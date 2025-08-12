Sleepmi Z4, une étonnante mentonnière de 22 g pour arrêter de ronfler sur Kickstarter

Des nuits perturbées par le sommeil ? Ce sera bientôt de l’histoire ancienne, parole de Swe Offical, concepteur du Sleepmi Z4.

12 août 2025
Le sleepmi se porte sous le menton.
Cet accessoire promet de faire cesser les ronflements. Crédit photo : SWE Offical

Le ronflement est bel et bien une pathologie, c’est phénomène anodin à répercussions sociales, car les ronfleurs sont souvent taxés de dérangeants. Environ 40 % des adultes en souffrent et les hommes sont plus concernés que les femmes. Et s’il est plus considéré comme une nuisance sonore pour le voisin de chambre, il peut cacher des problèmes plus graves pour le ronfleur comme l’apnée du sommeil. Alors pour se débarrasser de ce vrai problème, Sleepmi te propose un gadget anti-ronflement pour mieux dormir. Il pourra identifier l’état de sommeil, surveiller et aider à réguler la respiration. Par contre, il faudra impérativement qu’elle atteigne son objectif de financement sur Kickstarter pour un jour rejoindre les rayons dédiés à la sleep tech.

Sleepmi : une promesse de mieux dormir

Que vous soyez atteint de ronflement ou une victime collatérale cette situation a un impact sur la qualité de votre sommeil. Le sleepmi a été spécialement conçu pour permettre à tous de mieux dormir. Avec une IA intégrée et des algorithmes, cet appareil détecte avec précision les ronflements grâce aux fréquences émises et des mouvements du corps. Ainsi, il permet donc de :

Sleepmi ne fait pas qu’améliorer le sommeil, il aide également à comprendre les conditions de sommeil.

Un accessoire pour limiter les ronflements.
Un accessoire qui se porte sous le menton pour limiter les ronflements. Crédit photo : SWE Offical

22 g, le poids à porter pour cesser de ronfler

Ce gadget se porte facilement et s’emporte partout au bureau, à la maison comme un collier avec ses 22 g. D’un simple clic de 3 secondes, votre gadget s’allume, se met en veille après 1 min 30 s et vous accompagne pour une nuit sans bruit ou juste une sieste. Pour la recharge, il possède une interface de charge de type C, compatible avec le chargeur de votre smartphone ou la plupart de vos petits électroménagers. Ce dont vous aurez besoin de recharger chaque mois, c’est le gel anti-ronflement qui s’applique à chaque utilisation. Des qualités que peu d’objets de sa catégorie réunissent.

L’anti-ronflement, verra-t-il le jour ?

Avec toutes ses qualités et sa belle promesse de réparer vos nuits jadis perturbées, le Sleepmi pourrait bien voir le jour. En effet, les concepteurs tentent le tout pour le tout et le financement de cette solution sur Kickstarter a déjà atteint plus de 18 000 € sur les 1 093 € envisagés. Date butoir ? Le 26 août à 12 h 55 pour être exact. Si succès il y a, il sera disponible en Europe de même qu’en Amérique, en Australie et au Japon.

Un Sleepmi porté au menton.
Pour quelques euros, cet accessoire promet d’atténuer les ronflements. Crédit photo : SWE Offical

Vous pouvez l’obtenir au prix réduit de 67,81 euros en ce qui concerne l’option de base. Prêt à faire du Sleepmi l’accessoire à emporter dans un avion, au bureau ou à la maison pour dormir sans gêne ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

