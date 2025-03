SolarRail, un garde-corps bardé de panneaux solaires (390 W) pour les résidences urbaines

Mitrex est un fabricant canadien de panneaux solaires intégrés au bâtiment (BIPV) basé à Toronto. Fondé en 2019, il s’efforce de répondre aux besoins des consommateurs avec des produits à la fois performants, robustes et pratiques. C’est le cas par exemple du tout nouveau SolarRail. Il s’agit d’un système de garde-corps solaire photovoltaïque qui convient aussi bien aux bâtiments résidentiels qu’aux bâtiments commerciaux. La série se compose de panneaux solaires BIPV qui peuvent notamment être installés au niveau des balcons. Deux modèles de base sont proposés. Le premier est transparent à 60 %, tandis que l’autre est opaque. En fonction de ses besoins, le client peut ainsi choisir entre ces deux versions qui promettent un rendement supérieur à 20 %.

Jusqu’à 390 watts par module

Les modules SolarRail mesurent 121,9 cm x 99,6 cm x 5,1 cm. Leur poids est de 38 kg. La version transparente à 60 % a une puissance de sortie de 105 watts. Elle possède 20 cellules solaires monocristallines bifaciales espacées de 50 mm entre elles. De son côté, la variante opaque accuse une puissance de 390 watts. Cela est rendu possible par l’utilisation de 72 cellules espacées de 2 mm. Concernant l’efficacité de conversion, elle oscille entre 22 et 22,5 %. Il faut savoir que Mitrex livre les nouveaux panneaux BIPV avec une barre de support et un câblage de barre d’alimentation dissimulé. À cela s’ajoutent des connecteurs MC4 Staubli ainsi qu’une boîte de jonction étanche à l’eau et à la poussière (IP68).

Différentes finitions au choix

Fait intéressant, l’apparence du modèle opaque est personnalisable. Plusieurs couleurs et finitions sont proposées. Parmi les motifs disponibles, on peut citer le stuc, le grain de bois, le granit naturel, la brique rouge, le calcaire, l’aspect marbre et l’ardoise. Par ailleurs, les modules solaires sont recouverts à l’avant d’un verre à faible teneur en fer de 3,2 mm d’épaisseur. Comme si cela ne suffisait pas, le fabricant a prévu à l’arrière un verre de protection de 6 mm d’épaisseur. Le système SolarRail possède un indice de résistance au feu de classe II.

Convient aux nouvelles constructions et aux bâtiments rénovés

Mitrex promet une conformité à plusieurs normes liées à l’énergie solaire ainsi qu’au code du bâtiment. Les nouveaux modules BIPV sont adaptés aux nouvelles constructions et aux projets de rénovation. Ils conviennent aux installations dont la tension de service est inférieure à 1000 volts. Pour ce nouveau produit, la firme canadienne offre une garantie de 25 ans qui couvre l’aspect physique.

Les performances bénéficient également de la même durée de garantie. Concrètement, au bout de 25 ans d’utilisation, le système est censé préserver 80 % de sa capacité initiale. Plus d’infos : mitrex.com. Une telle solution photovoltaïque intégrée à votre balcon pourrait-elle vous intéresser ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .