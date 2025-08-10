Solarcycle a développé un panneau solaire photovoltaïque à base de verre recyclé

Fondée en 2022, Solarcycle est une jeune entreprise américaine qui ambitionne de devenir une référence en matière d’économie circulaire dans le secteur de l’énergie solaire. Elle travaille dans le domaine du recyclage de panneaux solaires endommagés ou mis au rebut. Dans cette optique, la société construit actuellement une usine dédiée à la fabrication de verres solaires à partir de modules photovoltaïques usagés. L’infrastructure se trouve à Cedartown, en Géorgie, aux États-Unis. Ce projet, soutenu par un investissement d’environ 320 millions d’euros, vise à extraire jusqu’à 95 % des matériaux contenus dans les panneaux en fin de vie, notamment le silicium, l’argent, le cuivre et l’aluminium.

Réduire les déchets solaires

Solarcycle s’est donnée pour mission de réduire l’empreinte carbone de l’industrie solaire tout en renforçant la chaîne d’approvisionnement américaine. L’usine de Cedartown, dont la mise en service est prévue pour 2026, sera en mesure de produire l’équivalent de 5 à 6 GW de verres solaires par an. Cet effort s’inscrit dans une démarche de réduction des déchets et de préservation des ressources vierges. Parallèlement à ses efforts industriels, Solarcycle vient d’annoncer une collaboration avec l’Arizona State University pour développer des panneaux solaires intégrant du verre recyclé.

Un rendement satisfaisant

Ensemble, les deux partenaires ont conçu un prototype de panneau composé à 50 % de verre recyclé provenant de modules solaires usagés. Les tests de performance ont révélé que le dispositif offrait une efficacité équivalente à celle des panneaux traditionnels. Autant dire que les pertes sont négligeables. « En démontrant qu’il est possible de fabriquer de nouveaux panneaux solaires à partir de matériaux recyclés tout en conservant des niveaux de performance optimaux, nous franchissons une étape majeure vers une industrie solaire plus durable, évolutive et autonome », a déclaré Pablo Dias, cofondateur de SOLARCYCLE et directeur du département technologique de l’entreprise.

Favoriser l’économie circulaire

Cette percée marque une étape décisive vers un processus de fabrication en boucle fermée, où les matériaux issus d’anciens panneaux sont réintégrés dans la chaîne de fabrication. Selon le Dr Zachary Holman, vice-doyen de la recherche à l’Université d’État de l’Arizona, cette avancée illustre le potentiel des partenariats entre le monde industriel et les universités pour faire progresser le domaine énergétique. Au-delà de ses ambitions écologiques, le projet de Solarcycle promet de dynamiser l’économie locale. Le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, a ainsi salué l’initiative, soulignant qu’elle devrait générer environ 600 emplois à temps plein.

En approvisionnant les fabricants nationaux en verres solaires issus du recyclage, l'usine contribuera à renforcer l'autonomie industrielle des États-Unis dans le domaine des énergies renouvelables. Plus d'informations sur le site solarcycle.us.