presque disruptive.

Ce qu’il faut retenir en bref

Ouverture occipitale complète

Pas de jugulaire mais un collier ergonomique

Visor photochromique et Pinlock fournis de série

Design futuriste très marqué

Positionnement haut de gamme

Orientation confort et insonorisation

Le casque intégral sans jugulaire peut-il réellement s’imposer en 2026 ?

La question se pose. ROOF frappe fort avec un concept futuriste, pensé pour résoudre les limites des casques intégraux classiques : pression sur les oreilles, difficultés pour les porteurs de lunettes, enfichage parfois pénible. Le DJAGGER veut moderniser le segment, un peu comme certains constructeurs ont modernisé les motos électriques ou hybrides. Reste à vérifier l’homologation finale, le prix et la prise en main réelle. Cependant, l’intention est claire : proposer un casque haut de gamme, confortable et innovant, qui pourrait bien séduire les motards en quête de nouveautés. D’ailleurs, savez-vous qu’un casque non homologué peut entraîner une réelle sanction ? Et, pour suivre l’évolution du modèle, directement sur le site constructeur : roof.fr. Et vous, seriez-vous prêt à adopter un casque futuriste comme le Roof DJAGGER dès sa sortie officielle ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !