SUNDIY, un kit ingénieux pour construire soi-même une pergola bioclimatique

Je ne sais pas vous, mais, personnellement, dès que le soleil commence à chauffer la terrasse, je rêve d’un coin d’ombre digne de ce nom. Une pergola, c’est bien. Mais, une pergola bioclimatique, en kit, à monter soi-même, c’est encore mieux. SUNDIY propose des structures en bois ou en aluminium à assembler comme un jeu de construction (presque). L’idée ? Offrir une solution esthétique, économique, écologique et adaptable à toutes les configurations extérieures. Côté prix, cela reste raisonnable comparé avec une pergola bioclimatique installée par un pro. Comptez environ 161 € HT/m² avec lames BOIS, et 251 € HT/m² avec lames ALU. Pour en savoir plus sur le concept de pergola bioclimatique, je vous montre pourquoi je craquerai bien pour ce concept. C’est parti !

Une pergola qui s’adapte à vous… et pas l’inverse !

L’un des points forts des kits SUNDIY, c’est leur flexibilité. Vous avez déjà une structure en bois, métal ou béton ? Aucun souci : le mécanisme s’adapte. Vous rêvez d’un coin lecture sur la terrasse, ou d’un espace repas à l’abri des regards ? Parfait. Les lames orientables permettent de réguler lumière, chaleur et ventilation naturellement, sans brancher quoi que ce soit. Le montage, lui, ne demande qu’un dimanche de bricolage, quelques outils (perceuse, mètre, visseuse, riveteuse, scie circulaire) et une bonne playlist. Et, à la fin ? Vous profitez d’un coin ombragé fait maison… et vous pouvez en être fier !

Un choix durable qui respecte votre budget et la planète

SUNDIY mise aussi sur l’écoresponsabilité. Les matériaux sont recyclables (comme l’aluminium) ou naturels (comme le bois issu de forêts gérées durablement). On maîtrise ainsi les apports thermiques, on réduit le gaspillage, et on fait un geste pour la planète. Et puis, soyons honnêtes : faire soi-même, c’est souvent plus économique. Pas besoin de payer une installation professionnelle. Pas de mauvaises surprises. Et surtout, pas d’attente interminable entre deux rendez-vous de chantier. Le rapport qualité/prix est l’un des meilleurs du marché. Voici quelques atouts écolos de la solution SUNDIY :

Utilisation d’aluminium recyclable à 100 %, solide et durable

Bois certifié FSC issu de forêts gérées durablement

issu de forêts gérées durablement Lames orientables pour réduire l’usage d’équipements électriques (ventilateurs, stores…)

Matériaux résistants, pour limiter le renouvellement, et donc le gaspillage

Conception pensée pour une longue durée de vie et un minimum d’entretien

Un dernier truc à savoir ? La solidité du matériel est testée jusqu’à… 240 km/h. Autant dire qu’il faudra davantage qu’un petit coup de vent pour l’effrayer.

La pergola qui change tout, au naturel

Ce que j’aime particulièrement avec ce kit SUNDIY, c’est l’équilibre entre innovation et simplicité. C’est technique sans être compliqué, robuste sans être massif, discret, mais efficace. Une fois montée, votre pergola devient un vrai prolongement de la maison : été comme hiver, vous adaptez les lames en fonction du soleil, de la pluie ou du vent. Et, si vous avez peur de vous louper, pas de panique : SUNDIY propose une étude gratuite de votre projet, avec modélisation 3D et devis personnalisés.

Cerise sur la pergola ? 3 769 auto-constructeurs l'ont déjà fait avant vous. Preuve que ce système a déjà trouvé son public.