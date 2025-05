Smartlet, un bracelet pour montres connectées ET analogiques au concours d’invention Lépine

Porter une Rolex et une Apple Watch en même temps, sans avoir l’air d’un geek mal organisé ? C’est le pari un peu fou, mais diablement ingénieux de Smartlet, un bracelet double-face conçu pour accueillir deux montres : une analogique et une connectée. Présenté au Concours Lépine 2025, ce bijou d’inventivité est vendu 350 €, avec un prix de lancement à 399 € via des précommandes sur le site Smartlet.io. Et, même s’il n’a pas encore été testé par la rédaction de NeozOne, nos confrères du Figaro l’ont essayé et semblent conquis, la preuve dans cet article. Alors, gadget ou vraie révolution horlogère ? Plongeons dans ce concept à double lecture, un peu étrange, je vous l’accorde, mais finalement intelligent. Découverte.

Une invention pensée pour les amoureux… de toutes les montres

Derrière cette création, un nom : David Ohayon, ingénieur diplômé de Centrale Supélec et de l’INSEAD, qui en avait tout simplement assez de porter une montre à chaque poignet. Plutôt que de choisir entre sa montre mécanique et sa smartwatch, il a décidé de les réunir… sur un seul et même bracelet. Résultat ? Un bracelet modulable en acier inoxydable, pesant seulement 90 g et épais de 9 mm, qui permet de clipser et de déclipser chaque montre à la demande. La montre connectée côté visible en salle de sport, la montre chic pour briller en soirée, et les deux ensemble pour afficher un timing parfait. Le Smartlet est compatible avec les montres Apple (sauf Ultra), Google Pixel, certaines Garmin, Huawei et Xiaomi, et convient à toutes les montres avec entre-corne de 20 ou 22 mm.

Un accessoire qui allie modularité et élégance

Pensé pour être aussi discret qu’élégant, le Smartlet propose une solution aux fans de technologie qui ne veulent pas renoncer à la tradition de leur montre préférée. Et, son système de fixation breveté permet de jongler entre les deux mondes sans sacrifier le confort… du moins sur le papier. Car oui, quelques interrogations subsistent : le cadran du dessous ne gêne-t-il pas quand on pose le poignet ? Le risque de rayure n’est-il pas plus élevé ? Autant de points que seul un test approfondi pourra éclaircir – ce que nous ne manquerons pas de faire si l’occasion se présente !

Ce qu’il faut retenir du bracelet Smartlet

Caractéristique Détail Poids 90 g Épaisseur 9 mm Prix de lancement 299 € via Kickstarter Prix final annoncé 350 € Compatibilité analogique Toutes montres 20 ou 22 mm (classiques) Compatibilité connectée Apple Watch (hors Ultra), Pixel, Garmin, Huawei… Matériau Acier inoxydable Fixation Clip breveté, ajout/retrait de maillons avec tournevis Usage recommandé Quotidien, sport, soirées… selon la montre affichée

Un projet qui pourrait séduire les grandes marques

Ce bracelet hybride est sans doute à mi-chemin entre une idée brillante et un futur accessoire de mode. S’il trouve son public, Smartlet pourrait intéresser des marques comme Omega ou Apple, qui y verraient un moyen d’étendre leur gamme sans renier leur ADN. David Ohayon, lui, se veut humble : « je ne ferai jamais mieux qu’eux en montre ou en système, mais je veux créer un lien entre ces deux mondes », confie-t-il au Figaro.

Et, si son projet rencontrait le succès, il se pourrait bien qu’on voie bientôt plus de poignets en double temps dans les transports… discret, certes, mais redoutablement efficace pour les amateurs de technologie et de tradition. Et vous, seriez-vous prêts à investir 399 € pour ne plus jamais devoir choisir entre vos deux montres préférées ? Votre avis nous intéresse ! Que pensez-vous de cette invention ? Allez-vous craquer et le précommander pour une livraison en juillet prochain ? Partagez vos impressions et vos retours, cliquez ici pour publier un commentaire .