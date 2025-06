Solevl, l’invention d’un « gabarit niveau » qui facilite la pose des prises électriques

L’installation d’une prise ou d’un interrupteur est une tâche qui peut sembler facile, mais c’est loin d’être le cas. Et pour cause, les murs peuvent parfois présenter des irrégularités. Ce type de problème touche principalement les constructions anciennes (ou mal finies) dont les murs ne sont pas parfaitement plats. À cela s’ajoute le fait qu’un mauvais marquage peut entrainer un désalignement visible une fois les appareils installés. Dans l’objectif de faciliter les choses, un inventeur français du nom d’Urfani Gurel a mis au point un niveau révolutionnaire spécialement conçu pour les électriciens amateurs et professionnels.

Une conception intelligente

Baptisée Solevl, cette solution consiste plus précisément en un gabarit de pose doté d’un niveau intégré. Son utilisation garantit une pose parfaite des interrupteurs et des prises. Bref, il s’agit d’un outil censé révolutionner le quotidien des électriciens. Grâce à sa conception innovante, le dispositif permet non seulement de gagner du temps, mais aussi d’assurer un travail de qualité. Comme l’explique la marque sur son site web, il n’est plus nécessaire d’effectuer des ajustements fastidieux dans la mesure où l’accessoire assure un alignement parfait en toutes circonstances. Avec cette invention, les travaux de pose d’appareillages électriques deviennent un jeu d’enfant puisqu’il évite à l’électricien de devoir tenir le niveau dans une main et d’ajuster le boitier avec l’autre.

Caractéristiques physiques

Ce qui est également intéressant, c’est qu’il s’agit d’un accessoire universel, c’est-à-dire compatible avec la plupart des prises et interrupteurs disponibles dans le commerce. Son utilisation aide à préserver la qualité des murs et des cloisons étant donné qu’il permet une fixation sans trace. Il faut savoir que cette invention est brevetée. Dans sa version actuelle, le Solevl mesure ‎16,5 × 14,5 × 0,1 cm et pèse 60 g. Pour faciliter davantage les choses, son concepteur a prévu une fixation magnétique intégrée. Ce système améliore la précision en maintenant les appareillages métalliques, simples ou doubles, sans aucun effort de la part de l’installateur.

Prix et disponibilité

Avec ce gabarit niveau révolutionnaire, Urfani Gurel, plaquiste de métier qui réside à Saint-Dié-des-Vosges, dans les Vosges, espère ainsi contribuer à la simplification de la tâche des bricoleurs et des électriciens professionnels. Grâce d’ailleurs à son degré d’innovation, le Solevl a remporté une médaille d’argent au concours Lépine 2025. Fabriqué en plastique avec une finition gris/rouge, cet accessoire révolutionnaire est d’ores et déjà disponible en vente sur le site web de la marque et sur Amazon.fr. Il coûte une dizaine d’euros. Plus d’infos : solevl.fr. Que pensez-vous de ce gabarit innovant pour l’installation des prises ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .