Sharrow Marine : l’invention d’une helice de bateau toroïdale, 30 % plus performante

Sharrow Marine, basée aux États unis et filiale de Sharrow Engineering, a annoncé l’intensification de la production de ses hélices nautiques à boucle fermée. Présentés comme la première avancée significative dans la technologie des hélices depuis la moitié du 20ᵉ siècle, ses produits promettent une efficacité énergétique accrue, une réduction du bruit et une maniabilité exceptionnelle. Face à une demande croissante provenant notamment des secteurs récréatifs, commerciaux et gouvernementaux, la jeune entreprise américaine prévoit d’investir massivement dans l’expansion de ses capacités de fabrication et dans la recherche de nouvelles technologies de propulsion.

Une nouvelle usine

En juillet dernier, la société a annoncé le déménagement de ses opérations de production vers un nouveau site de plus de 5 000 m² situé à Detroit, dans le Michigan. Avec ce changement stratégique, elle entend tripler sa capacité de production, pour atteindre jusqu’à 2 000 unités par mois. Parallèlement, Sharrow développe un réseau national de centres d’usinage CNC à 5 axes, chacun répondant aux normes et aux réglementations les plus strictes, notamment ISO 9001:2000, AS9100 et ITAR. L’entreprise invite d’ailleurs les ateliers intéressés à rejoindre ce réseau de fabrication.

Des modèles répondant à différents besoins

Il faut savoir que ce qui distingue Sharrow Marine, c’est sa technologie innovante. Contrairement aux pales traditionnelles à bords fins, ses hélices arborent une conception toroïdale. Cette configuration permet de réduire considérablement les tourbillons marginaux, responsables des pertes d’efficacité. À ce propos, la start-up promet une réduction de la consommation de carburant pouvant atteindre 30 %, une diminution du bruit et des vibrations, ainsi qu’une navigation plus fluide. Parmi les modèles phares, on peut citer le CX, un système composé de deux hélices toroïdales tournant en sens inverse, et le MX-A, plus accessible et conçu pour les embarcations dotées d’un petit moteur hors-bord. En effet, ce dernier modèle est proposé à partir d’environ 1 700 €, alors que les références haut de gamme restent dans une fourchette de prix comprise entre 4 300 € et 10 500 €.

Un parcours ambitieux

Au-delà de la production, Sharrow Engineering mise sur l’innovation avec la création de Sharrow Labs, son nouveau centre de recherche et développement. Ce laboratoire vise à explorer de nouvelles pistes dans les domaines de la propulsion, de l’énergie verte et de la mobilité de demain. L’entreprise envisage également d’étendre ses activités à d’autres secteurs comme l’aéronautique et la défense.

Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'ouverture du nouveau site de production témoigne de la volonté de l'entreprise américaine de transformer radicalement l'industrie nautique. A travers la mise en œuvre d'une technologie plus performante et plus durable. Plus d'infos : sharrowmarine.com.