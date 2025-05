Solartag dévoile une nouvelle tuile solaire qui transforme la toiture en source d’énergie

Solartag est une start-up basée à Ishøj, au Danemark, fondée en 2019, elle ambitionne de préserver la planète en réduisant les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur énergétique. Afin d’atteindre cet objectif, elle mise sur l’énergie solaire tout en adoptant une approche pour le moins originale. Concrètement, Solartag cherche à « décentraliser et démocratiser la production d’électricité afin que l’électricité soit produite là où elle est utilisée ». Et comme si cela ne suffisait pas, elle estime que durabilité va de pair avec esthétique et responsabilité économique. Dans cette perspective, la société a récemment annoncé le lancement d’une nouvelle tuile solaire destinée aux toits en pente.

Un produit européen

Avec cette nouvelle solution baptisée T-Roof, le spécialiste danois du photovoltaïque intégré au bâtiment (BIPV) veut permettre à ses clients de réduire leur facture d’électricité ainsi que leur empreinte carbone. « La tuile T-Roof de Solartag est une solution BIPV entièrement intégrée conçue pour remplacer les matériaux de toiture traditionnels – combinant fonctionnalité, esthétique et durabilité », a déclaré le directeur des achats de l’entreprise, Rune Gitz-Johansen, rapporte notre source. On sait aussi que ce nouveau produit est fabriqué sur le sol européen, plus précisément en Lituanie, afin de mettre en avant le savoir-faire européen et d’optimiser la chaîne d’approvisionnement. Bien sûr, cela permet également de distribuer plus rapidement le T-Roof dans le Vieux continent.

Caractéristiques techniques

Fait intéressant, les composants nécessaires à la fabrication de la tuile solaire proviendraient principalement de fournisseurs européens. Pour ce qui est des caractéristiques techniques, le T-Roof mesure 43,5 cm x 116 cm. Le ratio poids-surface est de 14,2 kg/m². Solartag promet une efficacité de conversion de 16 % grâce à l’utilisation de cellules PERC noires. Par ailleurs, la tension en circuit ouvert est de 9,62 V alors que le courant de court-circuit est de 9,06 A. Concernant la puissance de sortie, elle est de 71 watts. Certes, la couleur standard de la tuile est le noir, mais il est possible d’opter pour d’autres teintes sur-mesure.

Conçue pour durer

Afin d’améliorer la résistance aux éléments, le produit utilise du verre trempé à faible réflexion de 4 mm d’épaisseur. Le fabricant promet aussi une conformité à la norme d’étanchéité IP67. Le T-Roof ne craint donc ni l’eau ni la poussière. Il convient aux toits des bâtiments résidentiels, commerciaux et publics. Pour cette raison, Solartag a prévu une capacité à fonctionner de concert avec des systèmes dont la tension de service va jusqu’à 1000 volts.

La nouvelle tuile est en outre conçue pour être déployée dans des régions exposées à des températures allant de -40 °C à +50 °C. Enfin, sachez que le matériel photovoltaïque du T-Roof est couvert par une garantie de 25 ans, contre 40 ans pour le matériau en verre trempé. Plus d'infos : solartag.eu.