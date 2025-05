Sélectionnée au Dyson Awards, l’invention LaneFree met fin aux angles morts des camions

Les statistiques sur les collisions liées aux angles morts, zones où les conducteurs ne peuvent pas voir les autres usagers de la route, sont alarmantes. En France, par exemple, près de 10 % des accidents mortels de piétons, 8 % de ceux de cyclistes et 3 % de ceux de deux-roues motorisés sont causés par un angle mort, selon la Sécurité routière. Et ce sont surtout les camions qui en sont responsables. À Singapour, les chiffres sont largement supérieurs, car dans le pays, les véhicules lourds sont responsables de près de 16,3 % des accidents. Les angles morts constituent un véritable danger pour la sécurité des piétons et des cyclistes. Ce qui a incité une équipe de recherche de Nanyang Technological University, dirigée par Tan Jun Hao Alan, à créer un système de rétrofit abordable destiné à ces types de véhicules, baptisé LaneFree. Sa particularité ? Son format pratique et accessible, adapté aux flottes plus anciennes.

Un système intelligent de détection des angles morts

LaneFree est basé sur deux composants principaux, à savoir des caméras et une unité de traitement intelligentes. Les caméras sans fil à grand angle de vision sont installées à l’extérieur des véhicules afin de surveiller les angles morts. Elles sont connectées à une unité de traitement située dans l’habitacle, notamment un Raspberry Pi 4B. Jusque-là, il n’y a rien de nouveau. La véritable innovation réside dans l’algorithme utilisé par l’équipe de recherche pour évaluer les angles morts, le YOLOv8. Ce système serait capable d’identifier en temps réel les véhicules, les cyclistes et les piétons dans le flux des caméras. Il évalue les schémas de mouvement et la trajectoire des objets, en distinguant le trafic parallèle (faible risque) des trajectoires croisées (risque élevé). Bref, il suit non seulement la présence d’objets, mais aussi leur mouvement et leur proximité, calculant ainsi le risque de collision en fonction de l’évaluation des angles morts. Lorsqu’un danger potentiel est détecté, le système émet des alertes visuelles et sonores.

Parfaitement adapté aux poids lourds existants

Le plus grand avantage avec LaneFree est qu’il est adapté à tous types de véhicules lourds, y compris les flottes commerciales vieillissantes. Les chercheurs indiquent que leur système de rétrofit fonctionne avec tous les véhicules existants, quel que soit leur âge ou leur marque, avec une installation sans modification en moins de 30 minutes. Selon eux, la mise en place du dispositif est très simple, car les caméras se fixent à l’extérieur grâce à des supports résistants aux intempéries. L’unité principale, quant à elle, se connecte à l’alimentation 5 V du véhicule. Aucune intégration aux systèmes du véhicule n’est donc requise, le rendant compatible avec les poids lourds de tout âge et de tout modèle.

Créer, à long terme, un écosystème de sécurité interconnecté

L’équipe de recherche indique avoir créé des schémas d’intégration matérielle détaillés, des maquettes d’interface utilisateur avec des visuels d’alerte gradués et des spécifications de connectivité cloud pour l’analyse des données. Après avoir fabriqué un premier prototype fonctionnel et effectué des tests en conduite, elle prévoit de perfectionner l’algorithme. Et par la suite, d’établir des partenariats avec des entreprises de logistique pour des essais sur le terrain plus approfondis. « À long terme, nous intégrerons des capteurs LiDAR pour améliorer les performances en conditions météorologiques extrêmes et développerons une modélisation prédictive des risques », soulignent les chercheurs.

Ils ajoutent que leur objectif est de créer un écosystème de sécurité interconnecté qui réduira de 40 % les accidents de véhicules utilitaires en Asie du Sud-Est et de faire de LaneFree la norme régionale en matière de sécurité des poids lourds. Plus d’informations sur jamesdysonaward.org. Que pensez-vous de ce système qui permettrait d’améliorer la sécurité routière en rendant les angles morts plus visibles ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .