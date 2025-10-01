Stonemore invente une boîte aux lettres antivol qui garantit la sécurité des colis

Personnellement, je me suis déjà demandé pourquoi les boîtes aux lettres n’ont pas encore disparu. Même si on est d’accord qu’elles se font de plus en plus rares, elles se sont adaptées, on va dire, en réceptacles de colis. Et puisque commander en ligne est devenu la norme, les dépôts de colis dans les boîtes aux lettres aussi. Tout le monde le sait, et ça attire des petits chapardeurs qui guettent votre boîte aux lettres plus que vous. Alors, quelle est la solution pour en finir avec cette anxiété due à la disparition mystérieuse des colis sur le perron ? Stonemore propose une boîte aux lettres antivol.

Quand votre perron devient le repaire de colis

Les achats en ligne, c’est pratique. On les fait depuis chez soi, mais il faut bien recevoir sa commande… devant chez soi. Sauf que le colis peut arriver en notre absence et certains individus y voient un moyen simple de se faire la malle avec des colis qui ne sont pas à eux. Malheureusement, les maisons non équipées de caméra à l’entrée sont pour eux des proies faciles. Alors, faut-il installer un système sophistiqué de caméras de surveillance pour dissuader les voleurs de colis ? Un peu cher comme solution, surtout si vous n’en avez pas réellement envie. Alors quoi, laisser vos colis à leur merci ? Non. Troquer sa boîte aux lettres classique pour un modèle design et sécurisé, oui.

Stonemore, la boîte aux lettres qui sauve vos colis

Quand on entend boîte aux lettres et antivol dans la même phrase, on se dit qu’on sera obligé de transformer son entrée en bunker, juste pour protéger ses colis. Oh que non ! Stonemore s’est donné pour mission de combiner esthétique et sécurité pour faire de votre boîte aux lettres un élément qui ajoute une touche d’élégance à votre entrée. On parle donc d’une structure en acier galvanisé thermolaqué, comprenez : un matériau qui ne craint ni la rouille ni les caprices de la météo. Avec ses dimensions de 99 cm de haut, 42 cm de large et 40 cm de profondeur, elle peut accueillir aussi bien vos lettres classiques que ces colis volumineux qui vous font toujours un peu stresser. Et même si elle fait 21,4 kg, son design carré et épuré s’intègre parfaitement aux maisons modernes. Ce poids est fait exprès pour dissuader les petits curieux.

Un système de sécurité bien pensé

Le vrai coup de génie de Stonemore, c’est son système de verrouillage. Il fonctionne comme une goulotte à sens unique. Le livreur y glisse votre colis, et hop ! Une fois à l’intérieur, impossible de le ressortir par là. Les voleurs peuvent toujours essayer, ils ne pourront rien récupérer. C’est un peu comme ces tirelires d’enfance où l’argent entre facilement, mais ne sort jamais. La porte arrière, elle, est sécurisée par une serrure à quatre broches. C’est par là que vous passez pour récupérer votre courrier et vos colis en toute tranquillité. Et pour éviter le drame du « j’ai perdu ma clé», Stonemore fournit un passe-partout. Pratique, non ?

Pour l’installation, pas besoin d’être un expert non plus. La boîte arrive entièrement assemblée chez vous. Il suffit de l’ancrer solidement sur une dalle en béton avec les boulons fournis et un guide d’installation. Tellement sûr de la sécurité de son produit, Stonemore offre une garantie de cinq ans. Plus d’informations sur stonemorehome.com. Et vous, une telle solution vous changerait vraiment la vie quant à la sécurité de vos livraisons ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .