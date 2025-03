Sunbooster, l’invention d’un panneau solaire qui s’installe à la place du brise-vue des clôtures

Sunbooster est un fabricant autrichien de systèmes photovoltaïques de haute qualité. Son catalogue comprend différents types de modules solaires et des accessoires de montage. L’entreprise propose aussi des centrales solaires portables pensées pour les activités en plein air. Aujourd’hui, nous apprenons qu’elle vient de lancer le Sunbooster Vertical. Il s’agit d’un ensemble de produits qui vise à transformer les clôtures de jardin à double treillis métallique en source d’électricité renouvelable. Le système Sunbooster Vertical est une clôture solaire conçue pour remplacer les brises-vue traditionnels. Il est vendu sous forme de kit qui comprend un onduleur ainsi que le câblage nécessaire à l’installation.

Une conception bifaciale

En réalité, le module solaire bifacial et flexible accompagnant le système arbore une conception intelligente qui lui permet de s’insérer dans la clôture. Le fait qu’il capte la lumière du Soleil des deux côtés est bénéfique en maximisant la production énergétique. La disposition verticale permet d’atteindre le pic de production le matin et en fin de journée, où la demande d’énergie est la plus forte. De plus, cette configuration favorise la production d’énergie pendant l’hiver.

Fait intéressant, ce nouveau système photovoltaïque convient aux clôtures existantes. Cela signifie qu’aucun espace supplémentaire n’est nécessaire pour le déploiement des modules solaires. Le Sunbooster Vertical est optimisé pour une orientation est-ouest.

Des bandes solaires jusqu’à 2,5 m de long

Par ailleurs, le nouveau produit offre jusqu’à 15 % d’énergie en plus grâce à l’effet albédo. Son déploiement à la verticale lui permet effectivement de capter la lumière solaire réfléchie. Plusieurs versions sont proposées et il est possible de personnaliser la puissance selon les besoins en multipliant le nombre de modules déployés. Le système le moins puissant a une puissance de 372 watts. Concernant justement les modules, ils mesurent 186 mm de haut, 2010 mm ou 2510 mm de long et 1,8 mm d’épaisseur. La bande solaire de 2 mètres pèse près de 1 kg, contre environ 1,2 kg pour la version de 2,5 mètres de long.

Prix et disponibilité

Un système composé de quatre bandes solaires de 2,5 m atteint une puissance de 1,872 kW. Pour ce nouveau système photovoltaïque, Sunbooster utilise des cellules solaires monocristallines bifaciales. Celles-ci accusent une efficacité de conversion de 22,8 %. Les modules sont conçus pour fonctionner dans une plage de températures de -20 °C à +60 °C. Ils sont conformes à la norme d’étanchéité IP67, donc étanches à l’eau et à la poussière.

Concernant l’onduleur, il affiche une tension d’entrée maximale de 60 V et un rendement de 99,80 %. Le câblage fait quant à lui 10 mètres de long. Le Sunbooster Vertical est disponible en précommande sur le site web de l’entreprise à partir de 399,90 € au lieu de 499,90 €. Plus d’infos : sunbooster.com. Que pensez-vous de cette clôture solaire ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .