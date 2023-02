Sécurité routière : Resqme, l’invention d’un outil (à 10 €) qui sauve des vies depuis plus de 15 ans

Chaque année, la route blesse et tue des milliers de personnes ! En France, il aura fallu un terrible accident causé par un humoriste français conduisant sous l’emprise de stupéfiants pour que les politiques montent au créneau. La sécurité routière passe évidemment par une conduite prudente et le respect du Code de la route. Cependant, les accidents sont parfois de vrais accidents dirons-nous. Les conducteurs n’ont pas bu, ne sont pas drogués, ne roulent pas trop vite, mais pour diverses raisons l’accident peut se produire. Parmi ces accidents, il arrive que le conducteur ou les passagers sont bloqués à l’intérieur du véhicule. Parfois, dans la panique, ils ne parviennent pas à retirer la ceinture ni à ouvrir la porte. Il existe pourtant un petit outil qui devrait presque être offert avec chaque voiture neuve : le Resqme. C’est l’invention de Laurent Colasse, un Français expatrié aux États-Unis. Cette invention n’est pas nouvelle puisque le Resqme existe depuis plus de 10 ans. Cependant, il est toujours bon de rappeler que ce type d’outil existe et qu’il peut sauver des vies. Découverte.

Qui est Laurent Colasse ?

L’inventeur du Resqme, Laurent Colasse est un Nantais d’origine. En 1993, il part s’installer aux États-Unis et s’intéresse aux petits marteaux de sécurité, que l’on peut trouver dans les voitures ou dans les trains pour briser les vitres. Il collabore ensuite avec une entreprise hollandaise pour commercialiser le marteau. Néanmoins, il s’aperçoit que l’outil doit être amélioré et « miniaturisé » afin de pouvoir toujours l’avoir avec soi. En 1998, il invente le Resqme, un porte-clés multifonctions que les pompiers utilisent lors des accidents de voiture, pour couper la ceinture et/ou briser la vitre. Ayant commercialisé ce dispositif aux États-Unis, puis dans le monde entier, l’inventeur fonde une succursale à Nantes, Resqme Europe, en 2017. Aujourd’hui, le Resqme est un outil indispensable à tous les conducteurs et l’on vous explique pourquoi.

Le Resqme, qu’est-ce que c’est exactement ?

La devise de Resqme : « Faites de la sécurité votre priorité lorsque les secondes comptent… ». L’outil se présente comme un porte-clé, dont la forme rappelle celle d’un petit poisson coloré. Accroché aux clés de la voiture, il doit être à portée de main à chaque instant. Sur l’arrière du porte-clé se trouve une lame hyper tranchante, parfaitement protégée par la coque en plastique. Vous ne pourrez jamais « toucher cette lame » et ne risquez pas de vous couper. Elle sert à trancher la ceinture de sécurité, pour vous dégager ou dégager un blessé, si le système de ceinture n’est pas accessible.

De l’autre côté du Resqme, se trouve un pointeau inspiré des poinçons de charpentier : une pointe en inox, poussée par deux ressorts et enveloppée d’une poignée en plastique. En pressant sur la vitre avec ce poinçon, cette dernière éclate et permet à la victime de s’extraire. « Aux États-Unis et au Canada, dit-il, il y a 4 000 noyés par an, dont 10 % meurent dans leur voiture ». On sait que la plupart des personnes commencent par téléphoner pour appeler des secours, alors qu’ils ont deux minutes pour sortir, explique l’inventeur dans une interview accordée au journal Ouest France, en 2016.

Combien coûte le Resqme ?

Des millions d’exemplaires du Resqme ont déjà été vendus et l’outil de sécurité de Laurent Colasse a reçu la médaille AIFF du Concours Lépine en 2016. Depuis, il en a sauvé des vies ! Certaines victimes ont eu la vie sauve grâce à lui, pour avoir investi seulement une dizaine d’euros. Lorsque l’on achète ce genre d’outil, on espère qu’une chose : ne jamais avoir à s’en servir ! Mais, ce ne sont que 10 € investis, et cela peut, un jour, vous sauver la vie ou celles de vos proches. Nous nous demandons presque pourquoi le Resqme ne fait pas partie des équipements obligatoires, au même titre que le triangle de sécurité ou le gilet jaune. Après tout, il est aussi garant de notre sécurité, non ?

