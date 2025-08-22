Simmi : l’invention d’un couvercle de cuisine qui mélange automatiquement les aliments

Quand il s’agit de cuisiner, il y a deux camps, d’un côté ceux qui sont passionnés et de l’autre ceux qui… préfèrent quand c’est prêt. Si nous n’avons pas tous l’envie de passer du temps à couper les oignons, ciseler le persil, nous avons tous ou presque une passion pour la cuisine, cette envie de concocter de bons petits plats. À tous ceux qui trouvent que préparer à manger, c’est une vraie corvée, et si on vous disait qu’il y a peut-être une solution. Un gadget qui s’occupera de toutes les taches fastidieuses en cuisine, tout en vous permettant de redécouvrir le plaisir de cuisiner. C’est l’exploit que tente d’accomplir Simmi, un couvercle universel intelligent. Découverte.

Que fait le couvercle Simmi ?

Cet appareil de cuisson vous aide à réduire le temps en cuisine pour vous redonner l’envie de cuisiner. Promesse forte ? Mélanger les aliments, verser automatiquement les liquides, surveiller la température, empêcher la nourriture de brûler et donc le gaspillage, ce gadget cuisine pratiquement tout seul. Et lorsque votre présence est requise, il vous alerte. Ainsi, vous n’avez même pas besoin d’avoir des compétences en cuisine ni à sacrifier votre temps pour cuisiner. Simmi vous rend la tâche plus agréable et accessible sans être un gadget de plus. Mais en s’intégrant parfaitement à votre cuisine que vous possédiez des poêles ou des marmites.

Comment le concept est né ?

Tout part d’un constat généraliste, le manque de temps et d’aptitudes culinaires sont les deux principaux freins à l’acte de cuisiner. Alors, on s’achète des plats à réchauffer au micro-ondes en 2-3 minutes juste pour gagner du temps. Mais n’oublions pas que la nutrition est l’un des pôles de dépenses important dans un ménage que l’on soit seul ou en famille. D’un autre côté, comme le souligne le concepteur, il y a des personnes comme les seniors ou celle avec un handicap qui ont besoin, eux aussi, d’une cuisine plus accessible et abordable. Automatiser les étapes chronophages en cuisine sans automatiser tout le processus, là est la différence entre les objets semi-automatiques de cuisine actuelle.

Un nouveau marché qui s’ouvre

A-t-on déjà vu pareil appareil de cuisson, un couvercle universel ? Simmi est résolument un petit gadget révolutionnaire. Avec un diamètre entre 20 et 24 cm pour s’adapter aux tailles des casseroles, un réservoir d’eau et un corps principal intégrant moteur et capteurs, ce couvercle intelligent est unique. En misant sur l’intégration aux ustensiles de cuisine existants, il deviendra presque impossible de se passer d’un Simmi si on est du genre à ne pas aimer les longs processus en cuisine.

Pas étonnant que ce gadget à la technologie innovante et au design jamais créé participe au célèbre James Dyson Award cette année. Et vous, est-ce qu’un Simmi trouvera sa place dans votre cuisine ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .