Solecooler, l’invention d’une semelle rafraîchissante récompensée au concours Lépine

Je ne sais pas vous, mais moi, j’ai toujours trop froid aux pieds en hiver ! Mon mari, lui, c’est l’inverse, il a toujours trop chaud et transpire beaucoup de cet endroit de son corps. Alors quand j’ai découvert Climfeet, j’ai immédiatement eu envie de les essayer. Il s’agit d’une semelle réversible française, chauffante ou rafraîchissante selon le côté choisi, qui fonctionne sans batterie ni produit chimique, uniquement avec l’énergie de vos pas. Commercialisée à 59 €* sur Amazon, Climfeet a déjà été récompensée par une médaille d’or au Concours Lépine 2023, et nous vous en parlions dans cet article. Alors que les températures grimpent en flèche, une petite piqûre de rappel me semble nécessaire ! Une invention existe, autant l’utiliser pour notre bien-être, non ? Découverte de cette semelle innovante qui a plus d’un tour dans son sac. C’est parti.

Une semelle qui marche avec vous, et pour vous

L’idée de Climfeet repose sur un système simple, mais redoutablement efficace : une pompe à chaleur miniature intégrée à la semelle. Lorsque l’on marche, l’air contenu dans les alvéoles internes est compressé, créant de la chaleur. Quand le pied se soulève, l’air se détend et s’échappe par une « tuyère », créant du froid. Le côté rouge chauffe jusqu’à +4 °C, tandis que le côté bleu rafraîchit jusqu’à -3,5 °C. C’est réversible, naturel, et surtout totalement autonome. Il suffit de bouger pour activer le système. Une invention parfaite pour les randonneurs, les travailleurs en extérieur, les sportifs… ou les frileux chroniques comme moi.

Confort, écologie et praticité dans chaque pas

Climfeet ne s’arrête pas à ses performances thermiques : elle est aussi écoresponsable et durable. Fabriquée en 95 % de silicone, elle est lavable, réutilisable et peut même être renvoyée au fabricant en fin de vie. Et, en plus, elle est entièrement conçue et assemblée en France. Pas besoin de câble, de pile ou d’application mobile : elle fonctionne partout, tout le temps, tant que vous marchez. Et, pour ceux qui veulent aller plus loin, SoleCooler prépare déjà une version connectée capable d’analyser les points de pression pour prévenir l’apparition d’ampoules.

Ce que Climfeet apporte face aux autres semelles thermiques

Fonctionne sans batterie , uniquement grâce à vos pas (thermodynamique)

Température ajustée naturellement : jusqu’à +4 °C ou -3,5 °C

Lavable à l’eau et au savon, sans composants électroniques

Réutilisable, recyclable, conçue avec une empreinte carbone réduite

Convient jusqu’à la pointure 49 : idéale pour tous les pieds (même très grands)

Prix fixé à 59 €*, soit le coût de l’innovation durable made in France, attention aux copies !

Une innovation française pensée pour durer

Climfeet, ce n’est pas juste un gadget pour sportifs technophiles. C’est un produit pensé pour améliorer le quotidien de toutes celles et ceux qui travaillent dans le froid, transpirent dans leurs chaussures de rando ou leurs chaussures de chantier, ou ont les pieds sensibles. Derrière cette innovation, il y a aussi une belle aventure entrepreneuriale, celle de Bruno Aubert, fondateur de SoleCooler, qui voulait proposer une vraie solution thermique aux professionnels.

Mission accomplie à en croire le jury de l’ISPO Award qui salue une « innovation percutante sur un marché inattendu ». En savoir plus ? Rendez-vous sur le site officiel : solecooler.com. Et vous, seriez-vous prêts à tester ces semelles qui s’activent à chacun de vos pas pour soulager vos pieds au quotidien ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

*Le prix a été relevé le 18 juin 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.