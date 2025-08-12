Solar Metrix, une invention pour mesurer le potentiel solaire de votre toiture

Avant d’investir dans des panneaux solaires, mieux vaut savoir si votre toit est à la hauteur et Solar Metrix vous donne la réponse !

Méline Kleczinski Envoyer un courriel 12 août 2025
0 2 minutes de lecture
Des panneaux solaires sur un toit.
Comment savoir le nombre de panneaux et l'emplacement le plus approprié pour sa future installation solaire ? Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Depuis quelques années, les installations photovoltaïques ont le vent en poupe avec leurs promesses d’économies, et de bienfait pour la planète. Le problème étant qu’installer des panneaux solaires, c’est un peu comme se lancer dans une relation sérieuse : il faut être sûr qu’ils seront productifs avant de s’engager. Et, je peux vous en parler, car les miens, plutôt mal installés, ne me donnent pas entière satisfaction en termes de production d’électricité.  Un petit objet, baptisé Solar Metrix, sélectionné aux James Dyson Awards, et imaginé par deux inventeurs britanniques, propose de changer la donne. Simple à comprendre, et à utiliser, il s’agit d’un petit dispositif connecté qui mesure le potentiel solaire de VOTRE toit avant d’investir. Vendu comme une solution abordable et réutilisable, il estime la production, les économies et le retour sur investissement, tout en surveillant la qualité de l’air et le bruit ambiant. Une belle invention que je vous présente sans tarder. C’est parti.

Un compagnon qui teste le soleil pour vous

Le Solar Metrix n’est pas un panneau solaire. C’est un petit module équipé d’une cellule photovoltaïque miniature et de capteurs qui se fixent facilement sur votre toit. Une fois en place, il mesure la production réelle en temps réel, puis croise ces données avec celles des satellites de l’Agence spatiale européenne. Résultat : une estimation précise de ce que pourrait produire votre toit, adaptée à votre localisation et à l’inclinaison idéale des panneaux. Plus besoin de se fier uniquement aux simulateurs en ligne qui, parfois, voient le soleil un peu trop brillant, on ne va pas se mentir.

Un boitier qui analyse l'ensoleillement de votre toiture.
Solar Metrix s’installe sur votre toiture et analyse vos besoins en panneaux solaires en fonction de l’ensoleillement enregistré, et optimise ainsi votre investissement. Crédit photo : Vinush Vigneswaran

Une interface claire, même pour les allergiques au jargon technique

Relié à un tableau de bord interactif, Solar Metrix traduit ses données en graphiques simples et lisibles. Vous choisissez votre objectif (couvrir 100 % de vos besoins, une partie, ou combiner avec une batterie) et l’outil calcule le nombre de panneaux nécessaires, le coût estimé et le temps pour rentabiliser l’investissement. Pour les professionnels ou les collectivités, la plateforme associée, GeoMetrix, permet même de modéliser l’impact solaire à grande échelle.

Ce qu’il faut retenir sur Solar Metrix

  • Fonction principale : mesurer le potentiel solaire de votre toit avant investissement
  • Technologie : panneau PV miniature + données satellites calibrées
  • Durée de fonctionnement : 30 à 40 h sur batterie, recharge solaire intégrée
  • Données suivies : production solaire, CO₂, température, bruit ambiant
  • Interface : tableau de bord visuel, sans jargon
  • Public visé : particuliers, collectivités, installateurs
  • Différence clé : calibration réelle au niveau du toit, précision accrue
  • Objectif futur : encourager l’autoconsommation et les échanges locaux d’énergie
Infographie : Solar Metrix, le dispositif intelligent qui évalue le potentiel solaire de votre toit avant d’investir
Infographie : Solar Metrix, le dispositif intelligent qui évalue le potentiel solaire de votre toit avant d’investir. Crédit infographie : neozone.org

Un pas vers l’énergie locale et partagée

L’ambition derrière Solar Metrix ne s’arrête pas à la simple mesure. Les inventeurs rêvent d’un réseau décentralisé où chacun pourrait produire, utiliser et vendre son énergie solaire. En collectant des données précises et personnalisées, l’outil crée un lien direct entre particuliers et installateurs, favorisant transparence et tarifs plus justes. Et si, demain, votre quartier devenait une petite centrale solaire connectée, ce serait grâce à des technologies comme celle-ci.

Un boitier qui estime vos besoins.
Solar Metrix analyse les données d’ensoleillement de votre toiture pour optimiser votre future installation. Crédit photo : Vinush Vigneswaran

Personnellement, je trouve que c’est bien plus utile qu’un panneau qui prend la poussière faute d’ensoleillement suffisant. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur le site officiel des inventeurs : vinush-vigneswaran.github.io ou sur jamesdysonaward.org. Et vous, aimeriez-vous connaître le vrai potentiel solaire de votre toit avant de dépenser un seul euro ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Abonnement à la Newsletter.
Rejoignez nos 900 000 abonnés via notre Newsletter , Google Actualité et WhatsApp
Via
Jamesdysonaward.orgVinush-vigneswaran.github.io
Tags
Méline Kleczinski Envoyer un courriel 12 août 2025
0 2 minutes de lecture

Méline Kleczinski

Jeune rédactrice de 23 ans, j'écris depuis trois ans, avec une préférence pour les domaines liés à l'actualité, à la psychologie, aux études scientifiques, ou à la protection et l'environnement dans son ensemble. Mon petit parcours de rédactrice junior s'inspire de différentes études scientifiques, ou de sujets d'actualité abordés dans différents médias que je suis avec intérêt. Particulièrement touchée par la protection des animaux, j'aime vous transmettre les avancées et les lois relatives au bien-être animal. Personnellement engagée comme présidente d'une association, je mets un point d'honneur à protéger les animaux de toute nature (hérisson, abeilles, insectes, chiens ou chats)... Je n'ai probablement pas l'expérience professionnelle de certains rédacteurs en matière de politique, de principes scientifiques. Mais, je tente d'apporter ma petite pierre à l'édifice en vous racontant mes expériences et mes réflexions dans des domaines qui me touchent. Et, puisque la vie est une surprise chaque jour, je considère chaque jour comme une opportunité d'apprentissage et d'évolution. C'est la raison pour laquelle, à 23 ans, j'ai encore besoin d'apprendre des milliers de choses, et de me cultiver pour vous conter encore plus d'histoires passionnantes. Rejoignez-moi dans cette aventure de découverte et de réflexion, où la curiosité et le souci du bien-être animal se rejoignent pour inspirer des discussions et des actions porteuses de sens... Ma passion pour les animaux en général a toujours été au cœur de mes préoccupations. Soucieuse de leur bien-être et de leur place dans notre monde, je m'efforce de sensibiliser mon audience à leur protection, à travers des articles informatifs et engagés. Qu'il s'agisse de sujets comme la conservation des espèces, les droits des animaux ou simplement des anecdotes touchantes, je trouve une grande satisfaction à partager mes connaissances et mes réflexions pour encourager une prise de conscience collective. En tant que jeune professionnelle, je considère chaque jour comme une opportunité d'apprentissage et d'évolution. Je m'efforce de rester à l'affût des dernières découvertes scientifiques, des débats sociétaux émergents et des avancées technologiques, afin d'enrichir mon travail et d'offrir à mes lecteurs un contenu pertinent et stimulant. N'hésitez pas à me rejoindre dans cette aventure de découverte et de réflexion, où la curiosité et le souci du bien-être animal se rejoignent pour inspirer des discussions et des actions porteuses de sens..
Laisser une réponse

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Bouton retour en haut de la page