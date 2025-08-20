SunHydrogen dévoile le premier panneau solaire fonctionnel qui produit de l’hydrogène

Après avoir testé sa technologie de production d’hydrogène vert en laboratoire, SunHydrogen a effectué une démonstration en conditions réelles durant l’Hydrogen Technology Expo à Houston. Cet essai compte parmi les nombreuses étapes que l’entreprise doit franchir avant de passer à la commercialisation.

Crédit photo : SunHydrogen

Dans le monde, seulement 1 % de la production annuelle totale d’hydrogène (environ 116 millions de tonnes) est d’origine renouvelable, d’après des chiffres publiés sur Bpifrance. Pour augmenter cette part et permettre aux consommateurs d’accéder plus facilement à cette source d’énergie, SunHydrogen, une entreprise américaine a mis au point un panneau solaire révolutionnaire capable de produire du H2 vert. Après des essais en laboratoire, la société a décidé de participer au salon Hydrogen Technology Expo organisé à Houston (au Texas) et a profité de cet événement pour tester sa technologie et dévoiler au grand public son fonctionnement.

Une démonstration en conditions réelles

Après avoir dévoilé un prototype de 1 m² en janvier, dont les détails sont disponibles dans un autre article rédigé par Marc, SunHydrogen a effectué une démonstration en conditions réelles lors du salon Hydrogen Technology Expo. L’entreprise a opté pour la version la mieux avancée de sa technologie, un module de la même taille qu’un panneau photovoltaïque classique, à savoir 1,92 m². L’entreprise explique avoir réussi à produire de l’hydrogène en utilisant essentiellement l’énergie solaire.

La production de l'hydrogène.
La production de l’hydrogène. Crédit photo : SunHydrogen

Suite au succès de cet essai, Tim Young, le président de la société, a fait part de son enthousiasme. Selon lui, la réussite de cette démonstration met en avant les progrès réalisés par son équipe pour promulguer cette technologie innovante « du laboratoire au monde réel ». Il a également déclaré que le module de 1,92 m² a prouvé que la production de H2 à partir du rayonnement solaire peut « progresser au-delà du laboratoire pour devenir une solution d’énergie propre et commercialement viable ».

Vers une production d’hydrogène en continu

Après avoir réussi la démonstration de son module de 1,92 m² durant l’Hydrogen Technology Expo, SunHydrogen prévoit d’installer un autre dispositif dans un logement. Contrairement à l’essai réalisé à Houston, cette étape importante qui devrait mener à la commercialisation de la technologie n’a plus pour objectif d’évaluer son fonctionnement, mais de tester la production d’hydrogène en continu. Pour ce faire, l’oxygène et le H2 produits par le dispositif vont être extraits de manière continue. L’eau, quant à elle, sera recirculée. Pour information, la réussite de cette nouvelle phase de test est indispensable pour que la société américaine puisse passer à l’installation de son système de production d’hydrogène vert à l’université du Texas à Austin (UT Austin).

Le dos du panneau solaire qui produit de l'hydrogène.
Le dos du panneau solaire qui produit de l’hydrogène. Crédit photo : SunHydrogen

Une usine pilote à l’UT Austin

Pour tester sa technologie à l’université du Texas à Austin, SunHydrogen prévoit de mettre en place une usine pilote et de procéder, pour la première fois, à la production d’hydrogène vert à grande échelle. L’entreprise devrait installer plusieurs panneaux d’une superficie totale de 30 m² dans l’Hydrogen ProtoHub, une installation conçue pour la réalisation d’essais de technologies liées à l’hydrogène. Les travaux d’assemblage, de mise en place, de mise en service, ainsi que la collecte des données vont être effectués en étroite collaboration avec le Centre d’électromécanique de l’université.

D’après Tim Young, cette collaboration avec l’UT Austin constitue une phase importante de la concrétisation de la vision de son entreprise. D’autre part, il a ajouté que l’installation de cette usine pilote permettra de valider la technologie et d’obtenir de précieuses données pour progresser vers l’étape de la commercialisation. Plus d’informations sur la démonstration du dispositif lors de l’Hydrogen Technology Expo sur sunhydrogen.com. Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Via
fuelcellsworks.combigmedia.bpifrance.fr
Source
sunhydrogen.com
