Simple mais efficace, la médaille ToutouTag permet d’identifier un chat ou un chien perdu

En 2024, et selon l’I-CAD, près de 27 000 animaux ont été déclarés perdus ! Des chiffres qui donnent le tournis et qui désespèrent leurs propriétaires. Certains sont retrouvés, d’autres, non identifiés malgré l’obligation légale, recueillis dans des refuges qui débordent déjà… Mes chats sont identifiés, mais encore faut-il posséder un lecteur de puce… Quand j’ai découvert cette invention, baptisée ToutouTag, j’ai craqué pour mes chats. En effet, si nous ne possédons pas de lecteur, nous avons tous un smartphone, et c’est là que cela devient intéressant ! C’est après avoir lu l’histoire touchante à l’origine du concept : Zouzou, un chat curieux, s’était échappé, déclenchant la panique générale avant de rentrer sain et sauf ! Je me suis dit que c’était ce qu’il me fallait pour mes chats explorateurs ! Découverte.

La médaille ToutouTag, qu’est-ce que c’est exactement ?

La médaille ToutouTag, vendue actuellement 6,90 €* les deux au lieu de 13,80 €, est une invention toute simple, mais diablement rassurante. Elle ne nécessite ni ondes, ni application, ni abonnement : un simple QR code gravé sur une médaille durable et étanche. En cas de perte, la personne qui retrouve votre animal n’a qu’à scanner la médaille avec son smartphone pour accéder instantanément à ses informations et à vos contacts. Et, je vous rappelle que selon le Code rural et de la pêche maritime, tout propriétaire d’animal doit assurer son identification : ToutouTag simplifie encore cette étape obligatoire, avec en prime un côté design et discret qui n’enlève rien au charme de nos petits poilus.

Comment ça fonctionne ?

Rien de plus simple, et c’est bien ce que j’aime dans ce concept :

Votre ToutouTag arrive chez vous (dans une jolie enveloppe, sans gadget inutile).

Vous créez le profil de votre animal : nom, photo, numéro d’identification, carnet de santé, contacts d’urgence.

Vous accrochez la médaille, et c’est tout ! En cas de fugue, la personne qui retrouve votre animal scanne le QR code et peut immédiatement vous contacter, sans avoir besoin de télécharger quoi que ce soit.

Pas besoin de Bluetooth, ni de batterie : le système fonctionne partout et tout le temps. Vous pouvez même personnaliser le message d’accueil : « je suis juste en balade dans le quartier » ou « je suis perdu, contactez ma famille ». Personnellement, je choisirai « je suis en balade » pour éviter que mon chat gourmand soit nourri plusieurs fois par jour par des voisins inquiets d’un chat perdu qui ne l’est pas réellement. Il est tout simplement opportuniste !

Ce qu’il faut retenir sur ToutouTag

Atout Détail Étanche et durable Résiste à la pluie, à la boue et aux jeux fous dans le jardin. Ultraléger (moins de 4 g) Idéal même pour les petits chats ou chiots. Données sécurisées Seuls vos contacts choisis peuvent accéder au profil. Carnet de santé en ligne Accessible à tout moment, pratique chez le vétérinaire. Alerte GPS à chaque scan Localisation transmise dès qu’un QR code est lu. Assistance vétérinaire 24/7 Via une IA intégrée au service. Compatible tous animaux Chiens, chats, lapins, furets… ou même un cheval miniature si vous voulez !

Une tranquillité d’esprit à petit prix

Je dois l’avouer, mes chats ne sont pas du genre à fuguer longtemps, mais savoir que ToutouTag veille sur eux me rassure. Pas de gadgets, pas d’abonnement, juste une idée intelligente, née d’un grand attachement. Et, pour ceux qui, comme moi, vivent en pleine campagne, c’est un petit investissement pour une grande sérénité. D’ailleurs, sur les 29 avis vérifiés, la médaille affiche une note de 4,9/5. C’est rare pour un accessoire si abordable ! Et, entre nous, à ce prix-là, je préfère investir dans une médaille que pourchasser mes chats sous la pluie ou d’attendre 2 h du matin qu’ils daignent rentrer de la chasse.

En savoir plus sur le concept ou passer commande, rendez-vous sur le site officiel ToutouTag.fr. Alors, et vous, seriez-vous prêt à offrir à votre fidèle compagnon la médaille qui pourrait un jour lui sauver la vie ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

* Prix constaté au 22 octobre 2025, susceptible de varier à tout moment. NeozOne décline toute responsabilité en cas de modification décidée par le site vendeur.