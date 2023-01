Smart Hydro Power : l’invention d’une hydrolienne électrique qui peut alimenter 30 maisons en énergie

Alors que notre planète recèle un potentiel élevé, l’énergie hydraulique est encore peu exploitée. Pourtant, sa production n’entraîne pas d’émission de CO₂. De plus, rappelons que l’eau est une source permettant de produire de l’énergie renouvelable. Elle promet une production d’électricité constante 24h/24 et 7j/7, contrairement aux sources intermittentes comme l’éolien ou encore le solaire. De nouvelles inventions comme cette hydrolienne baptisée Smart Hydro Power pourraient contribuer à l’essor de l’énergie hydraulique. L’appareil est fonctionnel même sur un canal de 2 m de large et ne représenterait aucun danger pour la faune aquatique. De plus, la perturbation sonore qu’il génère est réduite au minimum.

Comment fonctionne cette turbine hydraulique ?

Cet équipement est conçu pour une rivière ou un canal, dont la profondeur et la largeur minimums sont chacune de 2 m. II dispose de trois pales d’un mètre de diamètre. Couplée avec un générateur d’électricité, la turbine est entrainée par les mouvements de l’eau. Le système est conçu de manière à ce que la vitesse de l’eau soit augmentée sur son passage à travers l’appareil. Cela permet d’optimiser la production, une technologie davantage est favorisée par la forme incurvée des pales. Selon les explications du fabricant, la turbine reprend le principe d’une éolienne, sauf qu’ici, tout se passe sous l’eau.

L’appareil ne requiert l’installation d’aucune grande infrastructure telle qu’un barrage. Il suffit qu’il soit ancré au fond de l’eau ou à un bloc d’amarrage situé sur la rive. Le système d’ancrage dépendra de plusieurs conditions. Il importe surtout de déterminer la nature du lit de rivière (roches, sable, etc.). Les éventuelles circulations sur la rivière ou le canal doivent également être considérées. En plus d’être facile à installer, le système propose une protection efficace contre les éventuels débris flottants qui risquent d’entraver l’appareil.

Simplifier l’accès à l’énergie

Lors d’un interview, le fabricant de l’appareil admet avoir été inspiré et motivé par l’idée d’améliorer l’accès à l’électricité dans le monde. En effet, l’hydrolienne pourrait facilement électrifier des zones enclavées à condition qu’il y ait une rivière ou un canal à proximité. De nombreux villages comme ceux en Afrique pourraient voir améliorer les conditions de vie grâce à cette centrale. Par ailleurs, la turbine est déjà déployée dans plusieurs pays : en Afrique, en Inde et en Amérique latine.

En moyenne, une seule turbine développerait environ 8 500 kWh par an. Cette quantité couvrirait les besoins énergétiques primaires de 30 foyers. La production varie cependant en fonction de la profondeur de la rivière et de la vitesse de l’écoulement de l’eau. Plus celle-ci est élevée, plus l’énergie fournie est importante. Il est à savoir que l’installation hydraulique est extensible en ajoutant simplement d’autres turbines afin de multiplier la production. Plus d’informations : smart-hydro.de