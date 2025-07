Sandbag, des sacs granulaires pour dire adieu au lavage manuel du filtre à sable (90 % d’économie d’eau)

Comme de nombreux propriétaires de piscine privée, j’ai opté pour un filtre à sable, le seul que je pensais efficace, après avoir essayé toutes sortes de systèmes ! Le problème étant que les sacs de sable de 15 kilos, il faut pouvoir les porter, et les entreposer ! À Toulouse, quatre entrepreneurs ont décidé de mettre un coup de balai dans l’univers du traitement de l’eau, et pas n’importe comment : avec du verre recyclé ! Leur invention s’appelle SANDBAG, et promet de remplacer le sable des filtres à piscine par un média filtrant écologique, durable et ultra-efficace, fabriqué localement à partir de déchets de verre et de plastique recyclés. Le tout, sans produit chimique ni gaspillage d’eau. Présentation de cette invention géniale.

Un filtre à sable sans sable, et sans gaspillage

Concrètement, SANDBAG se présente sous forme de sacs en tissu recyclé (rPET), remplis de granulés de verre issus d’un procédé d’implosion breveté. Cette technique permet de retirer naturellement les étiquettes des bouteilles, tout en économisant de l’énergie par rapport au broyage industriel classique. Ces sacs s’installent directement dans n’importe quel filtre à sable, sans modification, ni outil, ni formation. Et, surtout : fini la poussière, fini les sacs de 25 kilos à trimballer ! Côté performance, les résultats sont impressionnants : des économies d’eau allant jusqu’à 90 % pendant les cycles de nettoyage backwash (lavage à contre-courant du filtre de piscine), et une filtration capable de capturer des particules dès 12 microns. Pour une piscine municipale, cela représente jusqu’à 5 millions de litres d’eau économisés par an, rien que ça !

Une démarche locale, durable et bien pensée

L’entreprise toulousaine KOB (Kind Of Blue) n’a pas seulement innové sur le produit, mais également sur le modèle. Leur unité de production (moins de 900 m²) a été conçue pour être dupliquée localement, en France et à l’international. Le but : collecter le verre en dehors des circuits classiques, auprès des entreprises ou des associations de quartier, et valoriser ce déchet trop souvent mal recyclé.

La bonne nouvelle, c’est que SANDBAG ne se limite pas aux piscines : on le retrouve déjà dans les filtres agricoles, les stations de traitement des eaux industrielles ou les bassins collectifs. L’idée est simple : remplacer le sable par une matière recyclée, efficace et presque éternelle.

Les promesses de SANDBAG en un coup d’œil

Les promesses Pourquoi c’est intelligent ? Installation simple et rapide Plus besoin de sable ou de zéolite Filtration jusqu’à 12 microns Moins de backwash, donc moins d’eau perdue Compatible avec tous les filtres à sable Zéro produit chimique Recyclé, recyclable et local Plus de sacs de sable à porter ! Jusqu’à 90 % d’eau économisée Aucun démontage du système nécessaire

Une idée brillante pour les filtres et pour la planète

À une époque où chaque goutte d’eau compte, le simple fait de repenser un système aussi répandu que le filtre à sable est en soi une petite révolution. Ce que j’ai trouvé malin, c’est que tout a été pensé pour rendre la transition facile : pas de technologie farfelue, pas de promesse en l’air, juste un produit utile, bien conçu, et qui répond à des besoins très concrets. Vous souhaitez en savoir davantage ? Je vous invite à découvrir SANDBAG sur le site officiel de KOB. Et vous, seriez-vous prêt à troquer votre sable pour du verre recyclé qui fait du bien à l’eau et à la planète ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !