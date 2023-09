Simple, mais efficace, l’invention d’une coque de Smartphone avec un étui à lunettes intégré, la COTOC

Si vous êtes presbyte, vous avez donc besoin de vos lunettes pour voir de près, mais pas forcément de les porter toute la journée. Rappelons que la presbytie est un phénomène naturel qui se produit lorsque le cristallin de l’œil perd de sa souplesse au fil du temps. Ce qui entraîne une diminution de la capacité de l’œil à focaliser sur des objets proches. Et les presbytes passent souvent beaucoup de temps à chercher leurs lunettes, notamment pour consulter leurs Smartphones ! Cherchez ses lunettes à longueur de journée peut être très chronophage et stressant, et nous pouvons personnellement l’attester ! Pour aider tous ceux qui perdent leurs lunettes dix fois par jour, Pascal Macia a conçu COTOC, qui se présente sous la forme d’un étui à lunettes pliable semi-rigide avec la face arrière d’un Smartphone. Découverte.

Qui est Pascal Macia, l’inventeur du COTOC ?

L’inspiration de Pascal Macia est née en 2018, lorsqu’il a remarqué que sa femme et lui avaient naturellement posé leurs lunettes sur leurs Smartphones, bien qu’ils se trouvent dans des pièces différentes. L’idée de fusionner les lunettes et les Smartphones lui est venue de manière évidente : tant que les lunettes ne sont pas portées, elles peuvent rester à l’arrière du téléphone. Après des recherches en ligne, il a constaté qu’aucun produit similaire n’existait. Il a donc décidé de l’inventer et a fait réaliser une recherche d’antériorité qui a confirmé la nouveauté de son concept. Après trois années de recherches, il a enfin trouvé la solution à ce problème : le COTOC.

COTOC, qu’est-ce que c’est exactement ?

Cette ingénieuse association offre aux utilisateurs presbytes la possibilité de garder leurs lunettes à portée de main en permanence, tout comme leur Smartphone. Ainsi, ils peuvent les utiliser uniquement quand cela est nécessaire, sans craindre de les égarer ni de les endommager. De plus, COTOC s’avère également bénéfique pour les porteurs de lunettes de vue et de lunettes de soleil, facilitant le passage entre les deux paires. COTOC a subi trois années de tests intensifs pour garantir sa compacité, sa capacité à protéger les montures et les verres, ainsi que sa facilité d’accès aux lunettes. Il a été soigneusement conçu pour se glisser aisément dans une poche de pantalon, grâce à ses dimensions similaires à celles des Smartphones du marché, tout en restant une coque arrière de Smartphone avec un étui à lunettes intégré. COTOC possède trois avantages indéniables pour le presbyte. Le premier étant d’avoir toujours les lunettes à proximité et de ne de plus les chercher. Le second étant qu’il est directement intégré à la coque de téléphone. Enfin, le dernier avantage réside dans le fait qu’il protège aussi bien les lunettes que le Smartphone.

Quel avenir pour COTOC ?

Le modèle COTOC est une innovation brevetée avec la marque déposée COTOC, une fusion intelligente entre une coque de téléphone et un étui à lunettes. Le prototype fonctionnel est opérationnel, et l’esthétique en maroquinerie est en cours de finalisation pour offrir à ses utilisateurs une expérience aussi élégante que pratique. Une étape cruciale dans le développement de COTOC est la collaboration étroite avec un opticien indépendant pour élaborer un questionnaire client en direct, accompagné de démonstrations pour garantir que le produit réponde aux besoins et aux attentes des utilisateurs. Après cette phase initiale, le projet COTOC est prêt à franchir de nouvelles étapes. L’inventeur souhaite, par la suite, que son produit soit fabriqué par un ESAT afin d’inclure des valeurs sociales dans le process de fabrication du COTOC ! Plus d’informations : transtech.fr

