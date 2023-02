SoleilPourTous : l’invention française de panneaux solaires prêts à l’emploi pour simplifier l’autoconsommation

Urgence climatique, crise énergétique, deux expressions qui sont actuellement au centre des inquiétudes de nombreux particuliers. En d’autres termes, on se demande comment réduire sa facture d’énergie tout en préservant la planète. Pour apporter une réponse à ces deux questions, l’énergie solaire s’impose de plus en plus aux particuliers comme une alternative aux énergies fossiles. SoleilPourTous, une entreprise basée à Aix-en-Provence développe une solution innovante et unique pour produire son électricité dans son jardin depuis 2016. Le système a été inventé et breveté par Jean-François Faus et s’inscrit dans l’expertise du secteur photovoltaïque de l’entreprise fondée en 2004. Découverte.

Le premier module solaire Plug & Play

Les modules solaires à brancher sur une simple prise électrique ont le vent en poupe, en cette fin d’hiver 2023. Reconnaissons qu’ils sont des solutions faciles à mettre en place pour produire de l’électricité gratuitement ou du moins après avoir amorti l’achat du module. Le module solaire SoleilPourTous fut le premier du genre et il est fabriqué en France. Ce dernier est livré prêt à fonctionner et ne demande aucuns travaux. « En créant ce module, l’idée était de gommer les freins au développement du photovoltaïque, que sont le prix et l’installation » explique Jean-François Faus, dans une interview accordée au site Forbes. Ces petits générateurs peuvent alimenter une maison de 110 m² et permettre une économie de l’électricité du réseau domestique de 30 % environ. Avec la récente flambée des prix de l’énergie, le module solaire serait désormais rentabilisé en moins de quatre ans, date après laquelle vous bénéficiez réellement d’électricité gratuite.

Économie d’énergie, mais également écologie !

Attention, comme tous les petits panneaux solaires Plug & Play, le modèle SoleilPourTous ne vous permettra pas de chauffer votre maison ni de produire de l’eau chaude. Par le principe physique de l’électricité, ce complément va prioritairement injecter l’énergie fournie par le module dans votre installation électrique. Rappelons ce principe : les appareils qui consomment de l’électricité vont « la chercher » au point le plus proche, donc sur votre module solaire. Cette opération étant totalement transparente pour vous et ne nécessitant aucuns travaux électriques ! Le module solaire SoleilPourTous réduit ainsi votre facture, mais par ailleurs votre impact environnemental puisque vous utilisez moins d’électricité produite à partir de réacteurs nucléaires généralement !

Les caractéristiques du module Plug & Play de SoleilPourTous

Le module solaire prêt à l’emploi se compose de 2 panneaux solaires photovoltaïques 330 Wc (garantie de 15 ans), d’un micro-onduleur DIN VDE-0126-1-1 + A1. IP 67 (garantie de 20 ans) et d’une structure acier pour pose au sol sans percement à lester (livré sans lest, garantie de 20 ans). À cela s’ajoutent un ensemble de protection électrique AC monophasé pour injection en autoconsommation sur site raccordé réseau, un câble électrique 5 ml avec une prise mâle. Conforme NF C 15‑100 et guide UTE C15-712-1.

Le module est vendu 1 490 € TTC et ne nécessitera aucune autorisation d’urbanisme, si vous le posez au sol. Sur un toit, il faudra déposer une déclaration préalable de travaux en mairie. Vous devrez simplement déclarer la présence de votre panneaux solaire Plug & Play à ENEDIS, une opération uniquement déclarative qui ne nécessite aucune autorisation de la part du gestionnaire de réseau. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site Soleilpourtous.fr.