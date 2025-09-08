SolaX dévoile la X-MS 2000, une batterie résidentielle de balcon (2400W d’entrée solaire)

Présenté lors du salon Intersolar South America 2025 à São Paulo, au Brésil, le dispositif de stockage d’énergie X-MS 2000 se distingue par sa conception compacte, sa facilité d’installation et sa capacité à s’intégrer parfaitement aux balcons. Il s’agit d’un système tout-en-un conçu pour répondre aux besoins croissants des particuliers en matière d’énergie verte. Doté de quatre modules MPPT, il peut prendre en charge jusqu’à 2,4 kW d’énergie solaire avec une plage de tension de fonctionnement allant de 16 V à 60 V. Cette configuration permet une optimisation de la production photovoltaïque, même dans des conditions d’ensoleillement variables.

Un accent sur la durabilité et la fiabilité

Par ailleurs, il est question d’une batterie lithium-fer-phosphate (LFP), dont la capacité de stockage est extensible jusqu’à 11,98 kWh. Avec un courant de décharge maximal de 100 A et une durée de vie estimée à 6 000 cycles, la X-MS 2000 promet une performance durable et fiable. L’un des atouts majeurs de cette nouvelle batterie résidentielle réside dans sa conception plug-and-play. Pesant seulement 24 kg et mesurant 460 mm × 240 mm × 240 mm, elle peut être installée par une personne lambda. Son indice de protection IP65 garantit une résistance aux intempéries et permet une utilisation aussi bien en intérieur qu’en extérieur, notamment sur un balcon, dans un jardin ou même en camping.

Réduire les dépenses énergétiques

SolaX Power a également prévu une fonction de chauffage de batterie. Celle-ci assure un fonctionnement optimal même dans des conditions de froid extrêmes (jusqu’à -20 °C). Le X-MS 2000 propose en outre une gestion intelligente de l’énergie. Il prend en charge le mode TOU (Time of Use). Celui-ci donne aux utilisateurs la possibilité de maximiser leurs économies en adaptant leur consommation aux variations du tarif de l’électricité. On sait aussi que le produit possède une capacité de charge bidirectionnelle de 1 000 W et une puissance de charge maximale de 3 400 W.

Une solution adaptée aux environnements urbains

En cas de coupure de courant, la X-MS 2000 assure une transition quasi instantanée grâce à son temps de commutation inférieur à 10 ms. Comme vous l’aurez compris, elle est compatible avec le réseau. Il est clair qu’avec cette nouvelle solution, l’entreprise chinoise ambitionne de démocratiser l’accès à l’énergie solaire en proposant une solution adaptée aux contraintes des milieux urbains. Marcelo Niendicker, ingénieur chez SolaX Power, souligne que ce dispositif de stockage offre une énergie propre, fiable et flexible, tant pour un usage domestique que pour des activités en extérieur. Enfin, sachez que la X-MS 2000 est conforme aux normes IEC62619, UN38.3, IEC / EN 61000-6-1, IEC / EN 61000-6-2, IEC / EN 61000-6-3, IEC / EN 61000-6-4 et CE-RED. Plus d’infos : solaxpower.com. Cette batterie résidentielle pourrait-elle vous intéresser pour votre logement ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .