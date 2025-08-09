Solaris, l’invention d’un kit pour ajouter un panneau solaire à toutes les fenêtres

Ni perçage, ni autorisation, ni gros budget : ce mini-système solaire pensé pour les oubliés de la transition est une révolution.

Un panneau solaire à la fenêtre.
Un étudiant présente son invention au concours James Dyson Award, un panneau solaire qui se fixe à une fenêtre. Crédit photo : Moritz Mayr

Nous ignorons encore si l’année 2026, nous apportera autant d’augmentations que 2025, en matière d’énergies ! Nous sommes, par conséquent, de plus en plus nombreux à prendre les devants et à tenter de produire notre propre énergie grâce au Soleil ! Le problème étant que les panneaux solaires sont parfois fastidieux à installer, et que c’est même parfois impossible ! Imaginez maintenant produire votre propre énergie solaire aussi simplement que si vous ouvriez votre fenêtre ? C’est exactement le pari de Solaris, un mini-système photovoltaïque modulaire et compact, qui se fixe directement sur un rebord de fenêtre. Son prix n’est pas encore officiellement connu, mais son principe est révolutionnaire : pas de perçage, pas de gros travaux, et surtout pas besoin d’être propriétaire. Conçu par Moritz Mayr, étudiant autrichien, Solaris est lauréat du concours James Dyson Award, une récompense prestigieuse dédiée à l’innovation design et technique. Présentation de cette invention géniale, c’est parti.

Une innovation solaire pensée pour les oubliés de la transition écologique

Soyons honnêtes : quand on pense « panneaux solaires », on imagine immédiatement une maison bien orientée, un toit spacieux et un budget installation à quatre chiffres. Autrement dit, rien à voir avec la majorité des locataires ! C’est justement ce constat qui a inspiré Moritz Mayr. En observant tous ceux qui ne peuvent ni forer, ni câbler, ni investir, il a conçu un système solaire léger, modulaire et surtout sans outil. Le principe est aussi simple qu’astucieux : le système se fixe à l’intérieur du cadre de fenêtre grâce à deux crochets qui s’agrippent sous le rebord. Aucun trou à percer, aucun mur à percer, juste à positionner, serrer et exposer. Côté extérieur, une petite structure en aluminium accueille les modules : batterie rechargeable, chargeur de piles, ou même petit bac pour vos plantes. Le panneau lui-même est orientable grâce à un système de poulie à cliquet, afin de suivre le soleil sans grimper sur le toit !

Un système qui comporte des chargeurs de piles.
Le système intègre des chargeurs de piles pour utiliser l’énergie solaire. Crédit photo : Moritz Mayr

Un kit solaire aussi malin qu’accessible

Solaris ne se contente pas de capter l’énergie : il la stocke et la redistribue intelligemment. Son chargeur de piles intègre les formats AA, AAA, AAAA et 18650, dans le but de ravitailler vos télécommandes, lampes torches ou GPS en toute autonomie. Une version plus costaude permet même de charger un pack de batteries type powerbank, à emporter partout. Petit bonus pour les bricoleurs écolos : la plupart des pièces sont imprimées en 3D à partir de plastique recyclé (PETG ou PLA), et les composants sont standards (tubes aluminium, vis, roulements). En clair, réparable, économique, durable et potentiellement produit en série à faible coût.

Un projet plein d’avenir, mais pas encore commercialisé

Pour l’instant, Solaris est encore au stade de prototype. Mais, Moritz Mayr souhaite tester son système en conditions réelles, dans de « vrais » appartements. Il envisage aussi des partenariats avec des bailleurs sociaux, des marques écolos ou des fabricants de mobilier malin. L’idée ? Créer un réseau modulaire de micro-centrales solaires urbaines, sans imposer d’investissement ni d’expertise technique.

Un panneau solaire de fenêtre.
Il invente un panneau solaire qui s’intègre à une fenêtre. Crédit photo : Moritz Mayr

À l'avenir, Solaris pourrait même intégrer un suivi automatique de la trajectoire solaire ou une interconnexion entre modules pour alimenter un réseau domestique plus large. Bref, une vision ultra-accessible de l'énergie solaire, loin des clichés habituels. Plus d'informations sur jamesdysonaward.org.

Via
Jamesdysonaward.org
