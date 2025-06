Solaqua28, un chauffage solaire de piscine flottant qui promet un gain de 12 degrés

Certes l’été n’a pas encore démarré, mais il existe des régions dans le monde qui sont ensoleillées toute l’année. Aux États-Unis, une start-up à tout misé sur le soleil, et sur les immenses piscines que l’on peut trouver en Floride ou en Californie. Cette start-up s’appelle Solar4Pools et est à l’origine d’un chauffage pour piscine qui s’annonce révolutionnaire, le Solaqua28. Largement financé via une campagne de crowdfunding, l’année dernière, ce chauffage de piscine fonctionnerait uniquement grâce au soleil, et permettrait d’augmenter la température de 8 à 12° C en une seule journée. Une technologie révolutionnaire serait à l’origine de cette (trop belle) prouesse. Mais, vous allez voir que ce n’est pas si évident que cela ! Décryptage.

Quelle est l’origine de ce projet un peu fou !

La start-up affirme avoir travaillé plus de dix ans pour parvenir à inventer ce chauffage de piscine solaire, car c’est bien de cela dont il s’agit. Avec des experts spécialisés et des entreprises renommées aux États-Unis. C’est le cas de Jackson Hedden, Inc., basée à Birmingham, Alabama, et Product Design Experts, Inc., située à Philadelphie. Ils ont passé des centaines d’heures à travailler sur ce produit, à le tester, et à lancer la campagne de crowdfunding pour espérer le commercialiser.

Solaqua28 qu’est-ce que c’est ?

Solaqua28 se place à la pointe de la révolution dans le domaine du chauffage de piscine, proposant une expérience inédite. Concrètement, et si l’on s’en tient à l’explication fournie par Solar4Pools, il capture l’énergie solaire de manière illimitée, transformant une simple piscine, en bain chaud, sans aucune utilisation d’électricité, ou de gaz. Toujours selon l’entreprise, il permettrait d’économiser 600 $ (547 €) chaque année sur sa facture d’électricité. Solaqua28 est conçu pour fonctionner de manière optimale dans les piscines d’un volume maximal de 37 854 litres (environ 38 m³). Si votre piscine contient de 37 854 à 75 708 litres (environ 75 m³), il est recommandé d’utiliser deux unités pour assurer une performance optimale. Cela laisse quand même une certaine marge !

Simple et révolutionnaire, mais toujours pas livré

Eh oui, malgré une campagne de financement bouclée haut la main, le Solaqua28, simple à installer, sans montage complexe et compatible avec tous les types de piscines, n’a toujours pas été livré à l’heure où nous écrivons ces lignes ! Si l’on en croit les commentaires, les retards de production sont tels que les contributeurs commencent à désespérer. Néanmoins, cela arrive parfois lors de campagnes de financement participatif. Les défis de fabrication semblent si importants que le Solaqua28 n’a pas été livré. L’un des commentaires est plutôt pessimiste avec ces mots : « je pense que le meilleur scénario serait que nous l’ouvrions avant le printemps 2025, mais je pense qu’il est plus probable que cette campagne soit une perte totale. Il n’y a pas eu une seule « mise à jour » avec des informations définitives autres que des choses que nous ne pouvons pas contrôler et que nous essayons de régler. Jamais de date réelle ou d’engagement pour fixer des attentes autres que de prolonger et, je soupçonne, de disparaître ».

Les campagnes de crowdfunding comportent aussi des risques, que nous prenons en toute connaissance de cause : que le produit ne soit jamais expédié. Et, vous ? Pensez-vous qu’avec plus d’un an de retard, ce produit sera, un jour, expédié ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .