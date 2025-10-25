SolarBrick, un panneau solaire modulaire et magnétique qui s’assemble comme des LEGO

Des panneaux solaires portables ? Déjà vu. Extra plats ou pliables ? Déjà vu aussi. Mais ce qu’on n’avait pas encore vu, c’est un panneau solaire modulaire qui s’assemble comme des briques en quelques secondes. Pourtant, cette révolution est bien là et c’est le Solabrick, une idée d’HANVIXOLAR. L’entreprise a passé plus d’un an à améliorer sa version précédente pour créer le Solarbrick Gen 3 afin de rendre l’énergie solaire plus accessible, plus simple à utiliser et moins encombrante. Installer un panneau solaire devient quasiment ludique, comme jouer avec des LEGO.

Solarbrick : simple et performant

Le Solarbrick est un ensemble de 9 panneaux solaires miniatures dotés d’aimants puissants qui facilitent leur assemblage autant que leur démontage. Pas de câbles complexes, mais une capacité de production de 20 W qui permet de recharger rapidement la plupart des appareils du quotidien comme votre smartphone. Vous n’aurez qu’à les connecter grâce au port USB-C. Il est d’ailleurs possible de n’utiliser qu’un seul module pour commencer à bénéficier d’une énergie propre ou d’utiliser les 9 selon vos besoins en puissance. La charge terminée, vous les démontez et les glissez aisément dans votre sac à dos.

Une énergie nomade pour toutes vos aventures

Se déplacer tout en bénéficiant de l’énergie solaire, que ce soit pour télétravailler depuis votre table de camping ou pour recharger votre téléphone ou GPS lors de trajets quotidiens, Solarbrick répond à vos besoins d’alimentation. C’est une source d’énergie fiable qui vous accompagne tout au long de vos aventures, seul ou en famille, à la plage ou lors d’une randonnée en montagne. C’est peut-être la raison pour laquelle le projet a de loin dépassé son objectif de financement alors qu’il reste encore 19 jours avant la clôture de la campagne au moment où j’écris ces lignes.

Un accueil triomphal sur Kickstarter

Soutenir un projet sur Kickstarter, c’est d’abord croire en son potentiel de développement et saluer la créativité des porteurs de projet pour leur solution. Enfin, c’est bénéficier du produit à des prix plus avantageux en tant qu’acheteurs de la première heure. Mais sur Kickstarter, il y a aussi des soutiens de poids qui ont à leur actif des milliers de projets. C’est notamment le cas de Jellop avec 3 500 projets réussis, Setowork et Altos qui sont les partenaires de la campagne du Solarbrick.

Avec de tels soutiens, on peut déjà en déduire que la campagne sera un franc succès. Quant à vous, vous pouvez participer à ce que les promoteurs qualifient « d’énergie réinventée », avec une contribution minimale de 94 € pour un single pack. Que pensez-vous de la créativité derrière le Solarbrick ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .