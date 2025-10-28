Simple mais efficace, la médaille ToutouTag permet d’identifier un chat ou un chien perdu

Un petit accessoire malin pour une grande tranquillité : la médaille ToutouTag promet de retrouver votre compagnon à quatre pattes grâce à un simple QR code.

Nathalie Kleczinski Envoyer un courriel 28 octobre 2025
3 minutes de lecture
La médaille Toutoutag et Athéna.
Athéna découvre la médaille Toutoutag qui permettra de l'identifier si elle se perd. (chien non fourni) Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

En 2024, et selon l’I-CAD, près de 27 000 animaux ont été déclarés perdus ! Des chiffres qui donnent le tournis et qui désespèrent leurs propriétaires. Certains sont retrouvés, d’autres, non identifiés malgré l’obligation légale, recueillis dans des refuges qui débordent déjà… Mes chats sont identifiés, mais encore faut-il posséder un lecteur de puce… Quand j’ai découvert cette invention, baptisée ToutouTag, j’ai craqué pour mes chats. En effet, si nous ne possédons pas de lecteur, nous avons tous un smartphone, et c’est là que cela devient intéressant ! C’est après avoir lu l’histoire touchante à l’origine du concept : Zouzou, un chat curieux, s’était échappé, déclenchant la panique générale avant de rentrer sain et sauf ! Je me suis dit que c’était ce qu’il me fallait pour mes chats explorateurs ! Découverte.

La médaille ToutouTag, qu’est-ce que c’est exactement ?

La médaille ToutouTag, vendue actuellement 6,90 €* les deux au lieu de 13,80 €, est une invention toute simple, mais diablement rassurante. Elle ne nécessite ni ondes, ni application, ni abonnement : un simple QR code gravé sur une médaille durable et étanche. En cas de perte, la personne qui retrouve votre animal n’a qu’à scanner la médaille avec son smartphone pour accéder instantanément à ses informations et à vos contacts. Et, je vous rappelle que selon le Code rural et de la pêche maritime, tout propriétaire d’animal doit assurer son identification : ToutouTag simplifie encore cette étape obligatoire, avec en prime un côté design et discret qui n’enlève rien au charme de nos petits poilus.

Une médaille qui permet de retrouver un chien perdu.
Cette petite médaille est dotée d’un QR code et permet d’identifier votre chien s’il est retrouvé lorsqu’il s’est perdu. Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Comment ça fonctionne ?

Rien de plus simple, et c’est bien ce que j’aime dans ce concept :

  • Votre ToutouTag arrive chez vous (dans une jolie enveloppe, sans gadget inutile).
  • Vous créez le profil de votre animal : nom, photo, numéro d’identification, carnet de santé, contacts d’urgence.
  • Vous accrochez la médaille, et c’est tout ! En cas de fugue, la personne qui retrouve votre animal scanne le QR code et peut immédiatement vous contacter, sans avoir besoin de télécharger quoi que ce soit.

Pas besoin de Bluetooth, ni de batterie : le système fonctionne partout et tout le temps. Vous pouvez même personnaliser le message d’accueil : « je suis juste en balade dans le quartier » ou « je suis perdu, contactez ma famille ». Personnellement, je choisirai « je suis en balade » pour éviter que mon chat gourmand soit nourri plusieurs fois par jour par des voisins inquiets d’un chat perdu qui ne l’est pas réellement. Il est tout simplement opportuniste !

Présentation de la médaille Toutoutag.
Une petite médaille toute simple de 4 g qui dispose d’un QR code pour identifier votre animal. Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Ce qu’il faut retenir sur ToutouTag

Atout Détail
Étanche et durable Résiste à la pluie, à la boue et aux jeux fous dans le jardin.
Ultraléger (moins de 4 g) Idéal même pour les petits chats ou chiots.
Données sécurisées Seuls vos contacts choisis peuvent accéder au profil.
Carnet de santé en ligne Accessible à tout moment, pratique chez le vétérinaire.
Alerte GPS à chaque scan Localisation transmise dès qu’un QR code est lu.
Assistance vétérinaire 24/7 Via une IA intégrée au service.
Compatible tous animaux Chiens, chats, lapins, furets… ou même un cheval miniature si vous voulez !

Une tranquillité d’esprit à petit prix

Je dois l’avouer, mes chats ne sont pas du genre à fuguer longtemps, mais savoir que ToutouTag veille sur eux me rassure. Pas de gadgets, pas d’abonnement, juste une idée intelligente, née d’un grand attachement. Et, pour ceux qui, comme moi, vivent en pleine campagne, c’est un petit investissement pour une grande sérénité. D’ailleurs, sur les 29 avis vérifiés, la médaille affiche une note de 4,9/5. C’est rare pour un accessoire si abordable ! Et, entre nous, à ce prix-là, je préfère investir dans une médaille que pourchasser mes chats sous la pluie ou d’attendre 2 h du matin qu’ils daignent rentrer de la chasse.

Deux animaux portant la médaille Toutoutag.
Un petit objet pratique et rassurant pour tous les propriétaires d’animaux. Crédit photo : Toutoutag

En savoir plus sur le concept ou passer commande, rendez-vous sur le site officiel ToutouTag.fr. Alors, et vous, seriez-vous prêt à offrir à votre fidèle compagnon la médaille qui pourrait un jour lui sauver la vie ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

* Prix constaté au 22 octobre 2025, susceptible de varier à tout moment. NeozOne décline toute responsabilité en cas de modification décidée par le site vendeur.

Source
Toutoutag.fr
Tags
Nathalie Kleczinski Envoyer un courriel 28 octobre 2025
3 minutes de lecture

Nathalie Kleczinski

Passionnée de lecture et d'écriture, il était presque logique que je me tourne vers le métier de rédactrice/journaliste professionnelle. Écrire est une passion, un besoin et une manière de communiquer indispensables. Touche-à-tout de l'écriture, j'aime surtout écrire sur des sujets liés à l'environnement, mais aussi à ceux qui prodiguent des conseils, ou des astuces pour vous aider dans votre quotidien. Je suis une adepte des tests en tous genres, surtout s’ils permettent de créer, de faire des économies, ou d’utiliser des produits recycler ! Je voue également une véritable passion aux animaux et suis très sensible à leur bien-être et aux inventions qui peuvent améliorer leurs quotidiens. En revanche, je peux vite devenir cassante lorsqu’il s’agit de parler de maltraitance. Enfin, j’aime découvrir et faire découvrir de nouvelles inventions, de petites choses qui amélioreront notre quotidien, ou celui des personnes en situation de handicap, autre cause qui me tient à cœur. Bénévole dans une association liée à l’aide aux victimes d’accidents de la route, vous comprendrez aisément que cette cause me touche aussi et que j’estime primordial de mettre en avant tout ce qui peut améliorer cette sécurité routière et empêcher un décès supplémentaire sur la route. Ma devise : Carpe Diem, car la vie est courte, et qu'il faut transformer chaque instant en tranches de bonheur !
Laisser une réponse

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Bouton retour en haut de la page