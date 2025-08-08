Rossini Energy dévoile le Tocyclo, un abri de vélo électrique bardé de panneaux solaires

Recharge, abri, design et autonomie : voici le nouveau cocon des vélos électriques, testé et approuvé en Italie.

Méline Kleczinski Envoyer un courriel 8 août 2025
0 2 minutes de lecture
Un Tocyclo pour recharger son vélo électrique.
Tocyclo est un abri solaire qui propose une solution de recharge aux utilisateurs de vélos électriques. Crédit photo : Rossini Energy

Quand on parle d’infrastructures pour véhicules électriques, on pense souvent aux voitures, aux bornes de recharge rapides ou aux parkings couverts que l’on appelle aussi ombrières photovoltaïques. Mais, les vélos électriques, eux aussi, méritent un petit coin d’ombre et surtout de profiter de l’énergie solaire photovoltaïque ! C’est précisément l’idée derrière Tocyclo, le tout nouvel abri vélo solaire conçu par Rossini Energy, que nous vous avions déjà présenté dans cet article sur leurs carports pour voitures électriques. Et, cette fois, ce sont les cyclistes qui sont à l’honneur, avec un abri aussi pratique qu’élégant, fraîchement installé en Italie ! Retour sur une installation qui donnera probablement des idées à d’autres collectivités. C’est parti.

Un premier Tocyclo installé sur une piste cyclable du nord de l’Italie

Ce tout premier Tocyclo a été installé par les équipes italiennes de Rossini Energy sur une piste cyclable dans la commune de Ponte Nizza, nichée dans le nord de l’Italie. Ce qu’ils ont souhaité est assez simple à comprendre : permettre aux cyclistes de s’arrêter quelques minutes, à l’abri, tout en rechargeant leur vélo électrique, sans se soucier des prises, des câbles, ni du réseau. Pas de tranchées, pas de gros travaux : ici, le soleil fait tout le boulot. Les panneaux solaires sur le toit produisent l’électricité nécessaire pour alimenter les prises intégrées. Une solution 100 % autonome, et surtout 100 % dans l’air du temps.

Un abri solaire pour vélo.
Rossini Energy dévoile son Tocyclo, un abri solaire pour vélos électriques. Crédit photo : Rossini Energy

Et, côté look ? Franchement, c’est topissime !

Avec sa structure en bois Douglas, ce Tocyclo est à la fois robuste, naturel, et plutôt chic. Il a été pensé pour s’intégrer harmonieusement, que ce soit au cœur d’un village, sur une piste cyclable ou même dans un parc. Et, il fait son petit effet, on ne va pas se mentir. Il permet d’abriter plusieurs vélos en simultané, tout en proposant une recharge douce et efficace. Des prises intégrées sont discrètement encastrées dans la structure, permettant de brancher son vélo le temps d’une pause ou d’un pique-nique. Pendant que vous rechargez vos batteries au soleil ou à l’ombre d’un arbre, votre vélo, lui, fait le plein d’énergie sous son petit toit en bois. Sympa, non ?

Un abri vélo solaire prêt à conquérir d’autres territoires

Ce Tocyclo n’est pas un simple prototype : il marque le lancement d’une nouvelle gamme d’équipements Rossini Energy destinés aux collectivités, aux entreprises ou aux zones touristiques souhaitant encourager la mobilité douce. Les avantages ? Une installation simple, sans gros travaux, une production solaire immédiate, et une esthétique bien loin des abris métal classiques. On peut facilement imaginer ces modules sur des voies vertes, des parkings de gare, des campings, des campus ou même des zones commerciales. Et, avec le développement rapide des VAE, les besoins de recharge publique vont exploser… autant miser dès maintenant sur des solutions locales et éco-conçues.

Infographie : Rossini Energy installe son premier abri solaire pour vélo, le Tocyclo, en Italie.
Infographie : Rossini Energy installe son premier abri solaire pour vélo, le Tocyclo, en Italie.

Une initiative solaire qui pourrait bien se multiplier

Avec Tocyclo, Rossini Energy confirme son engagement pour une mobilité électrique plus verte, plus accessible et plus esthétique. Après les ombrières photovoltaïques pour voitures, voici donc l’équivalent pour vélos, pensé avec la même exigence de qualité.

Un abri solaire pour vélo installé en Italie.
Un premier exemplaire du Tocyclo de Rossini Energy a été installé en Italie. Crédit photo : Rossini Energy

Ce premier exemplaire installé en Italie n’est qu’un début : il pourrait bien inspirer d’autres communes, en France ou ailleurs, à repenser leurs abris à vélos de manière plus intelligente et durable. Plus d’informations sur le site rossinienergy.com. Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Abonnement à la Newsletter.
Rejoignez nos 900 000 abonnés via notre Newsletter , Google Actualité et WhatsApp
Tags
Méline Kleczinski Envoyer un courriel 8 août 2025
0 2 minutes de lecture

Méline Kleczinski

Jeune rédactrice de 23 ans, j'écris depuis trois ans, avec une préférence pour les domaines liés à l'actualité, à la psychologie, aux études scientifiques, ou à la protection et l'environnement dans son ensemble. Mon petit parcours de rédactrice junior s'inspire de différentes études scientifiques, ou de sujets d'actualité abordés dans différents médias que je suis avec intérêt. Particulièrement touchée par la protection des animaux, j'aime vous transmettre les avancées et les lois relatives au bien-être animal. Personnellement engagée comme présidente d'une association, je mets un point d'honneur à protéger les animaux de toute nature (hérisson, abeilles, insectes, chiens ou chats)... Je n'ai probablement pas l'expérience professionnelle de certains rédacteurs en matière de politique, de principes scientifiques. Mais, je tente d'apporter ma petite pierre à l'édifice en vous racontant mes expériences et mes réflexions dans des domaines qui me touchent. Et, puisque la vie est une surprise chaque jour, je considère chaque jour comme une opportunité d'apprentissage et d'évolution. C'est la raison pour laquelle, à 23 ans, j'ai encore besoin d'apprendre des milliers de choses, et de me cultiver pour vous conter encore plus d'histoires passionnantes. Rejoignez-moi dans cette aventure de découverte et de réflexion, où la curiosité et le souci du bien-être animal se rejoignent pour inspirer des discussions et des actions porteuses de sens... Ma passion pour les animaux en général a toujours été au cœur de mes préoccupations. Soucieuse de leur bien-être et de leur place dans notre monde, je m'efforce de sensibiliser mon audience à leur protection, à travers des articles informatifs et engagés. Qu'il s'agisse de sujets comme la conservation des espèces, les droits des animaux ou simplement des anecdotes touchantes, je trouve une grande satisfaction à partager mes connaissances et mes réflexions pour encourager une prise de conscience collective. En tant que jeune professionnelle, je considère chaque jour comme une opportunité d'apprentissage et d'évolution. Je m'efforce de rester à l'affût des dernières découvertes scientifiques, des débats sociétaux émergents et des avancées technologiques, afin d'enrichir mon travail et d'offrir à mes lecteurs un contenu pertinent et stimulant. N'hésitez pas à me rejoindre dans cette aventure de découverte et de réflexion, où la curiosité et le souci du bien-être animal se rejoignent pour inspirer des discussions et des actions porteuses de sens..
Laisser une réponse

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Bouton retour en haut de la page