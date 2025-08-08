Rossini Energy dévoile le Tocyclo, un abri de vélo électrique bardé de panneaux solaires

Quand on parle d’infrastructures pour véhicules électriques, on pense souvent aux voitures, aux bornes de recharge rapides ou aux parkings couverts que l’on appelle aussi ombrières photovoltaïques. Mais, les vélos électriques, eux aussi, méritent un petit coin d’ombre et surtout de profiter de l’énergie solaire photovoltaïque ! C’est précisément l’idée derrière Tocyclo, le tout nouvel abri vélo solaire conçu par Rossini Energy, que nous vous avions déjà présenté dans cet article sur leurs carports pour voitures électriques. Et, cette fois, ce sont les cyclistes qui sont à l’honneur, avec un abri aussi pratique qu’élégant, fraîchement installé en Italie ! Retour sur une installation qui donnera probablement des idées à d’autres collectivités. C’est parti.

Un premier Tocyclo installé sur une piste cyclable du nord de l’Italie

Ce tout premier Tocyclo a été installé par les équipes italiennes de Rossini Energy sur une piste cyclable dans la commune de Ponte Nizza, nichée dans le nord de l’Italie. Ce qu’ils ont souhaité est assez simple à comprendre : permettre aux cyclistes de s’arrêter quelques minutes, à l’abri, tout en rechargeant leur vélo électrique, sans se soucier des prises, des câbles, ni du réseau. Pas de tranchées, pas de gros travaux : ici, le soleil fait tout le boulot. Les panneaux solaires sur le toit produisent l’électricité nécessaire pour alimenter les prises intégrées. Une solution 100 % autonome, et surtout 100 % dans l’air du temps.

Et, côté look ? Franchement, c’est topissime !

Avec sa structure en bois Douglas, ce Tocyclo est à la fois robuste, naturel, et plutôt chic. Il a été pensé pour s’intégrer harmonieusement, que ce soit au cœur d’un village, sur une piste cyclable ou même dans un parc. Et, il fait son petit effet, on ne va pas se mentir. Il permet d’abriter plusieurs vélos en simultané, tout en proposant une recharge douce et efficace. Des prises intégrées sont discrètement encastrées dans la structure, permettant de brancher son vélo le temps d’une pause ou d’un pique-nique. Pendant que vous rechargez vos batteries au soleil ou à l’ombre d’un arbre, votre vélo, lui, fait le plein d’énergie sous son petit toit en bois. Sympa, non ?

Un abri vélo solaire prêt à conquérir d’autres territoires

Ce Tocyclo n’est pas un simple prototype : il marque le lancement d’une nouvelle gamme d’équipements Rossini Energy destinés aux collectivités, aux entreprises ou aux zones touristiques souhaitant encourager la mobilité douce. Les avantages ? Une installation simple, sans gros travaux, une production solaire immédiate, et une esthétique bien loin des abris métal classiques. On peut facilement imaginer ces modules sur des voies vertes, des parkings de gare, des campings, des campus ou même des zones commerciales. Et, avec le développement rapide des VAE, les besoins de recharge publique vont exploser… autant miser dès maintenant sur des solutions locales et éco-conçues.

Une initiative solaire qui pourrait bien se multiplier

Avec Tocyclo, Rossini Energy confirme son engagement pour une mobilité électrique plus verte, plus accessible et plus esthétique. Après les ombrières photovoltaïques pour voitures, voici donc l’équivalent pour vélos, pensé avec la même exigence de qualité.

Ce premier exemplaire installé en Italie n'est qu'un début : il pourrait bien inspirer d'autres communes, en France ou ailleurs, à repenser leurs abris à vélos de manière plus intelligente et durable. Plus d'informations sur le site rossinienergy.com.