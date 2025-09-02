SkyWind, une mini éolienne qui produit « 20 % des besoins en électricité d’une maison »

Les éoliennes ont le vent en poupe en raison de leurs nombreux avantages sur le plan économique et écologique. Non seulement elles utilisent une source d’énergie propre, renouvelable et inépuisable, mais ces dispositifs ont également une faible empreinte carbone. Depuis quelques années, divers types d’éoliennes ont vu le jour, comme l’étrange éolienne modulaire d’Airloom Energy, la plateforme à deux rotors de Mingyang Smart Energy. Egalement, l’aérogénérateur à axe vertical de Collaborative Energy, ou encore la micro-éolienne NG. Conçue par la start-up allemande SkyWind Energy, cette dernière aurait récemment obtenu la certification complète du Small Wind Certification Council (ICC-SWCC). Une bonne première en Europe ! Mais quelles sont donc ses particularités ?

Une éolienne bipale à axe horizontal ultra-compact

La NG est une micro-éolienne bipale à axe horizontal dotée d’une puissance de crête de 0,609 kW en configuration standard. Une conception pensée pour simplifier son installation et permettre un équilibrage précis du rotor. La start-up allemande indique que cette éolienne est petite, mais puissante, et s’installe facilement sur le toit ou une antenne-relais pour compléter le réseau électrique d’une maison avec de l’énergie propre. Plus encore, elle est efficace, silencieuse et robuste, même dans les conditions les plus difficiles, car elle est entièrement conçue en aluminium et en acier. « Notre conception entièrement métallique est robuste, fiable et a fait ses preuves dans des milliers de projets à travers le monde », déclare l’entreprise. En Allemagne, de nombreuses maisons, halls, tours radio, stations de recherche, chalets de ski et bien d’autres infrastructures seraient équipés de cette micro-éolienne.

Une technologie de rotor brevetée

Comme susmentionné, la NG doit surtout son succès à son rotor unique breveté, présenté par Fritz Unger lors du célèbre concours allemand « Jugend-forscht » (Jeunes chercheurs) en 2009. Le PDG de SkyWind explique que la micro-éolienne mesure 1,5 m de diamètre, soit environ la taille d’une antenne parabolique. Elle a été certifiée pour une puissance de sortie de 615 kWh/an, soit environ 20 % des besoins en électricité d’une maison individuelle. Il serait donc possible d’installer plusieurs unités pour augmenter la quantité d’énergie produite, ou combiner la mini-éolienne à des panneaux solaires. Fritz Unger affirme que la NG fonctionne mieux en cas de tempête, lorsque les panneaux photovoltaïques sont moins performants. Par ailleurs, elle est équipée d’un ordinateur embarqué, permettant d’évaluer les conditions, ainsi que de systèmes de freinage automatique et d’arrêt en cas de tempête.

La première micro-éolienne à obtenir la certification SWCC

La NG a obtenu la certification SWCC 23-07, une étape importante pour SkyWind Energy, selon Fritz Unger. Le fondateur et PDG de la start-up allemande, basée près de Hanovre, souligne que cela renforce leur engament envers des tests rigoureux et des normes de qualité internationales. Les tests de certifications ont été effectués aux États-Unis, plus précisément dans l’Utah, sur l’un des terrains d’essai les plus exigeants au monde, et ont duré deux ans. Plusieurs éléments ont été vérifiés, entre autres, la puissance de sortie, la durabilité à long terme, les performances, la sécurité et le rendement énergétique de la micro-éolienne.

Fritz Unger estime que cette technologie est sur le point de connaître une percée. D'après lui, plus de 10 000 systèmes SkyWind ont déjà été installés au cours des cinq dernières années et des projets de grande envergure sont également en cours de réalisation. Notons que la micro-éolienne NG est actuellement vendue au prix de 2 478 € HT. Plus de détails sur myskywind.world.